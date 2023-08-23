簡玲散文詩——〈親愛的東坡先生〉
文／簡玲
親愛的東坡先生
這座城，離我很近
晴朗的月色人人都讀你
你彷彿在城裏
月光總是綻放迷人的詩花詞果
先生，你穿過窄巷，沿途纏綿的月色剪不斷，一如既往，明月清風譜成小夜曲，一樽村酒，淺酌低唱，可醒可醉。遙望虎丘風光，起落潮汐當然復古你，只是人海喧囂，需要抑揚頓挫的音節修剪。你走進古剎，千年依舊很佛系，行雲流水過境，那隻孤雁那株海棠那棵山楂樹遍尋不著，誰來勾勒良夜一宿，一宿就好，剛好盛裝滿溢的月光，聽禪。
有些人經過大山大海
影子未曾起伏
聽風受雨的長河
你的倒影季節般從容
攏聚散開散開又攏聚
就用錢塘甘甜的井水
釀造詩賦醇酒
田野山邊的稻浪
剪裁搖曳的長短句
粗礪的牆面
奉行你不羈的靈魂，築字
雙關我
逐字朗讀
先生，愛神來了走了，走了來了，豈止十年，世間的情愛已是千古傳誦。關於我們愛你，亙古不變的明證。貧乏愚昧的生活長出枝節，滂沱的雨馱著遠方詞卷，哺育我晦暗之心，字字珠璣穿過少年青年壯年，一條流光色珍珠，戴在我半生的項頸，垂下，伏貼，輕舞，我以僅餘的暮色，在唇間反覆咀嚼你吟詠你從未被世人遺忘的文字。
時間交疊空間對坐
爾時無風無雨
現在時而陰晴時而陰雨
你在某處，遙望
關於森林河流關於麥田和雪堂
豁然火侯
將困頓燉煮曠達滋味
畫竹詠竹
淡淡著墨栩栩如生的志節
當夏焰迤邐不止
何不煮水烹茶
茶涼了，你在
平淡恬味，一直都在
先生，你看！一片羽毛自風中飛揚，一葉扁舟擦身而過。一條卑劣的大道，狼煙滾滾吹起你不低頭的袍袖，放下犁耙，我見煙火裡入口即化的東坡肉，你便把菜羹烹成人間美好意圖，茶之道上，陋器和茶湯淡然合一，我見虛心墨竹，想像一草一木該如何歸隱？先生，就在通往田園之徑，我見你，與草鞋倚石而臥，輕安，自在。
旅人走過的泥淖
長夜驚起
開出朵朵不朽的千年煙花
親愛的東坡先生
這座城，一點也不冷
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《雨中跳舞的斑馬》詩集以抒情的體裁敘事，內容自日常所見所聞或靈光乍現的一瞬，用極短文字貫穿，一百字到三百五十字間起伏的情節，或宏觀或微觀，或象徵或隱喻或借喻，有時現實與超現實交錯，在物象、意象與心象間虛虛實實實實虛虛盤桓，雖不若長詩龐大，乃用精巧簡約，伴隨詩意的節奏，切入生命幽微的角度，有時莞爾有時沉默，直驅心底，留有思索的餘地。
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