男神克里斯伊凡睡一覺變身美國隊長的健身必勝法

文／西門．瓦特森Simon Waterson

克里斯最激勵人心的地方不在於他身形的轉變，而在於他的心態。他展現出當你全心全意開始努力時，就能實現怎樣的目標。

克里斯明白為什麼人們會想要一個「平衡」的體型。他大學時有做的一些健身運動，加上這些年來的鍛鍊重點都放在胸部、肱二頭肌和腹肌的關係，當他來找我時，他的身形有一點點「不平衡」。你當然可以練那些讓你感到虛榮的肌肉，但也不要忘了練那些自己看不見的肌肉，尤其是背肌。

要把一個普通人轉變成漫威超級英雄，而且還是一直以來只存在於漫畫上的角色，在電影的呈現上是一個極具挑戰性的工作。在平面紙上畫出肌肉很簡單，可以隨意畫出自己喜歡的大小和輪廓，也可以畫出纖細的腰身，當大家對這些已經有了既定印象，來到真實的世界裡，你就必需實際建構和雕塑出這樣的肌肉組織。

拍攝第一部《美國隊長》時，我有幸與漫威創造者之一的史坦．李（Stan Lee）對談，他告訴我他的夢想。我也與導演喬．約翰斯頓（Joe Johnston）聊過，他列出所有他的視覺參考，向我說明他想像中的克里斯應該如何行動並且看起來像個美國隊長。

喬向我展示的不僅是電影的分鏡腳本，在一次會議中，他甚至帶了模特兒到場，讓我明確知道他喜歡模特兒身材的哪些地方，還有我應該要加強克里斯的哪些部位。喬告訴我，他希望克里斯擁有怎樣的六塊肌，克里斯的斜肌應該看起來如何，以及他期望的胸膛是哪種類型，希望確保我訓練出的克里斯是他所想像的比例。你從漫畫中可以得知美國隊長的肌肉非常發達，而且手臂粗壯、胸膛寬厚還有六塊腹肌，那就是我們需要盡力模仿的。喬對於背部也非常在意，因為他希望克里斯的身材看起來就像是一直攜帶著一張盾牌的樣子，好像盾牌就是他背部的一部分。

這次的改造花了一年的時間。為了確保訓練進度順暢，我在波士頓的住所與克里斯的只距離兩條街，這意味著我可以騎著腳踏車快速的到達他的住所，或是與他在健身房碰面。在最初的六或七個月裡，我試著盡可能地讓克里斯多做鍛鍊，每天都安排兩次的健身時段。雖然這段期間讓人精疲力盡，但是我仍舊讓克里斯的生活如常，而他同時還在拍攝另一部電影。當克里斯發現這樣的安排真的很辛苦時，我會告訴他要有耐心地撐下去。

此健身計畫幫助克里斯打造出他所需要的明顯肌肉與線條。從美學的角度來看，我喜歡肌肉有很深的線條感，當身體移動和肌肉收縮時，可以很自然地看到肌肉線條，不會看起來臃腫鬆軟，而攝影機也可以輕易地捕捉到肌肉律動及線條。

書名：好萊塢頂尖教練的5-2鍛鍊計畫

作者：西門．瓦特森Simon Waterson

出版社：采實文化 出版日期：2023年07月06日

克里斯以美國隊長的樣子從吊艙中現身，而瘦弱的史帝夫．羅傑斯就此消失，這是一幕非常有美學的場景。為了扮演美國隊長，克里斯需要速度與靈活度。他要具備高度活力，加上超快反應與驚人的手眼協調能力，你不能讓他只是「看起來」很像，而是要「表現」也是如此。美學是這部電影的關鍵，但是美學也需要回歸到表演上面。

我永遠忘不了拍攝吊艙場景的那一天。那天對克里斯來說很重要，對我來說也是。當時我就站在史坦．李的旁邊，我們兩人都看著克里斯，然後史坦對我說：「現在有美國隊長了」。

活化與有氧運動

克里斯經常跳上跑步機，在斜坡上走十到十五分鐘，或者他會騎腳踏車。他也會從事少量我們之後鍛鍊會進行的運動。我總會提醒自己：我占用了一位非常忙碌的人很多的時間，因此我試圖讓演員們同時處理多項工作。假如我要求克里斯從事四十五到六十分鐘的有氧運動，那麼我就會確保他有時可以在健身房中邊騎腳踏車邊讀他的劇本。然而，有時候我需要客戶從事一些更高強度的有氧運動，而那些時候，一名演員就不太可能一心多用。

克里斯的5-2鍛鍊計畫

硬舉

這是克里斯認為最困難的訓練，不過這也是能讓他徹底轉變的訓練。沉重的硬舉可以刺激許多中樞神經系統，這就代表它會徵召更多的肌肉，而你將更快地獲得更多的適應力與肌力。硬舉是讓你能容易看見自己進步的訓練之一，舉起的重量可以增加得非常快速。

訓練方法 1.雙腳打開與肩同寬，站在槓鈴前面，腳趾朝前。將注意力集中在前方。 2.一隻手使用正手握法，另一隻手採取反手握法。 3.背部和脖子保持中立位置，彎腰並舉起槓鈴，接著回到站姿，將槓鈴輕輕接觸到你大腿的中段。你應該非常輕微地向後傾。 4.根據你的能力和動作範圍，把槓鈴降低到小腿中段或放回地板。

臥推

你已經做過了硬舉，現在你將做臥推來轉換啟動的肌肉群。這項訓練能讓你使用多種大型的肌肉群，例如胸部和肩膀的肌肉，以及肱三頭肌這種用於穩定的肌肉。它也很容易做其他變化式，例如改變角度、節奏、抓握方向，以及重複次數。不過不要嘗試舉起超出你能力所及的重量，因為這不但沒有必要，也將導致無可避免的傷害。

訓練方法 1.你會需要一位訓練夥伴來作為你的協助者（或是要求健身房中的某人來協助你）。或者，你可以使用史密斯訓練機，這是一種訓練機器，上面有固定在鋼軌內的槓鈴，當你舉起和放下重量的時候，它可以幫助你安全地獨自進行運動。 2.仰躺在平坦的長凳上。雙腳平放在長凳或是長凳兩側的地面上。 3.雙手打開與肩同寬、舉起槓鈴。在進行此運動的第一階段時，應該要有人幫助你，尤其是當槓鈴上的重量很重時。 4.緩慢降低槓鈴到你的胸口。 5.使用爆發力，將槓鈴舉回開始位置，此時你的手肘是鎖緊或伸直的。

引體向上

這是一個鍛鍊肌肉與肌力的絕佳運動。你會感受到自己的重量並且使用單純的自然力量將自己拉上去。

訓練方法 1.使用正手握法，雙手與肩同寬握住單槓。 2.腳踝交叉並且勾起腳跟，直到它們呈現九十度角，如此一來可以防止你身體擺盪，並且確保你使用到正確的肌肉。 3.把身體往上拉，直到下巴稍微高過單槓，再回到開始位置。 4.如果這個訓練對你而言有難度，可以將一條彈力帶綁在單槓上，讓一腳可以踩在彈力帶上輔助，可以分擔一些身體重量。 5.或者，你可以在單槓下方擺一張長凳或椅子，這樣能夠讓你在完全下降之前有所支撐而再拉起來。

撐體

如同傳統的引體向上，這是一種很棒的肌力測量儀。沒有比能夠反覆撐起自己的體重更好的感覺了。

訓練方法 1.跳上雙槓撐體架，手肘鎖緊或在你身後伸直，腳踝交叉，雙腿彎成九十度角，然後胸口抬高。 2.降低身體，直到手肘彎曲成九十度角，過程中請把注意力集中在自己的前方。 3.回到初始位置。 4.你可以透過用雙腿夾住一個壺鈴或槓片來增加阻力。

深蹲

要鍛鍊出雙腿的肌肉是很棘手的。當你在健身房時，你將必須承受一些痛苦，然後之後你的腿可能會酸痛個幾天。我相信鍛鍊雙腿也有助於上半身的轉變，因為這種鍛鍊會產生大型的化學反應，可以幫助你打造幾乎全身的肌肉組織。

訓練方法 1.嘗試使用護頸套，這樣會比較舒適。 2.站在深蹲架前面，在約肩膀高度的地方放一根奧林匹克舉重健身槓。 3.雙腳打開與肩同寬，小心地舉起健身槓，然後往後走兩步，注意力仍然維持在前方。 4.腳趾稍微向外。蹲下，讓你的臀大肌或臀部持續出力，直到膝蓋彎曲成九十度角。 5.停留一下再回到開始位置。

●本文摘選自采實文化出版之《好萊塢頂尖教練的5-2鍛鍊計畫》