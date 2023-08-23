簡玲散文詩——〈親愛的東坡先生〉

聯合新聞網／ 聯合文學出版社
作者簡玲（圖／聯合文學提供）
作者簡玲（圖／聯合文學提供）

文／簡玲

親愛的東坡先生

這座城，離我很近

晴朗的月色人人都讀你

你彷彿在城裏

月光總是綻放迷人的詩花詞果

先生，你穿過窄巷，沿途纏綿的月色剪不斷，一如既往，明月清風譜成小夜曲，一樽村酒，淺酌低唱，可醒可醉。遙望虎丘風光，起落潮汐當然復古你，只是人海喧囂，需要抑揚頓挫的音節修剪。你走進古剎，千年依舊很佛系，行雲流水過境，那隻孤雁那株海棠那棵山楂樹遍尋不著，誰來勾勒良夜一宿，一宿就好，剛好盛裝滿溢的月光，聽禪。

有些人經過大山大海

影子未曾起伏

聽風受雨的長河

你的倒影季節般從容

攏聚散開散開又攏聚

就用錢塘甘甜的井水

釀造詩賦醇酒

田野山邊的稻浪

剪裁搖曳的長短句

粗礪的牆面

奉行你不羈的靈魂，築字

雙關我

逐字朗讀

先生，愛神來了走了，走了來了，豈止十年，世間的情愛已是千古傳誦。關於我們愛你，亙古不變的明證。貧乏愚昧的生活長出枝節，滂沱的雨馱著遠方詞卷，哺育我晦暗之心，字字珠璣穿過少年青年壯年，一條流光色珍珠，戴在我半生的項頸，垂下，伏貼，輕舞，我以僅餘的暮色，在唇間反覆咀嚼你吟詠你從未被世人遺忘的文字。

時間交疊空間對坐

爾時無風無雨

現在時而陰晴時而陰雨

你在某處，遙望

關於森林河流關於麥田和雪堂

豁然火侯

將困頓燉煮曠達滋味

畫竹詠竹

淡淡著墨栩栩如生的志節

當夏焰迤邐不止

何不煮水烹茶

茶涼了，你在

平淡恬味，一直都在

作者簡玲(圖／聯合文學提供)

書名：《雨中跳舞的斑馬》
作者：簡玲
出版社：聯合文學
出版日期：2022年11月16日

先生，你看！一片羽毛自風中飛揚，一葉扁舟擦身而過。一條卑劣的大道，狼煙滾滾吹起你不低頭的袍袖，放下犁耙，我見煙火裡入口即化的東坡肉，你便把菜羹烹成人間美好意圖，茶之道上，陋器和茶湯淡然合一，我見虛心墨竹，想像一草一木該如何歸隱？先生，就在通往田園之徑，我見你，與草鞋倚石而臥，輕安，自在。

旅人走過的泥淖

長夜驚起

開出朵朵不朽的千年煙花

親愛的東坡先生

這座城，一點也不冷

作者簡玲作品推薦

《雨中跳舞的斑馬》詩集以抒情的體裁敘事，內容自日常所見所聞或靈光乍現的一瞬，用極短文字貫穿，一百字到三百五十字間起伏的情節，或宏觀或微觀，或象徵或隱喻或借喻，有時現實與超現實交錯，在物象、意象與心象間虛虛實實實實虛虛盤桓，雖不若長詩龐大，乃用精巧簡約，伴隨詩意的節奏，切入生命幽微的角度，有時莞爾有時沉默，直驅心底，留有思索的餘地。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
聯合文學 文學 書摘 閱讀風向球 出版風向球

逛書店

我們為什麼要讀書？為什麼要工作？【自我探索版】：為了得到幸福，希望你能好好思考這些事

NT$ 406

探索我國上市上櫃公司永續行業分類：參考SASB新行業分類（SICS®）V2.0

NT$ 0

腎臟病低蛋白‧低鹽飲食全書：這樣吃就對了！40組健康餐X151道常備菜

NT$ 336

學會走圖SOP：讓技術分析養我一輩子

NT$ 360

延伸閱讀

淡定的智慧：弘一大師處世心法，活出安然自得人生

患有精神疾病人生就停止了？台灣數以萬計病患距離「回家」的路還有多遠

領導者必備心態轉換！這樣發展職涯將獲得更多經驗和機會

【投票抽書】我能夠一個人旅行嗎？獨旅適齡期不需要設限

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。