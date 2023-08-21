存股大哉問：台股真的長期向上？買錯解套要花30年

《一線投資法》作者梁展嘉投身股市近三十年，歷經三波市場週期驗證，練就一套進出只看一條10日線、一年只需要交易三至四個月，投資報酬率就能穩定達到 20% 的投資法。一線投資法和目前以「存股」為主流的投資心法，最大的不同在於藉由投資大盤指數、縮短持有時間，以提高投資人面臨市場震盪期時的抗波動力。

在深入介紹「一線投資法」之前，先來檢視一下存股老師們的基本核心價值好了。

不論這位老師姓啥名誰，萬流歸宗就是一句話——台股長期向上。有了這條無敵的終極心法，投資瞬間降到幾乎零門檻的程度，只要是忠實奉行各派存股老師們的終極教條——跌越多就買越多，可說是眾人都能入得堂奧之門，投資達人與投資小白之間也沒有界線可言了。

但要在股市上投資獲利，真的這麼簡單嗎？

我們回顧2022年的年尾，在一系列對於數位資產現貨與衍生品交易平台FTX不利的消息傳出後，加密貨幣投資人蜂擁出逃，這個曾經是全球第二大的加密貨幣交易所在短短數日內轟然倒下，無預警宣告破產。

或許讀者們會慶幸你不是所述的加密貨幣投資人，只是在2022年單純的投資股票市場。那就讓我們回頭來檢視這一年的股市成績單，2022年台股大盤整年下跌4081點、跌幅22.4%為史上第七大。

在這一年，不管是投資在美股或是台股，只要是忠實奉行各派存股老師們的終極教條——跌越多就買越多，最終得到的投資績效都會是一張不及格的滿江紅。

從歷史經驗來看，台股真的長期向上？

這時，存股派要大聲喊冤了：「不要緊，明年我們還有股利可以領！」沒錯，可是大家都賠了30% 的價差了耶。存股派又說了：「再領幾年股利，我們就會扳回來了！」說得好，那麼要領幾年股利才扳得回來呢？

英文當中有這樣一句諺語，「沿路踢罐子」（kick the can down the road）。字面意思是一個人在路上不斷踢空的鐵鋁罐，一直把它踢到無限的遠方。由此引伸人們不願意面對現實，只能做一些迴避或者拖延的動作。既然存股老師們這麼喜歡踢罐子，我們就讓他們自己永遠踢下去吧。

跌越多就買越多，這是基於存股派信奉的「台股長期向上」，但真的是這樣嗎？我們先來看一張台股季線圖（圖3）。可以看到從最左側橫跨到最右側，足足有30年的時間，指數沒有越過左側最高點（12682）。

本文摘自 天下雜誌 出版之《一線致富》

也就是說，一位在1990年套在最高點的台股投資人，必須要花上三十年才能解套。在這三十年間的任何一個時間點，只要他往左邊一看，都不可能看到「台股長期向上」的美好圖像。

如果我們找到1990年的股票人氣王——三商銀之一的彰銀（股票代號2801），您會發現一個更悲慘的事實，它的股價從最左側1150元的高峰下來之後，直到今天，經過了三十四年，它還是淹沒在套牢的水面下，而且深不見底（圖4）。

所謂的股票「人氣王」代表它擁有全市場最高等級的成交量，長期享受媒體鎂光燈的照耀。正因為那致命的吸引力，才讓數十萬名的投資大眾買到它，並且長長久久地抱住它，跟著它一塊兒沉入海底。

值得注意的是，彰銀的基本面有變差嗎？其實它數十年來都很一致，一直是資產大戶，永遠有開發不完的土地，而台灣人最愛的又是土地資產。目前台灣的房價已經至少漲到1990年的三倍以上了，但為什麼一支老牌的銀行加資產股的股價還會躺在地上呢？這時候，我們實在很難用「台股長期向上」這六個字去解釋彰銀從1987年至今的股價表現。

本文摘自 天下雜誌 出版之《一線致富》

我們再從當時的經濟環境來看，1990年的台股高點，反映的是1986年到1989年的台灣經濟表現，當時無論內需或是外銷，經濟情勢都是「強強滾」，從當時的景氣對策信號來看便可一目了然（圖5）。

本文摘自 天下雜誌 出版之《一線致富》

台股從1986年開始，只花了四年時間，就從一千點爬上一萬兩千多點。於是當時出現了「台灣錢淹腳目」的說法，人們從炒股到炒六合彩（一種地下賭博彩券），還被國外媒體戲稱為「賭場共和國」（ROC，Republic of Casino），而無殼蝸牛運動也在彼時興起，「無住屋者團結組織」在1989年號召群眾們集體夜宿忠孝東路，向政府抗議不斷高漲的房價。

書名：《一線致富：一個全職交易人的投資告白，不選股也能穩賺20%、不上班也能年薪百萬的指數化投資法》 作者：梁展嘉 出版社：天下雜誌 出版時間：2023年7月26日

親愛的讀者們，您是否覺得那樣的場景有似曾相識的感覺？這便是1990年高點的由來。因此，從1986年到1990年，您要說「台股長期向上」，當然沒有錯，可是後面足足有二十年完全不是這樣。時間再拉近一點，我們來看第二張台股指數圖（圖6）。

在圖6裡，從最左側2000年橫跨到最右側2017年，足足有十七年的時間，指數沒有越過左側的最高點（10393）。換句話講，一位在2000年套在最高點的台股投資人，他得花上十七年才能解套。在這期間的任何一個時間點，只要他往左邊一看，他也不可能看到「台股長期向上」的美好圖像。

本文摘自 天下雜誌 出版之《一線致富》

●本文摘自天下雜誌出版之《一線致富：一個全職交易人的投資告白，不選股也能穩賺20%、不上班也能年薪百萬的指數化投資法》。