台灣作為COVID-19疫情下的優等生 在SARS中獲得什麼樣的教訓？

SARS來了

文／黃光芹

「世紀之疫」SARS（Severe Acute Respiatory Syndrome），短短不到三個月，奪走台灣七十三條人命。

SARS過後，科學家在廣東活畜市場的果子狸、貛、嗠等動物身上，找到和人類SARS病毒十分相似的動物SARS病毒，基因組核苷酸的相似度可達百分之九十九點六。

當進一步研究當地活畜市場的販賣商及動物屠宰工，有百分之四十的活畜販賣商及百分之二十的動物屠宰工血液中，存有SARS病毒抗體，菜販只佔了百分之五；至於實驗控制組的人員為零。依此證明，全球SARS的群突發，是由動物的SARS冠狀病毒跨越物種，傳染給人類。（摘自《新型冠狀病毒與SARS經驗回顧》，張藏能）

研究學者發現，SARS起源於中國廣東省，大約從二零零二年十一月開始，在佛山、深圳、河源、江門和中山等地流傳，以廣州最為嚴重。由於中國全面封鎖消息，遲至隔年的二月十日才向世衛組織（World Health Organization，WHO）通報，疫情已一發不可收拾，通報病例達三百零五例，其中醫、護佔了一百零五名、有五人死亡。

廣東最早的幾個指標案例，都與野生動物有過接觸。佛山肉品市場的一位商人，被視為全世界第一個SARS案例，他在二零零二年十一月中旬，確診「非典型肺炎」。緊接者，河源市的廚師黃杏初，在同年十二月十五日染疫，隔年一月十日康復出院。

科學家指出，一九五七年的亞洲流感、一九六八年的香港流感、一九七六年的豬瘟型感冒、一九九七年的禽流感，以及二零零三年的SARS，都由香港向外擴散。（摘自《恐慌在政治瘟疫蔓延時》/高志文著）

廣州中山大學附屬第二醫院六十四歲的腎臟科醫師劉劍倫，二零零三年二月十一日到十三日間，在中山二院工作時，曾經接觸幾名非典型肺炎病人。X光片在二月十七日出爐，肺部左下區出現霧化情形，他卻不以為意，在當月二十一日帶著太太到香港參加婚禮，入宿九龍的京華酒店。

在港期間，劉劍倫全程未戴口罩，曾與妹夫一起出門逛街，第二天覺得身體不適，自行服用抗生素，直到病情加劇，才前往香港廣華醫院就醫。

劉劍倫三月四日病逝於廣華醫院，生前將病毒傳染給妻子、女兒和妹夫。京華酒店的電梯和其他公共區域，嚴重遭受汙染，導致十六名房客、訪客和廣華醫院的一名護士感染。根據統計，香港八成的病例，均可溯源至劉劍倫。（摘自《病毒最前線》，時報出版）

京華酒店二十六歲的住客，發病後前往威爾斯親王醫院治療，感染給九十九名醫護人員。醫院一名洗腎病人，出院後到「淘大花園」社區訪友，又造成社區大感染，出現三百個案例。

七十八歲的酒店住客關姓華裔婦人，二零零三年二月二十三日返回加拿大，不久發病身亡；她的兒子因接觸染疫，也在六天後病逝，在住院期間，將病毒傳染給兩名病患和數名醫護人員。

美籍華裔商人陳強尼（Johnny Chen）從上海到香港旅遊，住在劉劍倫夫婦的斜對門，中間隔了一個小客廳。當他轉往越南河內繼續下一個旅遊行程時，才剛下飛機就發燒、咳嗽，二月二十六日住進河內最好的法國醫院，造成越南成為東南亞第一個疫區，總計有六十三個病例。

「無國界醫師」組織義大利分會會長、世衛傳染病學專家卡羅‧歐巴尼（DR. Carlo Urbani），當時派駐在越南，是虔誠的天主教徒，悲天憫人，當別的醫生不敢靠近陳強尼，他卻全天候守在他的病榻邊，幫他抽血、採集檢體；還騎著摩托車，將檢體送至大老遠的實驗室化驗。

他一踏進法國醫院，就發現苗頭不對，第一時間就提醒醫院做好感控，並且要工作人員不要回家，直接留在醫院隔離，把院內感染風險降到最低，也使越南因為他的通報，而成為第一個抗SARS成功的國家。

陳強尼要求返港治療，一個禮拜後，戴著呼吸器上飛機，在三月十三日在醫院病逝。在河內住院期間，總計造成三十八名（一說二十二名）醫療人員感染、五人死亡，其中包括歐巴尼在內。

歐巴尼是全世界最早發現SARS的人，他在二零零三年二月三十日發現，攻擊病患的是一種新型嚴重急性傳染病，三月九日向世衛組織通報；三天後，WHO向全球發布旅遊警戒、在三月十五日將「非典型肺炎」正名為SARS。

歐巴尼三月十一日前往曼谷開會，下飛機時身體虛弱，自知可能感染SARS，提醒前來接機的朋友，不要靠近他，並請醫院派救護車接他到醫院。

歐巴尼被送進曼谷醫院的加護病房，由美國疾病管制中心（CDC）的醫師史考特‧杜威爾（Scott Dowell）幫他醫治。杜威爾採集他的鼻咽拭子、血液和血清檢體，送往CDC總部檢測。

一個禮拜後，歐巴尼雖然退燒、呼吸也變得順暢；但根據他對傳染病的了解，自認病情沒那麼樂觀，因此交代太太茱莉安娜，將兩個小孩送回義大利，她再返回醫院照顧。

醫院給歐巴尼試了許多新藥，但他依然劇烈咳嗽，大部分時間處於昏迷狀態。為了減輕他的痛苦，醫院為他施打嗎啡；當他喘不過氣來，為他接上氧氣。吸氣時，他睜開眼睛；呼氣時，他閉上眼睛。就這麼一睜一閉，最後痙攣而死，前後折騰了十八天。

書名：《2003SARS和平歸來：和平不再，永不歸來［SARS20周年紀念專書］》 作者：黃光芹 出版社：馬克吐溫國際影像 出版日期：2023年04月18日

「在他清醒時，我們默默相對。他非常痛苦，幾乎沒有力氣說話；自始至終，都想保護我，不願意讓我知道死亡即將來臨，寧願留給我一線希望。直到最後關頭，他才向我說，情況比他想像中嚴重。事後我才體會到，當時他是在向我告別！」（摘自《卡羅歐巴尼醫師傳奇》）

歐巴尼在二零零三年三月二十九日病逝，享年四十七歲，把自己的肺捐出來，供作醫學研究。

在歐巴尼性命垂危之際，美國CDC駐泰國新興傳染病監測中心的專家，正在台大醫院進行訪視。當聽說台大醫院成功治癒勤姓台商，彷彿看到一線生機，不過最後還是晚了一步。

前台大感染科住任張上淳回憶，當時CDC專家低估台大醫院的醫療水準，經過隔離病房時，一位專家還伸手測試負壓，看看有無空氣外漏？等張上淳指了指牆上的負壓監視器，他才尷尬地點點頭。（摘自《中國時報》）

●本文摘選自馬克吐溫國際影像出版之新書《2003SARS和平歸來：和平不再，永不歸來［SARS20周年紀念專書］》。