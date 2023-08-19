外送員的省時戰！是誰在拖餐？他曝最不想接的「地雷食物 + 店家」

文／蔡宛芸

地雷食物：外送員的雞腿排惡夢

外送員無法順利取餐，有時則是食物特性使然，小玉就曾遇過這樣的狀況。

這一天，小玉一如往常坐在機車上等待派單，幾分鐘過去，手機震震作響，總算有派單進來了。小玉熟練地按下螢幕上的「接受」按鈕，接著，他不是催動油門，驅車前往店家，反倒是瞪著手機，表現出一副不可置信的模樣。小玉會有這樣的反應，全是因為他碰上了外送員口耳相傳要等很久的地雷食物—香煎雞腿排。小玉心想：「慘了！」他從接單那一刻起，就料到時間必定被雞腿排拖延。

果真如小玉所料，當他抵達店家時，煎台上的雞腿排還是生的！店員告訴小玉：「熊貓四十七嗎？雞腿排會比較久，稍等一下。」

聽見店員說的話，小玉僅點頭示意，沒有多回應什麼，因為他知道自己再怎麼向店員催促，雞腿排也不會立即由生轉熟。小玉安靜地選了一張靠牆的板凳坐了下來，滑手機殺時間。

小玉在等待時，不時抬頭瞥見廚師同時煎炒著牛肉、豬肉、海鮮料理，不到五分鐘就完成了好幾道菜，接著有幾位外送員走了進來，無縫接軌地領走這些餐點，隨即離開。小玉不甘心地把一切看在眼裡，他酸溜溜地想：「真好運，他們送的都不是雞腿排！」

十多分鐘過去，小玉眼前的雞腿排終於蛻變成金黃色的樣子。沒過多久，店員喊著：「熊貓四十七，餐點好了！」

小玉趕緊從板凳起身，從店員手上接過餐點。他深怕顧客抱怨，不敢有任何耽擱，急速催著油門，趕往客人的住址。

下工之後，小玉暗自祈禱，再也不要碰上雞腿排了！

實際上，在外送員的圈子裡，不只有雞腿排這種要等很久的地雷食物，還有所謂的地雷店家。特別是披薩店、炸雞店、人潮洶湧的早餐店，以及百貨公司櫃位，都是外送員避之唯恐不及的取餐地點，少則等待一、二十分鐘，多則等待兩個小時都有可能。有外送員把必勝客比喻為「必等客」，就是在反映店家製餐速度慢的情形。

然而，叫外送的消費者並不在店家現場，他不會看見店家的人潮洶湧，也不會想到某些餐點需要花費較久時間製餐，只會納悶「怎麼那麼久都沒送來？」而把不滿發洩在送餐最前線的外送員身上。

書名：《超級外送員：使命必達的省時戰》 作者：蔡宛芸 出版社：游擊文化 出版日期：2023年8月30日

店家刻意延遲，現做最新鮮

我在當外送員時，發現還有一種拖延是店家為了「保鮮」釀成的。某些店家，為了讓餐點能夠「火燙」送達客人口中，故意採取拖餐策略，我就曾遇過這樣的情況。

某天下午，我接到一張披薩店的訂單。到店以後，披薩店的廚師竟然還在聊天，根本還沒開始備料。接下來的十五分鐘，我隔著玻璃，目睹了廚師從揉麵糰、擀麵皮、鋪上配料，到放入窯烤爐的整套過程。

這已經不是我第一次遇上這種情形了，上回我到煎餃店取餐也是如此。店員看見我抵達之後，才把冰冷冷的煎餃放上煎台，約莫過了十分鐘，煎餃才終於熟透。當時我非常疑惑，不解店員早就看見訂單，卻非得要看到我現身才要製餐，這樣分明會讓客人等更久啊？

後來我才明白，這一切都是為了保鮮。

一名餐廳老闆告訴我，他非常受不了外送員把食物放到冷掉。他說：「有些司機看到同一個店家很多訂單，會一次在這邊取二到三份餐點。可是他取到的第一份，就會完全冷掉。我就親眼看見他拿到了之後，沒有馬上送，又在這裡等了二十分鐘，只為了取下一張單。」

老闆希望外送員把最佳狀態的餐點，送到客人面前享用，這樣才不會遭到客人負評，但經常事與願違。因為外送員不一定會算準出餐時刻現身，又或者，外送員被系統指派在同一間店，領取多張派單（俗稱疊單）。這些狀況都會導致餐點冷掉。於是，為了避免熱食放涼了或臭酸了，有些店家會採取拖餐策略，等到外送員到店了，才開始製餐。

老闆想要維護食物品質的心情，我能夠理解，畢竟食物的好吃程度跟回客率息息相關，若是餐點放涼了或臭酸了，那可是有害商譽。只是這樣的做法，同時也會使外送員受到牽連，不只佔用外送員的工作時間，若是送餐時間延遲，外送員還可能收到客人的負評，這時倒楣的不是店家，而是第一線面對客人的外送員。這也是為什麼外送員對於這類店家，會產生反感的原因。

●本文摘自游擊文化出版之《超級外送員：使命必達的省時戰》。