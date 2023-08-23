簡玲散文詩——〈親愛的東坡先生〉

文／簡玲

親愛的東坡先生

這座城，離我很近

晴朗的月色人人都讀你

你彷彿在城裏

月光總是綻放迷人的詩花詞果

先生，你穿過窄巷，沿途纏綿的月色剪不斷，一如既往，明月清風譜成小夜曲，一樽村酒，淺酌低唱，可醒可醉。遙望虎丘風光，起落潮汐當然復古你，只是人海喧囂，需要抑揚頓挫的音節修剪。你走進古剎，千年依舊很佛系，行雲流水過境，那隻孤雁那株海棠那棵山楂樹遍尋不著，誰來勾勒良夜一宿，一宿就好，剛好盛裝滿溢的月光，聽禪。

有些人經過大山大海

影子未曾起伏

聽風受雨的長河

你的倒影季節般從容

攏聚散開散開又攏聚

就用錢塘甘甜的井水

釀造詩賦醇酒

田野山邊的稻浪

剪裁搖曳的長短句

粗礪的牆面

奉行你不羈的靈魂，築字

雙關我

逐字朗讀

先生，愛神來了走了，走了來了，豈止十年，世間的情愛已是千古傳誦。關於我們愛你，亙古不變的明證。貧乏愚昧的生活長出枝節，滂沱的雨馱著遠方詞卷，哺育我晦暗之心，字字珠璣穿過少年青年壯年，一條流光色珍珠，戴在我半生的項頸，垂下，伏貼，輕舞，我以僅餘的暮色，在唇間反覆咀嚼你吟詠你從未被世人遺忘的文字。

時間交疊空間對坐

爾時無風無雨

現在時而陰晴時而陰雨

你在某處，遙望

關於森林河流關於麥田和雪堂

豁然火侯

將困頓燉煮曠達滋味

畫竹詠竹

淡淡著墨栩栩如生的志節

當夏焰迤邐不止

何不煮水烹茶

茶涼了，你在

平淡恬味，一直都在

作者簡玲(圖／聯合文學提供)

書名：《雨中跳舞的斑馬》 作者：簡玲 出版社：聯合文學 出版日期：2022年11月16日

先生，你看！一片羽毛自風中飛揚，一葉扁舟擦身而過。一條卑劣的大道，狼煙滾滾吹起你不低頭的袍袖，放下犁耙，我見煙火裡入口即化的東坡肉，你便把菜羹烹成人間美好意圖，茶之道上，陋器和茶湯淡然合一，我見虛心墨竹，想像一草一木該如何歸隱？先生，就在通往田園之徑，我見你，與草鞋倚石而臥，輕安，自在。

旅人走過的泥淖

長夜驚起

開出朵朵不朽的千年煙花

親愛的東坡先生

這座城，一點也不冷