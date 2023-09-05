「飛機上有醫生嗎？」飛航時，碰上乘客身體不適的SOP

當我們乘坐飛機，人在高空、艙壓改變的時候，人體的反應是無法預測的。有時，乘客在機艙上突如其來的不適，就需要機組員和醫生的協助。機長會機上廣播，詢問機艙是否有醫生或護理人員，尋求專業醫護人員的協助。不過，在醫療糾紛頻傳的現在，醫生要起身回應機長的呼叫時，是不是又被迫多考慮一些？（編按）

文／李牧宜

飛在三萬英尺高度時，碰上乘客身體不適的SOP

「各位貴賓，現在機上有旅客身體不舒服，需要協助，若您是醫生或護理人員，請與我們的空服人員聯絡，謝謝。」

在過去的飛行經驗中，你應該有聽過類似的廣播，這是我們呼叫醫師（Paging doctor）的廣播詞。

當客人都在沉睡，客艙裡也寂靜無聲時，這樣的廣播都會讓大家心驚膽戰，我們都走進客艙裡，豎起耳朵，生怕錯過任何一道響起的服務鈴。

我自己碰過不少次Page Doctor的案例，很幸運地，這些案例都沒有嚴重到必須即刻轉降，不舒服的客人，也都很順利地和大家一起抵達目的地。

一次在飛往美國洛杉磯的班機上，遇過焦急的媽媽來廚房求救，因為她的兒子起了紅疹，全身癢到不行。事務長（經濟艙全體空服員的領導者）呼叫醫生後，一位坐在商務艙的婦人立刻走過來，拿出自己的護照和醫師執照，表明自己的醫師身分。客艙經理通報機長，組員立刻組成三人小組，有組員拿出醫藥箱，我則是負責記錄每個動作的進行時間。

這位婦人是在美國開業的內科醫師，雖然不是皮膚科專科，但有醫生在飛機上，我們已經感到無比幸運。我們打開醫藥箱後，她仔細地從箱內分門別類、滿滿的藥物中，找到了適合的藥。平時若沒有醫師的核准，我們是不能給乘客任何藥物的，但小弟弟幸運地碰見了有牌照的女醫師，在吃藥後，也慢慢地好轉。

另外，在一班從澳洲飛回台北的班機上，我也曾親眼看到自己的客人缺氧，臉色慘白，昏倒在走道上，當時身邊的客人全都嚇壞了。

在呼叫醫師後，組員大哥一個箭步，背著氧氣瓶前往協助，大家合力，才把癱軟、缺氧的客人從走道上抬到座位，我們也即刻重新安排了周邊客人的座位，讓他得以有空間，好好躺著休息。

客艙經理也廣播，請所有的客人都暫時不要起身離座，以免影響急救工作。好在吸了氧氣後，這位客人的臉色漸漸紅潤。記得當時，並沒有成功呼叫到醫生，一切的一切，只能倚靠組員的團隊合作。

發生這種緊急事件時，場面其實不免混亂，空服員必須有靈敏的反應，立刻團結起來：有組員負責照顧病人；有的負責記錄、協助；有人負責與機長保持聯繫。發生事情時，其他乘客不一定沉睡著，或許他們正在用餐，甚至親眼目睹了乘客昏倒的畫面。這時，空服員安撫周邊客人的工作就非常重要，因為唯有全部乘客都冷靜了，空服員才能順利地進行標準作業程序。

如果嚴重到必須緊急降落在其他城市，我們更必須在三十分鐘內，做好降落前的所有準備工作。

雖然大家都會避免在生病時坐上飛機，但很多人不知道，在高空中、艙壓改變的時候，人體的反應是無法預測的。同樣是位酒量超好的漢子，在地面上或許可以千杯不醉，但在三萬英尺的高空中，可能一杯黃湯下肚，就會有不舒服的反應。

對於飛行中的緊急醫療救護、醫療設備，民航局對航空公司都有嚴格的要求，這幾年來飛機上都開始備有自動體外電擊器（AED），地面的醫療機構也隨時待命，可接受緊急的諮詢。我們常開玩笑地說，組員的血液裡都流著一套標準作業流程，但不得不說，一旦發生事情了，我們還是非常需要專業醫療人員的協助，這也是為什麼比起一般女孩，有護士執照的人，都比較容易考上空服員。

所幸，大部分乘客的不舒適，只要喝些溫水、多休息就能解決。許多問題也可以經由受過訓練的空服員，或是倚賴氧氣瓶，就可以暫時減緩，幸運的乘客若遇到願意協助的醫生，也可以在短時間內恢復正常。熱心助人的天使非常多，我還碰過有醫生主動出面關心哭鬧不止的嬰兒呢。

在很多電影裡，如果有人在飛機嘔吐啦、昏倒啦，甚至是心臟病發作，就會很碰巧地有醫生出面協助，而且這些醫生的醫術都非常驚人，不管是任何症狀都有辦法醫治。事實上，不是隨時都這麼巧的。

重點不是飛機上是否有醫生，而是，這些醫生，真的都會出面嗎？

書名：《我在飛機上學會的事》 作者：李牧宜 出版社：大塊文化 出版時間：2016年7月1日

要救人還是自保？誰逼醫生做選擇？

以我們的想像，會覺得基於醫德和獨有的專業，醫療人員必須要出面。但反過來想，如果你是醫生，你會出面嗎？

我想應該很少人探討過這個問題，因為大家都不知道撇開醫生的道德，背後隱藏著多大的醫療責任問題。

某天下班後我和一位朋友蘇醫師約吃飯，碰巧這個問題一直在我腦中轉著，便隨口問他了：

「你在飛機上聽過被呼叫嗎？」

他一邊吸著麵條一邊回答：「有啊！」

「真的嗎？可是你是牙醫欸，你有過去嗎？」

「我去了，即使我是牙醫，但我也應該有些小小的專業，是一般人沒有的，或許幫得上忙。」

「那你聽到廣播的當下，有沒有一絲絲的猶豫，擔心醫療責任的問題？」

「嗯……醫生本能的直覺反應，就是要去看看病人。」

我知道他沒有正面回答我，但我相信，這個問題不只牽涉到「醫生的本能」這麼簡單而已。蘇醫師的反應非常合乎醫師的專業及道德標準，但所有的醫生都是這樣嗎？

他拿衛生紙擦擦嘴巴，思考了一下，接著說：

「我有個醫生朋友，在飛機上曾想要去協助，但在起身的那瞬間被太太阻止了。」

「咦？為什麼？」

「因為他太太生怕一旦事情處理不好，要背負比一般人更重的責任欸！況且，在這種人人都不相信專業的社會，醫療糾紛永遠解決不了，如果想到這裡，誰還敢出面啊！」

他搖搖頭，接著說：「每當類似的事情發生了，整個社會輿論都在罵醫生。欸，醫師也是人，難免會失誤，治療的過程也可能會有輕微的併發症，甚至宣告救治失敗。拜託！在醫院裡就常發生這種事，更何況是在醫療設施超簡陋的飛機上。」

其實碰到這種狀況，一般醫生擔心的是症狀和自己的專長不符合，而醫生「身邊的那個人」所擔心的，卻是後續的問題。在日常生活中，大家都會針對自己的症狀，選擇要看那種醫師，若是找錯專科，醫師也會幫忙轉診，轉到最適合的科別。

鏡頭轉到三萬英尺的高空上，相信在緊急情況發生時，我們受到不認識的人出面幫助和關心，會覺得十分感謝。

但看著主動幫忙的醫療人員，我們是否完全忘記眼下的情況，可能不符合他的專長？我們是否認為他們的專業應該要是全面的，但若是發生問題了，必須負全責的，是否也在他？

聽著那位「太太阻止醫師丈夫」的故事，我相信已經有愈來愈多醫生，因為擔心捲入醫療糾紛、成為訴訟的對象，而選擇不願回應機長的呼叫。我想，這份無奈的冷漠，問題出在誰，是那位生怕丈夫出事的妻子、被阻止的醫師，還是已經失去醫師信任的社會大眾？

事實上，全球已有很多航空公司，幫自願協助生病乘客的醫生買醫療糾紛保險，甚至有國家已經完成相關的立法。反觀在台灣，不但醫療負擔很輕，還可以超便利地告醫生，導致很多醫生對在飛機上救人的後果，心存顧慮。

如果我們再這樣動不動就開記者會、對醫生提告，將來要再找到熱心救人的醫師，會不會愈來愈難？

有時候會想著，再這樣下去，對飛機上的醫生夫婦來說，自保，或許會比救人更困難。

●本文摘自大塊文化之《我在飛機上學會的事》。