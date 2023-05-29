壓力導致臟腑失調、健康亮紅燈　有這些身心症狀要小心！

文／彥寬（氣學管理首席講師）

人體存在陽和陰2種能量，當陰陽失衡，五臟六腑的調節也會陸續出現問題⋯⋯

身體上的疾病成千上萬種，有的有名稱，有的有病名，有的是症狀，有的沒名稱，有的是常見病，有的是疑難雜症。不管疾病有多少種，又多麼難治，從中醫養生學的角度，病理只有一個，就是陰陽失衡。

我教功二十多年，親眼見到許多人的生命受疑難雜症困擾，因氣功練習調整後，陰陽氣血達到平衡，每天為自己的身體加一分的元氣，經過百日修練元氣累積，不可思議的奇蹟發生，同學們又重獲健康。

人體內的陰陽平衡

人體存在陽和陰2 種能量。陽，代表無形的氣，是人體內的動能，如同火力；陰，代表有形的物質，指的是人體內所有的體液，如同水液。這2 種能量組成人體的生態，陰陽水火相互協調，相互為用，讓我們的五臟六腑能夠正常運作，啟動人體奇妙修護工程。

身體出現各種大小疾病，都跟陰陽失衡有關係。陽氣過多則身體動能過大，消耗太快，就容易提前能量耗盡，出現各種急性的突發病症；陰液過多則人體的水液代謝出問題，各種小毛病特別多，慢性病纏身，所以有句話說「陽高壽短，陰重則病」，一旦陰陽失衡，就會百病叢生。

心陽與心陰

舉例來說，心臟的陰陽必須平衡，若心臟的陽氣不足，人體就好像大地失去陽光，陷入陰霾中，變得渾身發冷，精神不振。

若身體水分過多，無法轉化成動能，出現水腫，心臟功能也會受到影響，初期有可能心臟肥大，慢慢可能演變成心臟病甚至心臟衰竭。

而一個人如果心陰不足，就會出現心悸、氣短、體力不足、容易疲倦、失眠健忘。就像機器因為潤滑不足而空轉或者失速，在人體就容易引發心律不整、動脈硬化、心臟病等問題。

五臟六腑與全身功能相互對應

根據白雁時尚氣功的大雁五行相生法，人體的五臟與全身系統皆有關聯。人的身體如同一個小國家，五臟是中央政府，六腑是地方機構。

心是皇帝，肝是將軍，脾是行政總管，肺是宰相，腎是財政部，想活得好，體內這個國家就要運作順利，每個職位需要協調、互補、平衡，持續健康的進行人體活動與新陳代謝。

我教過一個學員，來學功時一直抱怨心臟不好、胸悶、喘不過氣，而且有發作過一次心肌梗塞，送到醫院，因為還不到需要置入支架的程度，醫生開了藥，讓他回家調養。他很惶恐，決定來練功。

第一次看到他，夏天還穿長袖，他說很久沒出汗了，但是晚上睡覺，總是一身冷汗。

看過他的氣色，我確定是陽氣不足所引發，再看一下他的手，連手指關節都發青了，顯然問題嚴重。他自己吃了很多活血化瘀的藥，結果情況更嚴重，晚上睡不著，喝水就尿，一個晚上起來3、4次，然後就再也睡不著，這樣折騰了半年，人越來越累，變得浮腫又憔悴。

練功後，他最開始的反應就是出熱汗。然後就是不停打嗝，還吐出很多的痰。其實這些都是身體陰寒凝滯的毒素，練功後逼出來了。2 個月後，他的身體開始回溫，不再怕冷，以前晚上易出汗，現在也變正常了，白天出汗，晚上少出汗。最重要的是，腰不再痠痛，頻尿的問題也改善了。

圖／三采文化《白雁時尚氣功2 神奇正陽功》

壓力破壞體內生態平衡

所以說陰陽平衡，身和心才能和諧，保持一致，不管外在如何變動，我們的內在都能維持穩定。而現代人陰陽失衡及身心失調的來由，大多是長期的壓力，或抗壓能力減低而導致的。

壓力會累積在精神上，出現急躁、焦慮、抑鬱等負面情緒；同時也累積在身體，表現出疲憊、失眠、月經不調、皮膚病等狀況，還會成為疾病的種子。

國外研究指出，70 ∼90% 的慢性疾病都跟壓力的累積有關，包括胃病、高血壓、心臟病、腫瘤等。

近幾年，很多疑難雜症找不到原因，都跟壓力引發自律神經功能失調有相關性，像是失眠、焦慮恐慌、心悸、胸悶、記性變差、難以專注、頭暈、全身無力、手腳冰冷，或腸道功能不佳，如腹脹、便祕、腹瀉等。

醫學界就把這些身心不適症狀，然而在器官上並沒有明顯病變的問題，統稱為「自律神經失調症」。

自律神經正常運作時如同車子的自動駕駛，而自律神經失調，如同失控的自動駕駛，例如該踩煞車的時候卻踩油門加速，該向前行的時候卻又誤踩了煞車難以前進。

而自動駕駛究竟掌握了人體的哪些行為？當駕駛失衡，又會產生哪些不良反應呢？詳見下圖。

圖／三采文化《白雁時尚氣功2 神奇正陽功》

壓力，反映我們的內在

壓力是一種內在心理反應模式，心理和生理又會互相影響，據壓力生理學研究，人類單憑想像，就能產生各種不同的生理反應。

舉例來說，想像一下自己從高樓往下墜落，光是想像就會讓自己身體緊繃起來，呼吸和心跳也會產生變化。可想而知，如果我們長時間處在一個自己想像出來的內在恐慌之中，會怎麼樣呢？

當情緒一緊張，很多人的腸胃最先產生反應，沒有胃口、噁心嘔吐、消化不良、胃炎、胃潰瘍。

情緒激動不安，會出現心跳加速，有的人偏頭痛、頸椎痛、腰椎痛、坐骨神經痛發作，還有一些皮膚病，或是免疫力降低帶來的疾病，常常都跟情緒壓力有關。

我的氣功教學重視意、氣、形三者缺一不可，練功時除了做出功法動作，還要配合意念的導引，專注當下好的意念，調身同時調心，身體放鬆，心情從煩躁轉為寧靜，排出負面情緒，這樣才能真正舒緩壓力，還會讓氣感更明顯，練功會看到更好的效果。

書名：《白雁時尚氣功2 神奇正陽功：7日入門預備功，除壓養眠，改善神經緊張！》 作者：彥寬 出版社：三采文化 出版日期：2023年6月2日

經絡暢通，壓力才疏通

我在世界各地遇到有自律神經失調症狀的人們，一定會介紹他們學和氣舒壓法，首要就是舒緩壓力，讓全身肌肉、筋骨、關節放鬆，接著經絡暢通氣血運行。同學形容練完氣功後，清爽如同從睡夢中甦醒過來。

李同學在練功前，也有不少自律神經失調的症狀，查不出原因，就是很累、很焦慮，全身不舒服。往往晚上該休息的時候卻無法入眠，腦子整天都在轉，停不下來，感覺自己身心分離，神經衰弱，使用藥物卻無法徹底改善。

直到練了功，越練人越健康，心情越來越開朗，她說：「我喜歡練功，每天只需利用短短幾分鐘，就能明顯改善痠痛和失眠，讓我精神飽滿、體力充沛面對一整天的工作。」

●本文摘自三采文化之《白雁時尚氣功2 神奇正陽功：7日入門預備功，除壓養眠，改善神經緊張！》。