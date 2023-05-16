電視劇的另類觀賞！看《甄嬛傳》跟寫好論文有什麼關係？

文／劉雪峰

《甄嬛傳》的另類觀賞法

我有一個共事多年的同事，我發現他思考問題、做事情都比較周全，一些觀點經常能帶給我啟發。有一次我問他：「透露一下，你是怎麼想得這麼深的？」他半開玩笑地說：「我經常陪我老婆看一些像《甄嬛傳》《康熙王朝》這樣的電視劇，這些電視劇看得多了，人情世故就懂得多了。」

我聽完很疑惑。我偶爾也看電視劇，可是我看電視劇主要是為了放鬆。當看到好的電視劇時，我會被劇情的跌宕起伏帶動，時而激動，時而緊張，總之感覺很「爽」。但是說實話，我從來沒有想過能透過電視劇提高自己在現實生活中的處事能力。我將自己的疑惑告訴他，他笑了笑又和我說了下面這段話。 他說：「我看電視劇的方式和其他人不一樣。例如看《甄嬛傳》，我和我老婆經常在甄嬛遇到某個危機時把影片暫停，然後討論一下，如果我們是甄嬛，要如何解決當前的難題。討論完再接著播放，看看電視劇裡甄嬛是如何做的。這樣一對比，就知道我們和甄嬛之間的差距在哪裡了。這樣的討論多了以後，處理問題的水準自然而然就提高了。」

仔細思考一下可以發現，我同事這種看電視劇的方式有兩項特點。一、是主動預測，他不會被情節牽著走，而會在某些時刻主動針對問題進行思考，給出自己的解決方案。二、是從差距中學習，我同事給出的方案，很可能和劇情中人物的方案有差別。他會根據這個差別反思自己，看看自己思維中的漏洞，從而提升自己的思考能力。注意，第二項特點建立在第一項特點的基礎之上。只有主動給出自己的預測方案，才能用劇情人物給出的方案和自己的進行對比，提升自我。

現實中的大部分人，包括我自己，看電視劇都只是為了放鬆和紓壓。但是「放鬆、紓壓」的另一面是「被動」：我們總是被劇情牽著走，電視情節是什麼，我們就接受什麼。不思考讓人感覺很輕鬆，看完劇也很爽，但是除了「放鬆、紓壓」，看劇並沒有讓我們在認知水準和思維層次方面有任何的進步。

可能有人會說，我看電視劇不就是為了紓壓嗎？你同事看電視劇的方式太累了，有必要這樣嗎？ 這種說法有它的道理，為了放鬆而看電視劇無可厚非。但如果換作是讀書呢？雖然有人讀書是為了放鬆，但在很多情況下，讀書更是為了從書中獲取知識，得到進步和提升，而不單純是為了放鬆。

如果你是一個研究生或科學研究者，你就需要更仔細地思考這個問題了。做科學研究，首先需要讀大量的學術論文，而讀學術論文的目的絕對不是放鬆和紓壓，況且大部分論文在看的過程中都讓人不那麼「爽」。如果你用看電視劇的方式看論文，那麼我可以負責地告訴你，你看完絕大部分論文後，除了欽佩作者的聰明才智，最有可能收穫的是因感覺自己的智商不如他人而產生的挫敗感。 那麼，怎樣讀書、讀論文才能讓我們有更大的收穫呢？我們能否借鑑我同事看《甄嬛傳》的方式呢？

書名：《心中有數，腳下有路：用數學思維解讀世界、解決生活中的難題》 作者：劉雪峰 出版社：如何／圓神出版 出版日期：2023年5月1日

如何讀學術論文？

我在香港工作期間，小組裡的導師經常會和我們聊天，比如聊一些所屬領域中優秀者的工作方式。有一次談到一位國外的老師，他每年都會在頂尖學會和期刊上穩定地發表文章。有人問他如何做到這麼多產的，他提到了一個自己的工作方式。

我們知道，歐美每年大概都有一個月的假期。在休假前，這位老師會把當年該領域的相關學術論文全都列印出來，然後跑到深山的一個度假村裡，每天研讀列印出來的論文。

關鍵在於，他讀論文時並不是把論文從頭到尾地讀完，而是看到了這個論文要解決的問題之後，立刻把論文扔在一邊；然後開始思考這個問題，並拿出一張白紙把自己的解決方案、推導過程寫下來。

最後，他把自己的答案和文章中給出的方案進行比較，從而獲得靈感和啟發。很多時候，他給出的方案甚至比手頭的論文還要好，這時候他就把這個點子整理出來，投稿到學會和期刊上發表。

我們注意到，這個人看學術論文的方式和上面我同事看《甄嬛傳》的方式的本質特點是一樣的。他會「主動預測」：看到一個問題時，不是著急看其他人怎麼解決，而是先自己提出一個方案；他也會「從差距中學習」：把自己的方案和論文中的方案進行對比，從中提高自己。由此可以看出，「主動預測＋從差距中學習」是一種很好的學習方式。

●本文摘自如何／圓神出版之《心中有數，腳下有路：用數學思維解讀世界、解決生活中的難題》。