想像的治癒與表達性藝術詩歌書寫——文苑讀《喚醒心中的詩》

文／文苑

閱讀瑪戈．法契斯．尼爾（Margo F. Knill）和莎莉．阿特金斯（Sally Atkins）的《喚醒心中的詩：表達性藝術的詩歌創作、療癒與復原力》一書是個熟悉和享受的滋養；閱讀的歷程讓人很沉浸在艾洛斯和繆斯精神、感官認識論、目的論、現象學等的相互作用裡。本書的前半部她們提出詩歌的一般用法，進而到詩歌在感知互動表達性藝術治療運用；後半部則提出詩歌的療癒本質如何為我們提供希望、信心和復原力。整體說來整本書不只有作者們的詩歌所貫穿，也為表達性藝術治療的核心本質所貫穿，包括了愛、透過創作來理解、玩性的基礎、關注希望、身心靈的投入、資源本位、多元觀點、讓作品為自身說話等，這是本難得結合表達性藝術治療理論和實務，且以詩歌及詩學的藝術形態作為支持想像力的書。

尼爾和阿特金斯在書裡寫道：「詩歌的書寫（藝術創作）不在於美，在於發自於內心的真實和確切的字眼」（2020, p.118）。榮格學者詹姆斯．希爾曼（James Hillman）則提過：「字句就像枕頭，如果放對位置，就能減輕痛苦」（引自 Tibaldi M 2014, p.148）。

如作者所言，這是第一本專注在感知互動表達性藝術工作中詩歌書寫的書；詩歌是一門獨特的藝術學科，由於與其他藝術學科一樣與想像有連結，所以可以喚起或找到以其他任何的想像型態來做進一步地表達，如：從文字型態到視覺圖像、節奏或動作等型態。在表達性藝術治療裡，這創意的行動如同遠離中心化，讓我們真實經驗的護持和對的字眼的獲得成為可能，然而這創意的發生需要在一個清楚的架構上，一個奠基在安全信任專業關係的護持的基礎上、發生於治療師、個案和藝術歷程和作品的三角互動關係上。這清楚的會談架構為作者們在第二章提出，包括：

（1）注入 （2）遠離中心和美學分析 （3）收穫

書名：《喚醒心中的詩》 作者：瑪戈．法契斯．尼爾、莎莉．阿特金斯 出版社：心靈工坊 出版時間：2023年7月18日

在書中作者們除了對表達性藝術治療基本概念和會談結構做出闡述外，也透過自身實務工作及教學經驗，為每一章節的主題具體提出實例。該書聚焦於以書寫詩歌的行動來進入想像的世界，再以朗讀、音樂或演出等藝術形態來深化擴展。表達性藝術治療根基於人類的想像力、是回歸古老療癒的起源。表達性藝術治療理論主要奠基者：保羅．尼爾（Paolo J. Knill 2004）提出，感知互動表達性藝術治療是整合想像型態的治療；想像能力的彰顯是透過感官的型態。尼爾將感官的能力和不同的藝術做了連結，並以藝術作為靈魂的自然良藥。

為他來說，治療是靈魂的創造（soul-making），靈魂是居住在想像的領域。詹姆斯．希爾曼與索努．沙姆達薩尼（Sonu Shamdasani）在《死者哀歌》（於榮格《紅書》之後出版）的對話裡，提到：「心靈是個活生生的想像世界，任何人都可以下去到那個世界。那是你的真相，那是你的本質，那是你的靈魂。你在尋找靈魂，而你的靈魂就是想象力』（2013, p.114）。藝術是源於人類的想像能力，具有超越實際現實的功能，提供我們另類的視角：即我們可以藉由藝術進入藝術所提供的想像世界，以暫時離開日常世界裡因簡化、掩飾和抽象所帶來的限制，並沉浸在活生生的、流動的藝術歷程；此歷程也是一個可以反映我們個人及生態的生命歷程，藉此我們的經驗和理解的方式被擴展、玩性的範圍被擴大和回應困難的語言被豐厚，為新觀點的感知及內外在的資源的連結帶來更多的可能性。這本書為這樣的歷程——遠離中心化所帶來的治療效益：賦權效應、治癒的、和解的、問題解決和促進正向改變的，提供了清楚的論述和例證。

本書對於表達性藝術治療專業工作者的專業發展，或使用表達性藝術於治療或教育輔導的專業工作者來說，是不可缺少的引導指南。

●本文摘自心靈工坊出版之《喚醒心中的詩》。