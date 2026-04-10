【愛書任務】在職場保持善良真的吃虧？投票抽好書《職場好人學》

成功的關鍵，可能不是你以為的那種「強勢」

在現代職場，我們常被教導要強勢、效率至上，甚至認為成功往往需要犧牲「人情味」。然而，真正讓你脫穎而出的，或許正是那份看似微小、卻蘊藏巨大力量的「善良」。善良不是軟弱，也不意味妥協，它能建立信任、激發創造力，創造心理安全感，讓團隊成員敢於表達意見、提出創新想法。這種安全感，是高效決策與穩健批判思考的基礎，更能提升員工忠誠度、團隊參與感與留任率，最終帶來更高的生產力與組織績效。《職場好人學》由英國生產力與領導力專家葛拉漢・艾卡特撰寫，結合心理學、神經科學與管理實務，教你如何在職場中溫柔而堅定地設立界線，把善良轉化為真正的競爭力。

這本書透過「職場善念八原則」指引你落實善意：從用心傾聽、設定明確期望，到以他人希望的方式對待他人，讓善良成為日常行動的一部分。葛拉漢打破三大常見迷思——當個混蛋才能在生意上成功、「善良是弱點」的觀念、認為「世界上就是有善良和不善良的人，我們無能為力改變」。無論你是管理者、團隊領導者，還是渴望在工作中找到意義的人，都能幫助你打造信任、協作與創意兼備的團隊文化，將善良轉化為職場影響力，並在高壓環境中依然堅守自我，實現個人與組織的雙贏，讓善良成為你翻轉職場、成就自我的關鍵力量。

書名：《職場好人學 ──誰說腹黑是主流，善良才是最強競爭力》 作者：葛拉漢．艾卡特（Graham Allcott） 出版社：臺灣商務印書館 出版時間：2026年2月1日

注意事項：

1. 獎項：《職場好人學》紙本書一本，共計1名，紙本書由【合作單位：臺灣商務印書館】寄出（寄送僅限台灣）。《職場好人學》電子書一本，共計2名，電子書將於琅琅書店贈送。

2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

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