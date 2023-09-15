100年前台灣人都怎麼講髒話？居然有長達32字紀錄？—髒話的包羅萬象

文／顏志龍

髒話的藝術：人為什麼講髒話？

台灣在一八九五到一九四五年之間，有長達五十一年的時間被日本殖民。眾所皆知，日本人的個性嚴謹，做事情一板一眼。於是在殖民期間日本人留下了很多對台灣的研究紀錄，成為日後研究台灣歷史、人文及自然風貌的重要文獻。其中一本犖犖大者是片岡巖所寫的《台灣風俗誌》。這本書共一千一百八十四頁，裡面細數了台灣當時的生活起居和社會風俗，範圍之廣令人咋舌。

這本書一個有趣的地方是，它列舉出當時台灣人講的髒話。有些和我們現在所講的相近。如「姦爾老母」（以下「姦爾」二字以ＸＸ替代，避免閱讀的不舒適）、「ＸＸ小妹」、「ＸＸ大姉」、「ＸＸ牽手」、「ＸＸ祖媽」、「ＸＸ太媽」；等於是家族中的女性下至姐妹、上至太祖母都被當作髒話在罵。

後來可能覺得罵到太祖母還不夠，乾脆直接罵人家最原始的那個祖宗「ＸＸ開基祖」。這如果以華人來比喻，相當於在罵「ＸＸ黃帝」、「ＸＸ神農氏」之類的。後來覺得罵到人家的開山始祖還不夠，直接罵人家的神明：「ＸＸ大聖王」。大聖王指的是漳州人信奉的神明開漳聖王，早期台灣泉、漳二族惡鬥，泉州人不爽漳州人就罵他們的神明大聖王。這也真的是一絕。

此外還有一句最長的髒話，真的應該去申請金氏世界紀錄，長達三十二個字：「猫仔猫比巴放屎糊蚊帳蚊帳洗無清氣捕猫仔去破戯破無天光捕猫仔使肛尻。」《台灣風俗誌》的註解說這是在罵人「夭壽」的意思，本書作者很認真地上網研究這一長串咒語為什麼是罵人夭壽，但似乎沒有人能給出好答案。

總之，上面這些無奇不有的髒話顯示了一件事，台灣人真的很會罵；如果髒話可以是一種產業，那麼台灣的髒話應該會和台積電一樣傲視全球，成為另一座護國神山。

誰愛講髒話

《台灣風俗誌》列舉的髒話很多都和女性有關，如「ＸＸ小妹」、「ＸＸ大姉」、「ＸＸ牽手」、「ＸＸ老母」等；這些髒話如果換成由女生來罵，應該會轉換成「ＸＸ小弟」、「ＸＸ大哥」、「ＸＸ老公」、「ＸＸ老父」。但是在我們的日常生活中，並沒有這種從女性角度出發的髒話，這表示女人比較少講髒話，所以在語言演進的過程中就沒有產生這類型的髒話。而一些研究也的確發現，男人比女人更常講髒話。這和我們社會文化對兩性的角色期待有關，畢竟社會還是期望女性溫柔婉約一些，男人則是粗野一些社會也還能容忍。

除了性別差異之外，研究也發現某些職業的人比較常講髒話，如勞工、軍人、警察、運動員、船員等。這其實原因也很單純，因為這些都是以男性為主的職業，而既然男人更常講髒話，那麼自然這些職業的人也比較常講髒話。所以這應該也只是反映了講髒話的性別差異而已。

此外，一般來說，社經地位低、教育程度低的人，更常講髒話。這有可能是因為這些人屬於社會上的弱勢，他們比較沒有發言權，所以有時就必須用更強烈的方式去溝通表達。由於他們處在社會的較底層，就像電梯已經到B3了，沒辦法再下去了，所以就算這個社會討厭講髒話的人，在B3的人也不必擔心因為講髒話而再失去什麼，因為他們沒有下一層了。而社經地位高的人可能在五樓，講髒話招人怨可能會讓他從五樓降到下面的樓層，也就是社經地位高的人比較有可能因為講髒話而失去什麼，所以社經地位高的人相對上更不會去講髒話。

因此以大學老師來說，就算上課時學生在睡覺、滑手機，看了實在很不爽，老師也還不致於罵學生三字經。但如果是黑道大哥在講話，小弟在下面滑手機、打瞌睡，「ＸＸ老母」可能就噴過去了。

另外學生也是相對上比較愛講髒話的族群。有一個研究記錄了五十二個美國大學生為期四天的生活對話，發現大學生講髒話的頻率大約是○．五％；這代表每講二百字會出現一個和髒話有關的字。這聽起來好像還好，但是如果跟其他日常生活中常說的話做比較，就會發現這比例其實不低。

例如，人們生活中很常講的字：「我、我的」的出現頻率大約是七％，所以等於是學生每講十四次「我、我的」，就會出現一個髒字。所以現在當老師不容易，都要小心教得不好被學生譙。

不戰而屈人之兵

照理說髒話是不好的，沒有人會在你講髒話時讚美你說：「罵得好、再多罵幾句、我愛聽。」但是它似乎又在我們生活中很常出現。為什麼呢？

有一個說法認為這算是一種自我保護機制。多數的動物在要攻擊前都會先發出嘶吼、咆哮，警告對方牠要採取攻擊了。照理說這是很不利的，因為偷偷摸摸、不動聲色地過去咬對方一口會是更有利的策略。既然如此，為什麼攻擊前還要讓對方知道？

原因就是為了避戰。如果預先發出警告，讓對方感到害怕、使牠退讓或逃走，那麼這場架就不用打了，這對生存是最有利的。畢竟戰鬥是危險的，不能保證自己一定能獲勝，就算獲勝了在戰鬥過程中自己也會非常費力，或是可能會受到傷害，所以能不打最好不要打。

人類在演化過程中，也學會了這種道理，所以《孫子兵法》說：「上兵伐謀……其下攻城。攻城之法，為不得已。」非不得已，最好是不要和對方打起來。但是要嚇退對方需要很強力有效的語言，不能太過溫和，而髒話就是一種強力的語言。

關於這種演化觀點只是一種推測，但某種程度我們可以發現多數髒話似乎都帶有重音。例如「幹」，或是像英文的Fuck都是四聲。而有些話本來不是重音，但改用重音去強化它就可以變成髒話。像是「操」本來是一聲，但轉四聲就變成髒話了。這可能都和講髒話時要快速傳遞出強大的情緒有關，重音能強化語言的力量，讓對方知道你正處於一種非常不爽的狀態。這樣才有機會嚇退敵人，避免戰鬥。

髒話讓你「疾疾，護法現身」

有一個關於髒話的研究曾經得過「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prize）——這不是在搞笑，是真的有這個獎。這個獎大約每年九月在哈佛大學舉行頒獎典禮，而評審委員裡有時還包含一些真正的諾貝爾獎得主。這個獎主要是頒給有點幽默好笑，但是也具有一些獨創思維的研究。

獲得搞笑諾貝爾獎的髒話研究，是在研究髒話能不能讓我們「神功護體、刀槍不入」——講髒話能不能讓我們更耐得住痛。據說這個研究是研究者在陪老婆生產時想到的；很多人都說女人生產很痛，而他也發現生產時他老婆一直在罵髒話（顯然是對著他這個始作俑者罵的）。所以他想，難道髒話和普拿疼一樣可以鎮熱止痛嗎？

這個研究之所以得到搞笑諾貝爾獎，除了主題有趣外，它的研究方法也很有趣。他把受試者分成兩組，一組人叫他們罵髒話，像是「幹」；另一組人叫他們大聲喊某個中性的字詞。那麼，什麼是中性的字詞呢？研究者請受試者想一個形容詞來描述桌子，如果受試者用「方的」來描述桌子，那麼就用「方的」這個詞來代表中性詞。於是在實驗中，你就會看到有人在那邊大聲喊「方的、方的、方的……」，而另外則有一些人是在大聲喊「幹、幹、幹……」。想像起來很滑稽好笑，但這真的是一個科學實驗。

透過這種實驗方式，研究者想看看兩組人忍痛的能力有沒有不同。他叫受試者把手放入五度的冰水中，看他們能撐多久。結果發現髒話和《哈利波特》裡的那句咒語「疾疾，護法現身」有相同效果，罵髒話那組比起喊中性字詞的那組撐得更久，罵髒話大約可以增加人們三○％的忍受力。也就是如果你本來可以在冰水中撐一百秒，罵髒話可以讓你多撐三十秒。

書名：《超直白心理學：顛覆你對人心的想像》 作者：顏志龍 出版社：遠流出版 出版時間：2023年8月30日

髒話讓你變得很「夠力」

髒話除了有「疾疾，護法現身」的忍痛效果外，它也像一種能增強力量的咒語。有一些研究發現罵髒話會影響我們的自主神經系統——這是人體用來調節呼吸、心跳、血液流動的系統，也是在發生緊急情況時，暫時激發人體能量去應付危險的機制。而研究發現，人們在罵髒話時，心跳會加快、皮膚的電阻反應會改變。

有一個研究去探討：在運動時一邊喊中性的字詞或一邊罵髒話，表現會不會有差異。他們測量受試者在握力器上的力量，結果發現人們罵髒話時的握力真的比較厲害。一邊罵髒話的人使出來的力量，比大聲喊中性字詞的人多了大約二．五公斤的握力。此外他們叫受試者懸空在椅子上，只靠雙手去支撐身體的重量，也發現一邊罵髒話的人可以撐得比較久。

也就是說，髒話似乎真的可以讓人變得「夠力」。所以某種程度來說，髒話的效果很像提神飲料，具有保力達B那句廣句詞：「明仔載的氣力，今仔日給你傳便便」的作用。

●本文摘選自遠流出版之《超直白心理學：顛覆你對人心的想像》。