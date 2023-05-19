洗頭要在早上還是晚上？「改變習慣」就能做到的16個養髮知識！

我們習慣透過鏡子來檢視自己的狀態。但你知道嗎？其他人幾乎都是看到你「正面以外」的面貌，也就是──側臉與背影。 所謂的側臉，幾乎都是頭髮；至於背影，也 100% 是頭髮。換言之，你的頭髮，就是你給別人的第一印象。（編按）

文／佐藤友美

1.洗頭要在早上還是晚上？

常有人問我這個問題，我的答案永遠都是「晚上」。

(1)晚上洗頭比較好的理由

在頭皮洗乾淨的狀態下睡覺 → 比較容易長出健康的頭髮。

(2)避免早上洗頭的理由

早上洗頭會將睡覺時頭髮分泌的皮脂洗掉 → 相當於在頭皮毫無防備的狀態下外出。

據說，日本人「每天洗頭」的比例很高。雖然日本是氣溫很高、溼氣很重的國家，但只要沒流太多汗，或是頭髮沒那麼髒，其實可以不用勉強自己洗頭。

2.確認頭髮受損程度的方法

大家可以試著將幾根弄溼的頭髮纏繞在手指上，如果頭髮會自行鬆開，代表頭髮很健康。如果頭髮就這樣纏在手指上，則代表蛋白質的結構鬆垮，也是頭髮受損的證據。此時最好降低染髮與燙髮的頻率。

3.家裡每個人都應該有自己的洗髮精

男性與女性的頭皮油脂不同，女性若使用能夠確實洗淨皮脂的男性洗髮精，有時候會洗掉太多皮脂。反之，熟齡女性專用的洗髮精對小孩或男性而言可能過於滋潤。

如果不希望價值不菲的洗髮精被老公大用特用，可以跟他說：「這款洗髮精不大適合男性的頭皮，對頭皮不大好喲。」大部分的人應該都會因為害怕「增加掉髮」而不再使用。

4.解決先洗身體還是先洗頭的問題

頭髮溼答答的時間越短越好，所以很多人認為「先洗澡，最後才洗頭」最好。但就設計師看來，這個順序根本沒什麼差別。

話說回來，有些女性很在意背上長痘痘，有人認為這些痘痘是洗髮精與護髮乳造成的，所以先洗頭再洗身體似乎比較好。

5.洗髮精與護髮乳要用同一個產品線？

若問洗髮精與護髮乳是否要使用同一個產品線（同一個品牌）比較好，其實也不盡然。

如果覺得自己的頭皮很乾燥，洗髮精可選用保養頭皮的類型，護髮乳則使用以保溼為訴求的款式，兩者的品牌或產品線不同也沒關係。

然而，洗髮精很難選到適合的。有時候甚至會因為髮質的關係，而選到效果幾乎完全相反的洗髮精。洗髮精是每天都會使用的東西，千萬不能隨便購買。最理想的方法就是請教設計師。順帶一提，就算沒有預算購買美容院的洗髮精，也可以先說清楚，再請教設計師喲。

6.保溼？清爽？洗髮精該怎麼挑？

洗髮精與護髮乳都會在包裝註明保溼、光澤、清爽、蓬鬆這類效果。基本上，可以請設計師幫忙挑選適合的洗髮精，但接下來要介紹一些自行挑選時的標準。

．保溼或光澤

→保溼成分多半容易留在頭髮上，避免頭髮乾燥。

→頭髮容易亂翹、受損或乾燥的人，特別適合這類產品。

．清爽或蓬鬆

→ 保溼成分比較不容易留在頭髮上，每根頭髮都會變得輕盈，髮量看起來會變多。

→ 適合髮量較少、頭髮細軟的人使用。也適合髮量較多，頭髮健康的人使用。

7.讓設計師「眉頭一皺」的瞬間

如果常客的頭髮突然受損，通常是因為

(1)換成不適合髮質的洗髮精

(2)開始去海邊或游泳池

(3)頭髮有機會曬到大量紫外線

如果是第一次來的顧客的髮質受損，除了上述的理由，還有可能是

(4)吹乾頭髮的方式不正確

(5)之前曾接受一些會讓頭髮嚴重受損的服務

(6)自己在家裡染頭髮

8.比起護髮乳，洗髮精更應仔細挑選

若問洗髮精跟護髮乳哪個比較重要，答案當然是洗髮精。前面曾經提過，頭髮是死掉的細胞，但頭皮是活著的組織，所以洗頭皮的洗髮精當然要更加重視。

進一步來說，洗髮精的價差源自洗淨成分的品質差異。價格越高的洗髮精，通常使用的成分的成本也越高。

相較之下，價值不菲的護髮乳與平價的護髮乳，成分就不會像洗髮精有明顯落差。如果預算有限，應該以洗髮精為優先。

9.洗髮精也有使用期限

尚未開封的洗髮精通常可保存三年；開封之後，最好在半年到一年之內使用完畢。浴室是高溫潮溼的環境，所以洗髮精很容易變質。如果會有一陣子用不到，就放在浴室之外的地方吧。

尤其是不含防腐劑或保存劑的有機洗髮精，更是不要一口氣買好幾瓶。

10.補充瓶要保持乾燥

如果將熱水倒入瓶子裡，稀釋殘留在底部的洗髮精或護髮乳，建議當天就該用完。當要補充新的洗髮精的時候，記得把瓶子洗淨、晾乾，否則水分會影響洗髮精的成分。

11.「洗髮」其實是「洗頭」

洗髮精是清潔頭皮的產品，而不是清潔頭髮的產品。「洗髮」應該改成「洗頭」或「洗頭皮」才對。要是以為洗髮精是洗髮的產品，反而會傷害頭髮。

12.梳髮的建議

在洗頭之前，最好先梳一梳頭髮。

(1)梳掉黏在頭髮的灰塵與汙垢 (2)梳開糾結在一起的髮尾，是主要的目的。

13.根據用途選擇適當的梳子

氣墊梳、按摩梳（圖／遠流出版提供） 洗髮梳（圖／遠流出版提供）

建議大家養成平常梳頭的習慣。

(1)梳頭可以按摩頭皮，讓臉更緊實

(2)頭髮會變得有光澤

(3)避免頭髮糾結

可依照(1)～(3)的目的選用梳子。

豬毛類的梳子（圖／遠流出版提供） 拓植櫛（圖／遠流出版提供）

(1)按摩頭皮的梳子

→（頭髮乾燥的時候使用）氣墊梳（Cushion Brush）、按摩梳（Paddle Brush）

→（頭髮潮溼的時候使用）洗髮梳（Shampoo Brush）

(2)梳出光澤的梳子

→ 豬毛類的梳子

→ 拓植櫛

(3)避免頭髮打結的梳子

→ 長齒與短齒混在一起的梳子

14.只用熱水洗頭就能洗掉大部分的油垢

使用攝氏38度的微溫熱水洗頭兩分鐘，接著抹上洗髮精。光是熱水洗頭這道步驟（預洗），就能洗掉七成的皮脂。

在抹洗髮精之前，先用熱水洗頭，洗髮精也比較容易起泡，用量相對較省，而且也不用一直搓洗，能夠減輕頭髮的負擔。大家可以想像成頭皮的汙垢因為熱水而脫落，並且被洗髮精的泡泡包起來沖掉。

有些人只以熱水洗頭，不會另抹洗髮精，但如果皮脂量較多的人只用熱水洗頭的話，皮脂容易堵住毛孔，建議這些人偶爾仍須使用洗髮精。此外，只用熱水是洗不掉造型劑的喲。

（圖／遠流出版提供）

15.洗髮精要在耳後搓出泡泡

如果為了搓出泡泡而搓洗頭，會讓頭髮受傷。為了避免這點，建議先徹底淋溼頭髮（請參考第14則）。此外，也可以先在耳後這一帶的頭髮（髮根的部位）搓出泡泡，因為這個區塊的髮量較多，平常也比較不容易摩擦（比較不容易受損）。

書名：《日常髮則：關於頭髮的全部！解決頭髮煩惱的293則實用小知識》 作者：佐藤友美 出版社：遠流出版 出版日期：2023年4月26日

16.水溫務必保持在攝氏38度

以太燙的熱水洗頭會造成頭皮與頭髮的負擔，建議大家將水溫控制在微溫的攝氏38度。尤其是有染髮與燙髮的人，更是應該如此。

有些人因為在意頭皮屑或是頭皮癢，而用較燙的熱水用力搓洗，但其實這樣會造成反效果。

●本文摘自遠流出版之《日常髮則：關於頭髮的全部！解決頭髮煩惱的293則實用小知識》。