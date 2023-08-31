買房裝潢費用怎麼抓？預算有限下，優先從「這兩點」判斷

文／Tody 陶迪

裝修費該花多少？

有人說，合理的裝潢費不要超過房價的10%，但實際上，很多人在裝潢上的花費都超過了20%，砸500萬元裝潢一間1,500萬元的房子也大有人在。

如果你只用感性的部分去思考，預算是不會受控制的。在自住的房子剛剛買來的時候，我們總是想用最好的東西，如果預算無上限，就算只住一天，也希望它用的是最好的建材。

可是如果預算有限，到底該怎麼取捨呢？用「時間」或「空間」來分割，事情會變得簡單很多。

以我做輕資產包租為例，我決定投入多少裝修費的邏輯很簡單，就是跟著「租約」走。一個租期五年的房子，我所有的建材及設備的選擇，就是考慮堪用五年即可。我不需要花幾倍的錢，選擇耐用十年、二十年的頂級建材，所以取捨變得很簡單。用「時間」來分割，我就不會多花不該花的錢，讓自己的投資賠本。

如果房子是買來出租的，我也依然建議用五年來思考裝潢的投入比重，因為五年是一個非常適合重新檢視出租成效的週期，這時也許你會考慮房子其他的用途，由出租改為自住，又或者會考慮賣掉。如果維持出租狀態，則可以在原來的裝修基礎上，再做簡單的修繕整理即可，不至於需要全部推倒重來。所以用五年來思考出租房的裝潢，可以保有最大的彈性。

如果是自住，我則建議用「六年」為週期來做考慮。因為有孩子的家庭，通常每六年就會面臨一次比較大的變動，小學畢業、中學畢業。當孩子邁入人生下一階段，家庭的生活重心也會進入一次改變，費心設計的小孩房變得不再合用、悉心挑選的學區可能也功成身退。

裝潢投入成本除了用時間來思考，也可以用「空間」來取捨。

如果我們的預算無法滿足全室都盡善盡美，呈現心目中最完美的樣子，設備都買好買滿最頂級，可以把空間的使用性做出優先排序。也許廚房對我最重要，我需要一個50萬元等級的廚房，才可以展現好手藝，反觀房間只是用來睡覺，一張床就夠，那麼是否可以先把預算砸在廚房，其他地方以後再慢慢弄。如果你是影音科技控，也可以先把錢優先拿來打造頂級高科技影音室、豪華客廳電影院，其他地方先將就著用。

時間和空間，可以幫助你在有限的預算下做出裝修費的取捨。

書名：《買房，也買自由：小資族的財富翻身之路》 作者：Tody 陶迪 出版社：時報出版 出版日期：2023年7月21日

如果這樣還沒辦法說服你，那麼我再提供一個換位思考，看看能不能讓你更理性。假設今天買了一間中古屋，在同棟樓，有著同樣戶型與大小的兩間房子同時出售，一間沒有裝潢要賣2千萬元，一間屋主花了500萬元裝修，很漂亮，但是要賣2,500萬元。你會選擇買哪一間？

我想你應該不會願意花500萬元去買別人的裝潢。如果你是買家，你會希望越簡單越好，可以自己決定要裝修成什麼樣子。裝潢好的房子也許很漂亮，但買家只願意加個50到100萬元，而不會是500萬元。

房子的裝潢就像新車，從落地的第一天開始就不停折舊，自己眼中的寶貝，不見得會獲得別人的欣賞，他很可能會叫你拆掉，因為他不需要。

我們都以為買了家會住一輩子，大多數情況卻不會。當房子老了舊了，出現越來越多的維修問題，我們就會開始思考換屋。在我從事包租業，處理無數間三十年以上老舊公寓的情況裡，我見到的房東大多另外買新的電梯大樓住，不願意面對老舊公寓帶來的修繕問題，所以才希望出租，讓別人來幫他維持屋況，照顧房子。

從理財角度來看，裝潢就是完全性耗材，也可以說是奢侈品。當然以上建議是在預算有限的情況下，如果你爆炸有錢，預算無上限，當然儘量裝潢成自己喜歡的樣子沒差，錢錢只是變成自己喜歡的樣子。

我曾向一位設計師諮詢關於一間預售屋的客變設計，他問我：「屋裡會住幾個人？會計畫生小孩嗎？會養寵物嗎？平常兩個人吃飯嗎？還是會宴客？」我認真想，卻無法想像。一個連形狀都還沒有的房子，還在紙上談兵，我怎麼可能知道未來住進這個房子的真實場景？

我也許規劃了一間超讚的書房，幻想自己在這個房間甜美又文靜的樣子，結果早晨的陽光太刺眼，原來整間屋子最適合讀書的是另一側安靜又舒適的角落。我規劃了一個絕美的中島廚房，結果每天只是路過，還嫌高腳椅在狹長的通道上擋住了去路。

為什麼非得在搬進這個房子之前，就設想好所有的場景呢？是不是可以先與房屋靜靜共處，細細察覺房子的光影變化，每一個空間的呼吸自在，再慢慢設想怎樣才是最美好的樣貌呢？

我們似乎一直被教育著要「完美」。買了一個新家，就被迫在還沒有搬進去之前，想盡辦法讓一切看起來無瑕。新家就是要有新家的樣子，搬進去才開始買家具、才開始做天花板、才開始刷牆，像話嗎？於是，我們從來沒有機會見證一個「家」從無到有的過程，我們害怕弄髒手、害怕孩子接觸「有缺陷」的東西，所以等我們長大了，對於如何照顧一個家、修繕一間房子，一無所知。

只要我們能接受「不完美」，裝修房子不是一定要一次到位。先搬進去一個空白的家，再與心愛的家人一起慢慢見證「家」從無到有的過程，不是很美嗎？

●本文摘選自時報出版之《買房，也買自由：小資族的財富翻身之路》。