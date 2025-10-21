10/23霜降天氣轉涼！養生潤肺吃什麼？民俗6事項需注意

文／許承翰

霜降養生之飲食調理

●霜降飲食宜甘淡滋潤

「草木搖落露為霜」，霜降以後，秋風蕭瑟，氣溫急速下降，人體的生理也隨著節氣的轉換而發生變化，因此，霜降後飲食也要隨時而變化，以適應養生的需求。

書名：跟著節氣養生：夏天做空氣浴，秋天洗冷水澡……顛覆想像的四季養生！零成本的自然保健法 作者：許承翰 出版社：崧燁文化／崧博出版 出版時間：2020年8月19日

《素問·至真要大論》中說「甘先入脾」。在五行中脾胃屬土，土生金，肺腸屬金。甘味養脾，脾旺則金（肺）氣足。秋季多食甘平類的食物，可以增強脾的活動，使肝脾活動協調。同時秋季陰陽雖相對平衡，但燥是秋季的主氣，肺易被燥所傷，在飲食調養方面還應當注意潤補，即養陰、生津、潤肺，所以秋季飲食的原則是「甘淡滋潤」，古人有云：「厚味傷人無所知，能甘淡薄是吾師，三千功行從此始，淡食多補信有之。」由此可見，素、淡結合的飲食，對健康的確是有益處的。

甘淡滋潤的食物有很多，比如說各種潤肺潤燥的新鮮瓜果蔬菜，如梨、柿、柑橘、胡蘿蔔、豆芽菜、菠菜、冬瓜、藕、銀耳、海帶、紫菜等。

此外，晨飲淡鹽水，晚飲蜂蜜水，不但能夠補充人體水分，保養肺陰，防止機體受燥邪損害，還能延緩衰老、美容養顏。

總之，深秋飲食要以甘淡滋潤為主體，不熱不涼、不油不膩，做到既不傷陽又不耗陰。

一、秋藕營養最補人

秋天，人們在用葷食來進補的同時，也不應該應該忘記素食的營養和滋補作用，例如蓮藕就是一種理想的素食。秋季是蓮藕豐收時節，藕中富含蛋白質、維他命C、脂肪、碳水化合物以及鈣、磷、鐵等無機鹽。故民諺說：「荷蓮一身寶，秋藕最補人。」

中醫認為，生藕甘、寒、無毒。熟藕甘、溫、亦無毒。生藕具有消瘀清熱、除煩解渴、止血的功效。熟藕性溫，雖失去了消瘀清熱的功能，但對脾胃有益，有養胃滋陰、健脾益氣、強壯筋骨、補血養血的功效，是一種很好的食補佳品。

中國最早的藥書《神農本草經》上有關於藕的記載就說藕具有「補中養神，益氣力，除百疾」之功，「久服輕身耐老，不飢延年」。李時珍《本草綱目》上也寫到：「蓮立於淤泥，而不為泥染；居於水中，而不為水浸。根、莖、花、實，凡品難同。清淨濟用，群美兼得……醫家取之服食，百病可祛。」而且藕肉易於消化，肉質肥嫩，白淨滾圓，口感甜脆，可見蓮藕實乃果蔬中的佳品。

藕可以生食或加調味品涼拌，其味鮮嫩爽口；或切成絲與青椒、肉等炒煮，其味鮮美可口；亦可切成塊狀與豬小排骨煮湯食用，可謂美味佳餚。

二、秋天養生喝青茶

深秋時節，金風蕭瑟，花木凋落，氣候乾燥，常常使人唇乾舌燥，嘴唇乾裂。這時若能根據自己的體質、愛好，適當飲用一些去燥、生津的茶品，就能達到養生保健、陶冶性情、賞心悅意、延年益壽的目的，可以使自己健康安樂的度過秋天的最後一個節氣。

喝茶，是許多華人的習慣。很多人都將茶奉為養生之水，宋代著名詩人歐陽脩就曾在《茶歌》中讚頌：「論功可以療百疾，輕身久服勝胡麻。」在臺灣，一日不可無茶，一餐不可無茶者大有人在。科學研究證明，茶中含有咖啡鹼、多酚類化合物、維他命、礦物質等物質，的確具有一定的養生功效。唐代《本草拾遺》中描述茶的功效時有「久食令人瘦」。茶湯中含有芳香族化合物，它們能夠溶解油脂，幫助消化肉類和油類等食物。因此，在乾燥的秋天飽食油膩食物後，不妨飲茶一杯。

深秋時節，適宜飲用青茶。青茶，又稱烏龍茶，屬半發酵茶，介於綠茶和紅茶之間。青茶色澤青褐，沖泡後可看到葉片中間呈青色，葉緣呈紅色，素有「青葉鑲邊」的美稱，既有綠茶的清香和天然花香，又有紅茶醇厚的滋味，不寒不熱，溫熱適中，有潤膚、潤喉、生津、清除體內積熱的作用，可讓機體輕鬆適應自然環境的變化。

霜降養生之起居宜忌

一、正確洗頭以防頭皮屑

頭皮的細胞也如皮膚一樣有一定的新陳代謝過程。在基底層細胞增殖後，逐漸成熟往外推出，最後成為無生命的角質層的角質層脫落。陽光可以抑制皮屑芽孢菌的生長，秋天開始陽光減弱，日照時間減少，頭皮細胞新陳代謝加快，因此頭皮屑會相應增多。在乾燥的秋天裡，可以試用下列幾種洗頭方法來減少頭皮屑的產生。

●洗頭不宜太勤，此節氣最好不要天天洗頭。

●用溫水洗頭。水過熱會刺激頭皮油脂分泌，令頭油更多；水溫過凍令毛孔收縮，髮內的汙垢不能清洗掉，應用約20℃溫水即可。

●洗頭時不宜使用鹼性過強的肥皂，因為鹼性肥皂會刺激頭皮上皮細胞角化，產生頭皮屑。可以使用硫磺藥皂或洗髮精洗頭。

●勿將洗髮精直接倒在頭上。因未起泡的洗髮精會對頭皮造成刺激，形成或加劇頭皮屑出現，故應倒在手中搓起泡再搽在頭髮上。

●勿用指甲抓頭。應用指腹輕輕按摩頭皮，不但可增加血液循環，還可減少頭皮屑形成。

二、心血管患者起居五注意

秋季，特別是霜降之後，天氣由涼轉寒，氣溫、氣壓變化劇烈，人體受冷空氣刺激後，常常導致交感神經異常興奮，全身毛細血管痙攣性收縮，血液循環的外周阻力加大，皮膚和皮下組織血管收縮，心臟血管負擔加大，導致血壓增高，極易導致心血管疾病如心絞痛或心肌梗死的產生。

心腦血管病的高危族群，或是有病史的患者，在起居方面，要從寒露節氣開始注意以下幾方面：

●注意防寒保暖：在氣溫下降時，要及時增添衣服，衣褲既要保暖、性能好，又要柔軟寬鬆，不宜穿得過緊，以利血液流暢。

●合理調節飲食起居：應當多吃一些熱量高和營養豐富的食物，少吃油膩食物，禁忌菸酒。過度肥胖會使心臟負荷加重，因此，控制體重很必要。應該限制總熱量的攝取，並多吃富含纖維素的食物，保持大便通暢、防止便祕。

●進行適當的禦寒鍛鍊，如平時堅持用冷水洗臉等，提高機體對寒冷的適應性和耐寒能力。

●清晨去廁所時，應改蹲式為坐式，大便時間不能太長，適當控制時間。

●隨時觀察和注意病情變化，定期去醫院檢查，服用必要的藥物，控制病情的發展，防患於未然。

三、秋季病期房事宜忌

秋季是舊疾好復發的季節，患病的夫婦，在患病期間和病後康復期間應慎房事，以免耗損正氣，使身體更加虛弱，疾病加重或影響病後的康復。因為男女合房而致病情加劇甚至危及生命的事實並非罕見。

古說：「欲修長年，必先遠色，捌病者乎！病既因虛致邪，務宜堅城卻寇。」為了保證夫妻身體健康，下列情況應絕對禁止房事：一是性病。夫妻一方患性病時，如梅毒、淋病、軟性下疳、腹股溝肉芽腫等，必須待治癒後才能行房，否則會把性病傳染給對方。二是肺結核活動期。有些肺結核患者性慾強，衝動，易傳染給對方，宜夫妻分床，便於早日恢復。三是急性傳染性肝炎。四是女方患滴蟲性陰道炎或真菌性陰道炎應積極治療，待治癒後再恢復行房。五是腎炎、心臟病患者治療後應節制房事，以免復發或使病情加重。

疾病初癒的恢復階段節慾保精，這是因為腎精是人體生命的基礎，病後精虛氣弱，元氣大傷，極需靜心休養，若此時行房耗精，病遂乘機復發。唐代孫思邈在《千金方》中曰：「新瘥後當靜臥……餘勞尚可，女勞則死。」即是說在得病剛好轉後宜靜臥，如若立即房事，則會傷身體。

四、老人防治便祕有良方

秋天氣候比較乾燥，空氣中溼度減少，人體內容易鬱積一些燥熱，引起大便乾燥，而且霜降時節，氣溫變低，人們為補充能量，食慾漸增，許多家庭天天有葷腥，餐餐大油膩，這些食物代謝後產生的酸性有毒物質，需及時排出，而生活節奏的加快，又使不少人排便無規律，從而排便不暢，特別是一些老年人，由於體質虛弱，常患便祕。

老年性便祕不僅會延長排便時間，還會因排便用力導致心臟負擔加重和血壓升高，甚至誘發腦中風。

為保持大便通暢，可以採用以下一些方法：

●養成定時大便的習慣。力爭改變自己的不良習慣，如發現腸蠕動和排便感，就應去廁所。不要因故控制排便。最好是早餐後排便，如能早餐後堅持去廁所，經一段時間即可養成早餐後定時排便的好習慣。

●合理調理飲食，正確安排飲食結構，以保證每日飲食有足夠量以刺激腸蠕動。應常吃地瓜、菠菜、竹筍、芹菜、大白菜等富含粗纖維的食物，促進腸道的蠕動。此外每天早晨可空腹喝一杯淡鹽開水，以清理腸胃，有助於排毒。

●必要時可在醫生指導下服用一些藥物，如潤腸丸、果導片等藥物，但不可過度依賴藥物。

●保持豁達樂觀的情緒，避免憂鬱的精神狀態，同時要多做一些有益於健康的運動。因為運動可增加腹肌張力和增強胃、腸道蠕動，改善排便動力不足。早晨散步、慢跑、深呼吸、活動腰肢等，都能有效促進消化和排便。

五、霜降防患老寒腿

霜降之後，由於天氣變得一天比一天寒冷，老年人極容易患上「老寒腿」的毛病。「老寒腿」也就是膝關節骨性關節炎。

人的膝關節是個活動範圍很大的負重關節，幾乎承受著全身的重量。人到老年以後，膝關節由於長年的磨損，是最容易老化的。老化後的膝關節往往容易發生骨性關節炎，造成行動不便。膝關節引起的骨性關節炎，主要是關節軟骨由於某些原因而發生退行性病變。隨之而發生關節及周圍韌帶鬆弛失穩，關節滑膜萎縮或增生，分泌的滑液減少或增加，引起關節腫脹、疼痛等。有時骨關節面下骨質疏鬆，或有小的囊性變化，這種變化會使軟骨深層營養中斷，使骨關節炎發生或加重。膝關節骨性關節炎的發生與氣候關係密切。

因此，老人到了秋季應特別當心，注意膝關節的保健。首先應注意膝關節的保暖防寒；其次要進行合理的體育鍛鍊，如打太極拳、慢跑、做各種體操等。活動量以身體舒服、微有汗出為度，貴在持之以恆。有些人經常以半蹲姿勢，做膝關節前後左右搖晃動作，以進行鍛鍊。因半蹲時骸面壓力最大，搖晃則更會加重磨損，致使膝關節骨性關節炎發生，所以，這種鍛鍊方式是不適合老年人的。

六、拒絕秋膘防肥胖

肥胖既有礙人的形體美，還會帶來高血壓、冠心病、腦動脈硬化等「文明病」，是人類健康的大敵。人的肥胖會隨著季節的變化而有所改變，有關專家指出，秋季是容易發胖的季節，肥胖者更應注意減肥。

到了秋天，天氣轉涼，人們的味覺增強，食慾大振，飲食會不知不覺的過量，使熱量的攝取大大增加。再加上氣候宜人，使人睡眠充足，汗液減少。另外，為迎接寒冷冬季的到來，人體內還會積極儲存禦寒的脂肪，因此，身體攝取的熱量多於散發的熱量。在秋季，人們稍不小心，體重就會增加，這對於本身就肥胖的人來說更是一種威脅，所以，肥胖者秋季更應注意減肥。

首先，應注意飲食的調節，多吃一些低熱量的減肥食品，如紅豆、蘿蔔、竹筍、薏仁、海帶、蘑菇等。其次，在秋季還應注意提高熱量的消耗，有計畫的增加活動。秋高氣爽，正是外出旅遊的大好時節，既可遊山玩水，使心情舒暢，又能增加活動量，達到減肥的目的。

