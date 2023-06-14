總把責任攬在身上、不斷付出，卻沒被看見？你是團體裡的「高功能小孩」嗎？

文／蘇予昕

界線既然是條線，它就會劃分出兩個空間，自己的與別人的；也會形成兩種踩線狀態，一種，是我們跨出了界線，試圖想改變他人，另一種，就是他人跨進了界線，試圖想改變我們，這正是為何心理學家阿德勒會說：「所有困擾皆來自人際關係」，因為沒有人喜歡被操控，我們都有掌握自己主導權的需求。

因此，阿德勒的個體心理學派提出了一個知名理論「課題分離」，這絕對不是要大家對彼此袖手旁觀、自掃門前雪，更不是要你斷絕關係或屏蔽掉外界看法，反而我們都得先將彼此的「課題」責任劃分好，沒有誰的負擔太過沉重，才可能擁有最親密的關係，所以，心理界線的重點不在「分離」，而在如何建立更舒服的「連結」。

「課題」的意思，即是此生屬於我們自己的功課，後果僅能由個人負責與承擔的部分；然而，越親近的人越容易告訴你「你的課題與我有關」，就像許多父母以為，孩子的功課、事業、婚姻、子嗣，都反應了我這個爸媽當得好不好，這就是父母沒有為自己負責「成就感」的課題，轉而要求孩子幫自己完成作業。

另外，也有一群夥伴，會感覺身邊的人都只能仰賴自己，想像（或現實看起來也是如此）沒有我介入大家就會一團亂，所以習慣把他人的事情全攬在身上，他們並不一定能坦承自己正在控制別人，甚至會認為自己是迫於無奈、一點都不情願、賠上整個人生的狀態。

書名：《心理能量使用說明書：安度靈魂暗夜，迎來豐盛人生》 作者：蘇予昕 出版社：圓神出版 出版日期：2023年6月1日

你是家裡的那個「高功能小孩」嗎？

最近，我的諮商室中出現了好多「高功能小孩」。

他們通常是家裡最負責任的那一個，讀書無須父母擔心、分內事皆處理妥當、還要照顧兄弟姐妹，甚至成年後會變成父母的父母，負責經濟開銷及長輩的身體與情緒；但他們卻時常感到孤獨與不平，為什麼爸媽比較疼愛那個廢物弟弟？為什麼妹妹想出國就讓他去？憑什麼哥哥姊姊都不用幫忙，還在一旁挑毛病？最後連爸爸媽媽都怪我太計較，幫自己家人做點事還不情不願……

他們有時候會說出不滿，看似在表達自己、建立界線，但幾乎沒什麼用，身邊的人依然故我，高功能小孩們無論活到幾歲，都仍是處於一邊氣憤家人的無能，一邊為大家忙得團團轉，活成一顆陀螺。

我經常詢問高功能小孩：「你這樣幫忙大家多久了？」答案幾乎是：「一輩子」，形成慣性的反射動作；我接著問：「你這樣為他們著想，他們真的有變好嗎？」此時，高功能小孩都會沉默下來，因為身邊的人從來沒有改變。當我們永遠幫忙，對方也習慣永遠被幫忙，無法長出自己的力量，直到某天你無力再幫時，他也體會不到你的辛苦，只會怪你怎麼這次不幫了。

親愛的高功能小孩們，別讓有能力變成一種詛咒，你可以在能量層面更有效地運用這份天賦，接下來，為你介紹一個看似簡單到不行，卻超級有力量的祝福練習，幫助你在疲憊、擔憂及充滿罪惡感的關係中，減輕焦慮與不安，為所有人做出最好的選擇——那就是先照顧你自己。

●本文摘自圓神出版之《心理能量使用說明書：安度靈魂暗夜，迎來豐盛人生》