其實你天天都在吞鼻涕！吃鼻屎能增強免疫力？《有點噁的科學》解謎你的各種生理怪癖

文／史蒂芬．蓋茲

你曾經沉迷於挖鼻孔的行為無可自拔嗎？美國威斯康辛州有一項研究發現，約有91%的人會挖鼻孔，或者只有91%的人承認自己挖鼻孔。研究調查中，還有人每天會花一到二小時挖鼻孔。挖鼻孔對於人體而言是好還是壞？

圖／時報出版《有點噁的科學：尷尬又失控的生理現象》

吃掉鼻屎 有助增強免疫系統

在生活中，你或許會看見有些人挖完鼻孔後，順勢把鼻屎吃下去。看到這樣的畫面，不免讓人作嘔。無論有意無意，除了從個人衛生習慣去理解外，國外有研究表示，其實吃鼻屎對免疫系統是有好處的。

鼻屎的生成來自於鼻涕，鼻涕有95%是水，主要功能是捕捉吸入的灰塵、細菌和病毒等等，如果沒有鼻涕捕捉入侵呼吸道的異物，空氣中的細小顆粒或微生物有可能損害人類的肺部運作。人類平均每二十四小時可以製造一到一·五公升的鼻涕，是非常重要的健康防線。通過層層系統與關卡，有些鼻涕會透過黏液纖毛清除的運輸方式，被人體吞嚥，流於胃部被強酸胃液破壞，又或者在咳嗽或打噴嚏時排出。那些流於鼻孔附近的黏液，因為在洞口附近水分較易蒸發，所以容易變乾、變硬，無法再透過鼻孔內的黏液纖毛清除運送，進而形成一團厚重的乾燥凝膠。

因此，這些鼻粘液是抵擋外來細菌的第一道防線，如果將黏液所形成的鼻屎吃下肚，其中所含的細菌，可以訓練人體的免疫系統，對該種類的病菌產生抵抗力，也就是一種以毒攻毒的免疫系統訓練。另一方面，無論是鼻涕或鼻屎，即便你沒有清理，也是有可能在黏膜纖毛清除的過程中吞進體內，所以，其實我們天天都在喝鼻涕吃鼻屎！

書名：《有點噁的科學：尷尬又失控的生理現象》 作者：史蒂芬．蓋茲哲 出版社：時報出版 出版日期：2023年8月1日

人體的奧秘 各種尷尬又失控的生理現象

除了吃鼻屎的怪癖，其實在日常生活中，可以看到各種與生理相關的怪癖。例如：口臭所含的氣體與屁氣非常相似、尿液在古羅馬被用來當作牙齒增白劑、打嗝和打噎有可能同時發生嗎？腳垢起司是什麼玩意兒？

在《一顆屁的科學》裡「脹氣直言」後，史蒂芬．蓋茲再次暢談你想知道，但沒人願意聊的生理知識，關於噁心體液雞尾酒、最有味的氣體、有夠多的毛等奇妙知識，《有點噁的科學》一次讓你滿足，一起來讚嘆人體的古怪吧！

●本文摘自時報出版之《有點噁的科學：尷尬又失控的生理現象》。