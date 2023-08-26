「太可愛」被當作外交大使！中國「熊貓外交」隱藏的政治意涵

文／保羅．布魯梅爾（Paul Brummell）

上野動物園的歡迎群眾內，也加入了日本政界的菁英，包括東京市長與內閣官房長官二階堂進。紅毛猩猩美代子拉開了綵球，掉出來的布匾上寫著「歡迎大熊貓康康與蘭蘭」。背後的布簾打開，出現的便是兩頭看起來很好抱的明星動物。

一九七二年十一月四日，這場大熊貓正式入園典禮過後沒過幾天，全日本民眾就得以親眼目睹這種動物。上野動物園的嶄新「熊貓門」前大排長龍，日文漢字的羅馬拼音叫作「Pandamon」，乍看之下就像是把英文裡的「panda」（熊貓）跟「pandemonium」（大騷動）組合起來，造出了新字「pandamonium」，畢竟現場人潮真的是一團亂。光是大熊貓預計要跟日本民眾初見面的第一天上午，就招來了將近兩萬人排隊，隊伍長度超過一公里。就算排到了隊伍最前頭，遊客也只能在大熊貓前停留幾秒鐘，不然就等著被後面催。這種「社交焦慮」的壓力之大，讓熊貓蘭蘭在三天後差點崩潰昏倒。在這之後，大熊貓的「接客時間」就適當地縮短了。

在中國漫長的熊貓外交史上，東京上野動物園的康康與蘭蘭只是其中小小的篇章。早在一千多年前，唐朝就送過兩頭大熊貓給當時的日本。中華人民共和國則是在毛澤東當家時開始擁抱大熊貓作為尊榮不凡的首選外交工具。熊貓之所以能夠勝任外交工作，靠的是三樣法寶。首先，大熊貓顯然就等同於中國，因為你在世界上其他地方都找不到熊貓，所以把大熊貓當成中國的活體名片肯定不會出錯。再者，熊貓的可愛無人能比，一顆心再怎麼冷冰冰，牠也有將之融化的本領。第三，你幾乎無法在中國以外看到這麼可愛的生物，所以大熊貓出了中國後格外搶手，堪稱動物園的金雞母。靠著這三樣特點，熊貓作為一份外交禮物可以說無往不利，沒有哪個國家不歡迎，悄悄地傳達中國的軟實力。

中華人民共和國早期的熊貓外交，特別瞄準美國與蘇聯這兩大強權，主要是中國也想躋身強國之列與兩國平起平坐。毛澤東送出的第一頭熊貓是一九五七年送給莫斯科動物園的平平，兩年後又追加了一隻安安。熊貓愛取疊字名顯然是中文的習慣，疊字代表幼小，代表可愛，就好像熊貓本身還不夠可愛似的。排在美蘇之後的是北韓，該國從一九六五到一九八○年間共收到了五頭熊貓。

在眾多禮物熊貓當中，最出名的莫過於一九七二年送給美國的那兩頭。那年二月，美國總統尼克森歷史性地出訪中國，之後華府便收到了玲玲與興興，而第一夫人派特．尼克森也在四月二十日出席了新「熊貓屋」的啟用典禮。事實上，派特．尼克森正是這次熊貓贈禮的源頭。據說她在北京晚宴上正好坐在中國總理周恩來的對面，當她注意到桌上菸盒的熊貓圖案後，就隨口說了一句這動物有多可愛，希望請東道主送她幾隻。這則故事還有另一個版本（我想真實性應該比較低），說的是第一夫人其實是在跟周恩來要根菸，但通譯翻錯了，結果菸沒要到，卻要到了兩頭熊貓。很多人不知道，但尼克森總統其實送了兩頭麝牛當作回禮。

中國1972年向美國贈送一對大熊貓「玲玲」和「興興」，今年標誌「熊貓外交」的50周年。（圖／國家動物園提供）

尼克森總統應該不曾懷著討貓熊的心情去中國，但後來的其他人可就不好說了。對後來造訪中國的政治人物來說，熊貓的吸引力除了可愛，更重要的是象徵受到中國重視。收到熊貓，就代表在中國的眼裡，你跟美蘇等超級強權一樣重要。

熊貓外交至今依舊是中國展現軟實力的一張王牌，但他們給出熊貓的方式則已然不同於過往。從一九八四年以來，中國已經不再把熊貓直接送人，而是改以租借的方式提供。會如此改弦易轍，原因或許有二。首先是保育的考量，因為熊貓不只是中國的動物代言人，也是整體野生動物保育運動的象徵。英國倫敦動物園曾在一九五八年透過動物掮客購得一頭名為姬姬的熊貓，世界自然基金會的前身世界野生生物基金會就是受了姬姬的啟發，才選擇以熊貓當作組織的標誌。熊貓在一九八四年被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》，也就是受到最高管制的類別，而此舉有部分就是在回應世界自然基金會——該會的調查顯示，野生熊貓的數量比過去推測的更為稀少。光是把熊貓當外交禮物送出去，似乎就已經不符合保育的大前提。第二項因素是鄧小平在一九七八年掌權後，結合社會主義意識形態與市場經濟的改革開放，就讓中國出現了尋租獲利的這種資本主義模式。

說得更明白一些，中國在一九八四年就是把租車的概念套用在熊貓身上，由中國把熊貓短租給動物園，例如北美的廣大市場。但這做法很快就又引發了保育上的爭議，因為租借熊貓很難符合《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的要求，畢竟該約只容許科研用途的動物貿易。

書名：《送禮的藝術：從特洛伊木馬到動物園熊貓，50件外交禮物背後的世界史》 作者：保羅．布魯梅爾（Paul Brummell） 出版社：衛城出版／讀書共和國 出版時間：2023年8月2日

一九九四年，中國改推行以合作育種為框架的修正方案。新方案將租借時間大大拉長，一般會到十年，總租金金額則會達到千萬美元之譜。這些租金收入撐起了由世界自然基金會與中國官方聯手規劃的大熊貓管理計畫，該計畫的核心就是要成功繁殖圈養中的大熊貓，而且經由該計畫在海外誕生的幼熊會被視為中國財產，並按租約在四歲時送回中國。二○○八年的中國汶川大地震後，該育種計畫更是大肆擴張，藉由增加的經費來重建被震壞的臥龍自然保護區與繁殖研究中心，同時也用來重新安置該中心的熊貓。

雖然熊貓改成了只租不送，但中國也不是誰來都租，因為這種租約是要在政府的層級上簽訂。從動物園的角度來看，租借熊貓是一項需要謹慎評估的商業企劃，因為牽涉到簽訂租約、建造貓熊房舍與採購大量食物級嫩竹等昂貴成本。中國方面則認為熊貓租借是一種外交提案，所以經常將熊貓租賃包裹在重要的貿易協議談判中。我們或可將熊貓租借理解為中國所謂「關係」體系的一環。在中文的語境裡，「關係」就是透過雙向許諾與信任來建立起有建設性的互動。以熊貓外交為例，雙方可以先一起照顧熊貓，慢慢再將雙向承諾擴展到經貿關係。

在中國的外交場域上，熊貓早已不是原本單純的吉祥物，而是兼具商業、動物保育與外交工作的存在。說到底，熊貓的用途可以如此廣泛，總歸還是一個原因：沒有人能抗拒熊貓的魅力。

●本文摘自衛城出版／讀書共和國之《送禮的藝術：從特洛伊木馬到動物園熊貓，50件外交禮物背後的世界史》。