你掉入有毒正向的情勒嗎？不必一天24小時都要心情很不錯

文／蔡斯．希爾（Chase Hill）

如果你從未聽說過「有毒正向」，你並不孤單，但這不表示你未曾親身經歷過。這裡有一點值得一提，那就是──你可能也曾經採取有毒正向的做法。但是你不用因此而難過，事實上有毒正向已滲入社會每個角落，誰都可能記起自己在某個時刻做過類似的事。

有毒正向的定義

有毒正向強調，情況再糟都要保持樂觀的心態。有毒正向認為，負面情緒是弱點，所以應該壓抑負面的想法和情緒，維持正向思考。正向是好的，但當它否定或貶低了真實情緒，那可就不好了。

把你的情緒想像成是一種運動。你當然知道整天癱在沙發上對健康不好，但反過來說，極限運動也有它的缺點。如果有人硬逼著你起身做運動，你並不會神奇地喜歡上運動，反而感覺更糟，甚至為自己懶散的生活方式感到內疚。

人的情緒之多，多到令人難以相信，但沒有任何一種情緒優於其他情緒，每一種情緒都有它的地位和存在的理由。例如受到驚嚇時，我們會啟動「戰或逃」的反應，這可是攸關生死的一種情緒。又例如我們生氣了，可能是因為有人傷害了我們。

想想過去的二十四小時或四十八小時，有多少次人們問你：「你好嗎？」而你其實感覺很不好，卻回答「我很好」或「不錯，謝謝」呢？這就是有毒正向，你不想說出你的真實情況，因為我們都被期待要散發出正能量才對。

有毒正向的徵兆有哪些？

有毒正向有許多形式，可能源自你的內心，也可能來自他人。以下是日常生活中最常見的幾個有毒正向徵兆：

● 你掩飾自己的感受，或在別人面前掩藏自己的感受 ● 你忽略自己的感受，採取「去做就對了」的態度 ● 不管高興還是難過，你的情緒都讓你有罪惡感 ● 你缺乏同理心，只會說勵志名言，卻不能好好聽別人說 ● 你以客觀的角度看待事情，但壓抑自己或他人的痛苦 ● 你因為某人有負面情緒而訓斥他，罵他是「消極鬼」一類的話 ● 別人因為你有負面情緒而羞辱你 ● 你忽視問題 ● 面對挑戰時，你反覆引用「樂觀向上」的名言佳句

我們來看看一些經常聽到的見解或建議，進一步了解有毒正向在生活中的普遍程度：

● 保持積極心態就對了 ● 看開一點 ● 更糟的事還多著 ● 無風不起浪 ● 快樂是自己選擇的 ● 戲棚下站久就是你的 ● 多想想開心的事 ● 你一定能夠克服的 ● 永遠不要放棄 ● 覆水難收，後悔也沒用 ● 不要那麼負面 ● 別煩惱，快樂點 ● 打起精神來

這些話我們常常聽到，你可能想像不到它們會怎麼傷害自己，但這些話確實具有讓人難以置信的殺傷力。如果快樂是一種選擇，那麼就暗示著我們自己選擇了悲傷和沮喪。立下決心很好，但如果我們採取永不放棄的態度，可能會把時間浪費在根本無效的辦法上；放棄不代表捨棄目標──而是找出更有效的方法來達成目的。

如何取代有毒正向的勵志格言

表現正能量總是比處理內心真正的問題來得容易。因此，如果安慰別人或自己的時候，不說常見的那些勵志小語，我們反倒變得不會說話了。

假使不要提那些老生常談，你可以說些什麼好？我們可以如何換句話說；如果有人習慣對你說這些話，你也可以向他解釋你需要聽到的是什麼話。

● 看開一點──不管你需要什麼，我都會在你身邊 ● 更糟的事還多著──太可怕了，我很難過你必須或正在經歷這些 ● 無風不起浪──有時候，生活難免叫人沮喪，我可以怎麼支持你呢？ ● 快樂是自己選擇的──選擇做真實的自己，表達你所有的情緒 ● 戲棚下站久了就是你的──我能做什麼來幫助你實現目標？ ● 多想想開心的事──無論好壞，我都會在你身邊 ● 你一定能夠克服的──你正在經歷困難，但你很堅強，一定能夠逐漸走出困境 ● 永遠不要放棄──也許你不是需要放棄，只是需要重新思考你的策略 ● 覆水難收，後悔也沒用──這個處境很不容易，我可以怎麼幫助你？ ● 不要那麼消極──如果你沒辦法一直保持積極，那也沒關係 ● 別煩惱，高興點──我感覺你在擔心什麼，你想聊一聊嗎？ ● 打起精神來──你可以跟我談談你的煩惱，我很願意傾聽

書名：《偶爾不振作也沒關係： 別讓「有毒正向」逼你強顏歡笑，學會正確處理負面情緒，克服生活中的低潮》 作者：蔡斯．希爾（Chase Hill） 出版社：大好書屋／日月文化 出版日期：2023年3月31日

提供你一個訣竅：提醒自己和其他人，痛苦是人類經驗的一部分。

沒有人能夠一輩子不經歷某種形式的痛苦，以及伴隨痛苦而來的、難以處理的負面情緒。有負面情緒不會讓人變得不積極，反倒還會使一個人變得更完整。不妨把自己想像成兩半，一半是積極的，一半是消極的，如果只用其中一半過人生，你會錯過從另一半的自己所獲得的經驗和成長。

當你的人生能夠接受這兩半時，你就能從一個嶄新的層次欣賞自己的情緒、關係和人生歷練。

●本文摘自大好書屋／日月文化出版之《偶爾不振作也沒關係： 別讓「有毒正向」逼你強顏歡笑，學會正確處理負面情緒，克服生活中的低潮》