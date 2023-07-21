「被拒絕」的情緒心理學 分手離婚帶來的憂鬱如何解？

分手或離婚可能是人生中最艱難的事情之一，真的會讓你的情緒一團糟。無論你是感到被拒絕，還是你主動提出分手，分手都會導致焦慮和憂鬱，以及各種自我毀滅行為，比方說酗酒。

分手後的痛苦程度取決於幾件事。它會取決於你一開始花了多少努力要和這個人在一起，花了多少努力去「贏得他／她的心」，以及你們對彼此的承諾有多深厚。你付出的努力越多，你們之間的關係越緊密，就越難放手。

雖然分手讓人難以忍受，但對於這個結局，你給自己的解釋會對你的心理健康產生重大影響。它可能增強你的自尊，也可能讓你自我厭惡。

哈佛大學的研究人員對離婚女性進行研究後，發現這些女性對離婚的看法有兩種：

個人歸因：你的錯或我的錯

有些女性用「個人歸因」來解釋婚姻的結束：比方說，她們把婚姻的問題歸咎於對方，認為那是單方面的問題。但反過來，只關注自己和自己的「缺點」也不是個好辦法。如果你認為離婚都是你一個人的問題，這會讓你陷入無止境的自我批評迴圈。把離婚的責任推給伴侶或自己，都會導致自責或怨恨，也會傷害你的自我價值，因為你覺得你對此無能為力。

互動歸因：關係出現問題

哈佛大學研究中，另外一些女性對離婚則採用另一種不同的解釋：所謂的「互動歸因」。她們理解婚姻問題並不一定是某一個人的錯，所以這些女性關注的是她們與伴侶之間的互動—她們認為自己的婚姻之所以破裂，原因是缺乏溝通或親密關係，或生活方式或價值觀的改變。

用「互動歸因」來解釋兩人的離異，要比單純責怪自己或對方更複雜，需要更多的思考。不過，思考你們的互動怎麼會產生問題，這通常更實際也更有幫助，可以讓你更有控制感。

有時候，問題源於你們看待事物的方式不一致，或溝通的方式不合。哈佛大學的研究人員發現，比起指責前伴侶的女性，使用互動歸因的女性通常擁有較高的自我價值感。研究人員追蹤這些女性一段時間後發現，使用互動歸因的女性也明顯比其他人快樂，對前夫有更多正面的感覺。

當我們因為關係中發生的事情責怪對方時，可能會感覺「比較簡單」，不需要那麼努力地去思考與理解這種情況。雖然這在當下似乎比較輕鬆，但長遠來看，這樣的想法還是會傷害到你。那些總是責怪對方的人，在分手後往往更悲傷，不那麼樂觀。另一方面，當你花時間找出問題的原因，看看你們之間的互動為什麼會失敗，這可以幫助你更清楚地了解情況，甚至保護你免受更多痛苦。

分手後的成長

回到科學方面，我們發現分手和離婚會對我們產生很深層的影響，破壞我們的自尊。但我們可以做一些事情來幫助自己復原。心理學中有一個概念叫做「創傷後成長」（見第九章）。當我們在經歷人生中非常痛苦的事情時，我們的情緒必然會遭受重創，也會感到難受。但當我們想辦法忍受它時，就會成長。我們聽過無數這樣的故事，那些經歷過極端艱難時期（比如癌症或意外事故）的人，體驗到創傷後成長。就如同那句名言說的：「凡殺不死你的，會讓你更強大。」

如果我們把這個概念套用在分手上，也會有同樣的狀況。歌曲和電影傾向於把分手描繪成悲劇，但通常不會提到，像分手這樣的痛苦情境，可以成為你所需要的跳板，讓你展開不同的生活—也許是更有意義的生活。

分手會增加你的獨立感，也是一個重新發現自己的機會。如果你困在一段無法讓你成長的低品質關係中，情況尤其如此。如果你目前處在一段讓你痛苦的關係中，幸福快樂的時刻很少，你正在考慮結束這段關係，可以仔細思考以下幾點：

•通常情況下，提出分手的一方承受的痛苦較少。因此，如果你覺得對方在利用你或沒有回應你的感受，那麼由你來結束關係會比較容易，不要等到對方採取行動。

•如果你正在經歷離婚，擔心將來的生活會變得如何，以及這件事對你的意義是什麼，有研究證據指出，男性在婚姻中可能比較快樂，但離婚後，男性的感覺可能也會更痛苦。這就提出了一種可能性：離婚之後，女性可能比男性能夠體驗到更多自我成長。這一點可以給世界上許多剛剛恢復單身的女性帶來希望：重新獨立並不是什麼可怕的事情，事實上，它可以為你開闢新的道路。

我隔壁鄰居結婚二十年了。有一天，先生回家告訴太太，他要離開她和兩個十幾歲的孩子，去和一個比她年輕很多的女人在一起時，她整個世界都崩潰了。她已經二十幾年沒有工作，男方是家裡唯一的經濟來源，所以她很害怕要自己開始新生活。兩年後，我再次遇到她，她穿著時髦的健身服，單手拿著水瓶，和朋友一起健走。我們停下來聊天時，她展現出豐沛的自制力，這是她第一次覺得自己真正掌控了自己的生活。在那以後，她還找到了一個珍惜她的新伴侶，這是她的前夫沒有做到的事，她也變得更快樂了。

書名：《即時情緒修復：2分鐘告別壞情緒，透過50個小練習，讓你擺脫焦慮、恐慌和壓力》 作者：奧莉維亞‧瑞米斯 出版社：采實文化 出版日期：2023年06月29日

愛與心碎的科學

戀愛中的人，身體會產生讓你感覺很良好的化學物質，比如多巴胺（dopamine）─一種讓你感到輕飄飄又愉悅的獎勵激素。還有正腎上腺素（norepinephrine）─一種讓你警覺與精力充沛的化學物質。在你剛剛墜入愛河時，血清素（serotonin，一種調節情緒的神經傳導物質）的濃度通常會比沒有墜入愛河的人低。有趣的是，低血清素的現象也會出現在強迫症中。這或許可以解釋為什麼愛會讓你覺得無法停止迷戀那個人，產生嫉妒或焦慮的感覺。

紐約州立大學石溪分校的研究表明，當你被拒絕時，刺激到的大腦區塊，跟毒品上癮和極度渴望有關的區塊相同。因此為一個拒絕你的人神魂顛倒，通常會感覺像是一種依賴—你渴望那個人，無法停止對他們的思念。

而分手時，多巴胺（戀愛時大腦分泌的典型物質）等讓人感覺良好的化學物質會停止分泌，你的大腦會進入「戒斷狀態」。分手會讓我們情緒低落，因此，我們必須轉向那些能再次提振情緒、帶給我們快樂和目標感的事情。

●本文摘選自采實文化出版之《即時情緒修復：2分鐘告別壞情緒，透過50個小練習，讓你擺脫焦慮、恐慌和壓力》。