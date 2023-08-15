哈佛大學修課學生最多的竟不是《經濟學》 而是「這門」！

文／凱文‧布朗（Kevin Brown）

幸福，最受歡迎

「幸福是什麼？」有人問。 古希臘哲學家蘇格拉底的回答是：「幸福是不悔的快樂。」

幸福是什麼？這可是一個問了幾千年的老問題，但直到今天，它還是每一個人都好奇的疑問，儘管好奇者是非常聰明的社會菁英。

一如往例，一天早上吃了早餐，稍事伸展活動筋骨後，進了書房準備一天的閱讀時間。開啟電腦後收到一封學生轉寄的電子郵件，標題是：猜猜看，哈佛大學最受歡迎的是哪一堂課？

哈佛大學是世界頂尖知名學府，尤其是哈佛商學院舉世聞名，許多華爾街的菁英都是出自哈佛的培育。因此傳統的印象裡，這個問題的答案理應是財經相關的課程。尤其是在許多諾貝爾級的經濟學者駐校下，這門課始終與時俱進，迭有新意，不會固守窠臼、不斷地重複老套的萬年理論。這也使得「經濟學導論」是這所學府的招牌課程之一。但是讀完電子郵件後，答案揭曉──最熱門的選修課是「關於幸福的課程」，選讀聽課的人數超過了普受歡迎的「經濟學導論」。

教授這門課程的人是擁有哈佛大學哲學與心理學雙學位，以及組織行為學的博士，名字是塔爾賓－夏哈爾（Tal Ben-Shahar）。

其實從二○○六年由夏哈爾開設的「正向心理學」（Positive Psychology）課程，當時就有八百五十五個人修課，就打敗了「經濟學導論」，成為哈佛第二受歡迎的課程了。夏哈爾對此現象的推測是，對快樂比對賺錢感興趣的人更多。這門課是以正向心理學的科學性，教導學生如何將之適用在日常生活，因此成了廣受歡迎的幸福課。

夏哈爾在哈佛開設的兩門課──「正向心理學」與「領導心理學」（The Psychology of Leadership），分別獲選「最受歡迎課程」的第一與第三名，兩門課的選修人數超過一千四百名。尤其值得一提的是，許多上過課的學生表示，這兩門課「改變了他們的一生」。

更有趣的現象是，除了學生踴躍選修之外，甚至連學生的家長、包括祖父母和媒體，也出現在他授課的講堂上，可見其受歡迎的程度。美國的重量主流媒體，包括《波士頓全球報》、《紐約時報》以及CBS、CNN、美國國家公共廣播電台等也紛紛做了報導，介紹了此一校園裡難見的盛況與夏哈爾的課程內容。

透過一門心理學課程引起對幸福的熱烈關注，真是一件很棒的事情。而這也引起了我的興趣，幸福的內涵到底是什麼？為什麼是聰明的菁英最想選修的一門課？或許是忙亂的無所適從時代，需要心靈的指引，以及回答自己內心深處永遠的提問：「我們來到這個世界，到底追求什麼才是最重要的？」

或者是，換個問法，在人生數不盡的課程中，哪一種課可以號稱是無可取代的「天下第一課」（Life's first class）？

夏哈爾肯定地認為：「幸福感」是衡量人生的唯一標準，是所有目標的最終目標。如果以唯一且最終目標而論，那麼「幸福」就是天下第一課。

電子郵件還談到如下的觀念：

當人們衡量商業成就時，以錢做標準。用錢去評估資產和債務、利潤和虧損，凡是一切與錢無關的，都不列入考慮，金錢是無上的財富。但是，人生與商業一樣，也有盈利和虧損。

在看待自己的生命時，可以將負面情緒當作支出，將正面情緒當作收入。當正面情緒多於負面情緒時，我們在幸福這一「無上財富」方面就能盈利了。幸福應該是快樂與意義的結合！一個幸福的人，必須有一個明確的、可以帶來快樂和意義的目標，然後努力地去追求。真正快樂的人，會在自己認為有意義的生活方式裡，享受它的一切。

這些觀點詮釋了很多人的忙碌人生。的確，太多的人窮其一生，偏重為了「賺錢」謀生而碌碌終日，這當然是現代人餬口不得不然的選項之一，但是過程中卻常也輕忽了生命中「賺生活」的重要性。生命，其實宛若一本存摺，有時積累儲蓄，有時提領動支。一本持盈保泰不虧損的存摺，是量入為出，收入大於支出，也從而能帶來保本穩定的生活安定力量。幸福的人生亦復如此，當檢視生活，正面多過負面、儲蓄大於提領的時候，幸福存摺就會是正數的心靈滿足。

要避免讓心靈出現赤字，保持最大的正數盈餘，就必須設法將人生與意義結合。生命若能連接意義，那就是有旺盛生命力的人生過程，也就能讓生命充實，不虛此生了。當然過程可能挫折不斷，可能恐懼未知，但我們不能忘了兩項心理裝備：第一是學會接受自己，不要忽略自己所擁有的獨特性。美國現代舞大師瑪莎葛蘭姆（Martha Graham）就說：「你是獨特的，若未實現這樣的獨特，那麼一定是漏失了某些東西。」相信自己的獨特性會給自己最佳的信心；第二是擺脫「完美主義」，要「學會失敗」。每個人都是獨特的，但並非完美，「學習」仍然是永遠的功課。但不要怕失敗，因為失敗不是憑空的失去，而是經驗的得到。

（圖／unsplash）

這封電郵末尾提到了夏哈爾提出的十張小貼紙送給學生，當然這是意在提醒生命、生活中的要項，分別是：遵從你內心的熱情、多和朋友們在一起、學會失敗、接受自己全然為人、簡化生活、有規律地鍛煉、睡眠、慷慨、勇敢、表達感激。

這些提醒看似老生常談，平凡無奇，但是真切的幸福其實正源於平常的道理。

二元論（Dualism）是許多宗教解釋世界現象的理論基礎，比如善與惡、光明與黑暗等。印度教也曾經說過：「這世界是五十%的幸福，五十%的不幸。」教義以簡單二分法告知世人，生命是二元化的兼容並存。我們可以藉用二元論的觀念，把生活想成是「存摺」的概念，有正面有負面，只要正面多過負面，儲蓄多過動支，那麼幸福就像存款，可以一點一滴累積，終究成就豐盈的幸福人生。從十條簡單的觀念做起，或將是可以著力尋找累積幸福的方向，這本書即是以此做為各章主題，透過闡釋生活中最平實面向，分享我的生命經驗。

「你這一生買最貴的東西會是什麼？」分享見證時，我問教會的朋友。

「房子。我房貸繳了快二十年，都還沒繳完。」有人這麼說。

「健康。三年前生了場大病，不僅花了好多錢，而且我體會了健康真是太重要了。」已經完全康復的喬安這麼回答。

「我的想法是，最昂貴的東西，你得用盡一生的時間與代價換得，那就是幸福。」我分享了自己的答案。就像蘇格拉底說的，幸福是不後悔的快樂。它值得我們不放棄任何的可能，不留下任何後悔地努力追求。

感謝家人，包括祖父母、父母、妻子、兒女給予我的和樂生活，以及教會牧師和我朋友們的友好相處，這些美好的經驗提供了豐富的寫作素材。也感謝出版經紀人羅伯特的版權合作協助。當然最重要的是，你會在這套《幸福三部曲》叢書中，遇見很多有智慧的前人、我的家人以及朋友們，他們對人生各項問題的獨到見解與智慧，會是我們生活中很棒的提醒以及解答。期盼這套幸福書籍的出版能讓讀者更關注身邊的幸福，並且追求到屬於自己最好的生活與快樂。

書名：《幸福，不悔的快樂》 作者：凱文‧布朗（Kevin Brown） 出版社：暖暖書屋文化 出版日期：2023年08月15日

結語 國王的快樂

知名權威的字典上對另外一個同義單字──幸福（well-being）的定義是這麼寫的：「一種舒適（comfortable）、健康（healthy）與快樂（happy）的感覺。」這個定義裡面可以注意到並沒有財富。不是財富不重要，而是財富這一項應該列不進幸福內涵的前三個指標。

就這三項內涵而論，真正最多人渴求的應該是快樂，或說喜樂，因為前兩項再如何的健全，但若沒了快樂感受，就絕對不會覺得自己幸福。誠如《聖經‧箴言十七章二十二節》所說：「喜樂的心，乃是良藥；憂傷的靈，使骨枯乾。」快樂喜樂才是我們生命痛苦時的良藥，也是許多人終其一生最期許的心靈狀態。

喜樂與幸福確實是密不可分的，就像知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）是這麼看喜樂的：「我把喜樂（joy）定義是幸福和內在平和的永續感受……。」

破碎的瓷瓶

祖母曾經說給我聽的一個故事，那是我很小時有天晚上的睡前故事，但我印象深刻，也成了我的人生智慧之一。

中古世紀，歐洲有位國王非常喜愛收藏瓷瓶。其中有一個瓷瓶花色絕美、造型優雅，而且是與皇后大婚時的信物，國王愛不釋手，將之擺放在寢宮的床頭，入睡前都會拿起品玩一番。

可是有一天夜間發生了地震，儘管機伶的國王反應快，但還是挽救不了瓷瓶落地的命運。驚魂甫定的國王看著破損的瓶子，難過的無法言語。珍愛物品破碎了，無心理政的國王整日愁眉苦臉，日漸消瘦。有位大臣眼見這樣不是辦法，就遍訪全國的陶瓷匠，詢問修補復原的可能性。「不可能，這瓷瓶是獨一無二、花色絕美，不可能修復到原來模樣。」被問及的許多陶瓷匠都是同樣的回答。

無計可施的大臣心想修不了那就換一個吧，想找另一個同樣的瓷瓶代替。但是既是最好，就沒有同款的重複，而且國王也不會接受。有位老邁的陶瓷匠不忍看到國王的心情失落，於是說：「讓我試試看吧！」國王與大臣都很高興，似乎有了一線希望。

從接過破瓶碎片的那一刻起，老陶瓷匠就不見了。大家以為他是因為無 法達成任務，愧見國王，只好逃走了。國王既生氣又傷心。沒想到，兩個月後他出現了。「國王陛下，我修復好了，請陛下看看。」國王接過了瓷瓶，把看了許久，邊看邊露出久違的笑容。「太好了，你修復的太完美了。居然找不出接縫與破綻。」國王賞賜了許多金銀給他，重要的是國王又恢復了昔日的丰采。

很久很久後，等國王過世了，真相才慢慢傳出來，原來老陶瓷匠交給國王的並不是原來的破碎瓷瓶，而是他從碎片中研究分析了瓷瓶的組成元素，深入找到其中的製作奧秘後，再以多年鍛鍊的技術、經驗以及日以繼業辛勤的努力，終於成功複製出不應該再有的「舉世唯一」。

「那老陶瓷匠不是欺騙國王嗎？」我聽完後這麼問過祖母。「布朗，故事的精神不在這裡。關鍵在於，快樂最重要。物質的真與假，都是我們的認定而已。複製的瓷瓶，也是一種真實。只要讓我們快樂，就都是最真的東西。」祖母笑著對我說。

儘管經過了幾十年，我依然常常會想起祖母說的這個小故事。「只要讓我們快樂，就都是最真的東西。」是呀，祖母說的故事一直啟發著我。當我們理解人生的時候就該知道，物質的真或假，都不是最重要的，關鍵是如何讓自己心情修復，不要破損，享受快樂。心靈狀態決定一個人一生的幸福、快樂與生命的內涵！情緒主導了心靈狀態，也決定了是否快樂幸福。我們的情緒就像是國王的瓷瓶，它是一種珍品，我們要愛不釋手，時常拿出來把玩觀看，一方面檢視是否有所缺陷，二方面也學習自我欣賞與讚嘆，我們將情緒視為最寶貴的珍品時，就會小心呵護，盡力維修了。

當然，情緒總有受傷破損的時候，但千萬不要認為它再也無法修復，只要盡力縫補，它還是會像先前一樣的完好無瑕。幸福也是如此，或許我們經歷過許多不堪的往事，有著令人難過的回憶，但是，不要認為感覺再也回不來了，心情再也無法平復了。也許對某個人或是某件事情真的失望傷心，確實讓我們很難回到初心，找回當初的美好感覺，那就換個對象，從其他的事情重新出發，再去打造一個情緒珍品吧，儘管不是原件，還是能有同樣的完好，帶給我們不遜於往日的快樂。

牧羊人與羔羊

教會的牧師經常以迷途的羔羊與牧羊人，來比喻歸屬與照護的關係。在神的世界裡面，希望世人不要變成迷途的羔羊，而是能找到回家的路，有身心安頓的地方。而牧羊人的責任則是要照顧好羊群，看護每一隻羊的需求，提供最好的保護。羊很容易迷失，當牠發現水草的時候，為了飽食就會越走越遠，最後脫隊而至迷路。人的心也像是羔羊，當受到外界的誘惑或是傷害，就會迷失或是逃離，成了回不了家的流浪者，所以我們要提醒自己扮演好牧羊人的角色，當發現心裡的羊走的路線不對了，或是快要跟丟了，就得拉牠一把促其歸隊。

幸福快樂是我們的生命路線，只要有脫離路線的任何情況，都要設法排除與解決，陶瓷匠或是牧羊人就是做好這樣的工作。

《幸福三部曲》的第一冊《幸福，不悔的快樂》，每篇的主題都很生活、很平常，但是每一條都彷彿一種「溫馨的叮嚀」，就如同故事中本來就是不可或缺的瓷瓶碎片，有著值得研究、分析、探索的深度內容，當理解其中奧秘後，才能組裝打造出幸福的生活，讓我們舒服並且生活得開心自在。幸福的生活不是來自單一的面向，而是要將每件遇到的事物，藉由正面陽光的心態面對與應用它，從而點點滴滴綴補出幸福的全貌。《聖經‧以弗所書三章二十節》：「神能照著運行在我們心裡的大力，充充足足的成就一切超過我們所求所想的。」就將願意好好改變的每一個想法放在心裡，上蒼一定會成就我們衷心期盼的人生幸福！

我真心地認為，能談幸福的話題，可真是件最幸福的事情了。在詮釋了十個貼條的內涵後，後兩冊將繼續整理幸福觀念與心得的想法，以此為題繼續深入分享掌握幸福的法則，以及思考幸福的技巧等面向。當然，你可預期到我仍會書寫來自我的祖父母、父母以及我生命中遇到的每一位智者的雋永話語，並分享許多接觸到的人生卓越智慧。期待能以這套《幸福三部曲》叢書交流人生經驗，一起從文字來聆聽我們生命中最重要的第一課──幸福。

幸福密語覆誦

美國現代舞大師瑪莎葛蘭姆（Martha Graham）：

「你是獨特的，若未實現這樣的獨特，那麼一定是漏失了某些東西。」

快樂是無形的價值，它不是有形的價格，所以無法衡量，不能買賣。

美式足球教練麥克‧狄克塔（Mike Ditka）：

「成功不是永恆，而失敗也非致命。」

前公牛隊、湖人隊的知名籃球教練傑克森（Phil Jackson）：

「別讓成功沖昏了頭，也別讓失敗傷了心。」

希望，就是讓嘗試的次數，永遠比挫折的次數多一次。

德蕾莎修女：

「上帝並沒有要求我們成功，祂只要求你嘗試。」

生命中最重要的，不是遇到了什麼，而是遇到什麼之後，自己將成為什麼。

失敗是專為想繼續深造的人所開設的高級課程。

只要是人，就不是完美的，完美的應該是神。我們可以追求進步，但不能苛求完美。

對懂得生活智慧的人來說，「夠好」比「最好」來得更具意義，因為知足才會常樂。

生活，不是練習加法的數學，而是學習減法的哲學。

時間的意義，在於分配做了什麼事情。

過程是最苦澀的鍛練，過程中當然會辛苦、掙扎，只是堅持支撐了自己，激勵著自己，最後終於成就了自己。

慷慨就是，從我的口袋，到別人的口袋；從別人的心裡，到我的心裡。

英國首相邱吉爾：

「人類用獲取的金錢來維持生計，用施予來構築人生。」

湯瑪士‧富勒：

「被認為勇敢的人，是因為他們害怕逃避。」

●本文摘選自暖暖書屋文化出版之《幸福，不悔的快樂》