問這個的人大概是通勤想到的！人可以吃掉一朵雲嗎？無聊問題的有趣解答！

全世界有數以百萬的人讀過《如果這樣，會怎樣？》，他們的好奇心又帶來更多的疑問。謝天謝地，熱心的xkcd網站創建人蘭德爾．門羅堅守崗位，繼續回答粉絲愈來愈奇怪的問題。

文／蘭德爾．門羅 Randall Munroe

吃雲

Q．人能吃掉一整朵雲嗎？

—塔克（Tak）

A．不能，除非你先把空氣擠出來。

雲是水做的，水可以食用。或者該說飲用，我猜。可以喝？我從來搞不清楚吃和喝之間的界限在哪裡。

雲也包含空氣。空氣通常不算是食物，因為在你咀嚼或吞嚥之後不久（在某些情況下），空氣就會從你的嘴巴逸出。

你當然可以把一片雲放進嘴裡，吞下其中所含的水。問題是，你需要讓空氣逸出—但是你體內的空氣已經吸收大量的水分。當空氣離開你的嘴巴時，會帶走那些水分，一旦接觸到涼爽的空氣，它就會凝結。換句話說，如果你想要吃雲，你嗝出來的雲會比你能吃的雲還要多。

但是，如果你能將雲滴蒐集起來，例如讓雲通過細網再擠出雲滴，或是使雲滴電離再用帶電的電線蒐集起來，你絕對能吃掉一小朵雲。

像房子那麼大的蓬鬆積雲含有大約一公升或兩、三大杯的液態水，大約是人的胃一次可容納的體積。你吃不下超大朵的雲，但你絕對吃得下那些「像房子那麼大，經過頭頂時會暫時遮住太陽一、兩秒鐘」的小朵雲。 書名：《如果這樣，會怎樣？2》 作者：蘭德爾．門羅 出版社：天下文化 出版日期：2022年3月31日

雲大概是你一口氣吃得下的最大的東西。比雲更蓬鬆、密度更低的東西不多。生奶油看起來很蓬鬆，但它的密度是水的15%，所以1公升生奶油的重量大約是150克。即使考慮到所有會逸出的空氣，超過一小桶你就吃不下了。棉花糖是最像雲的食物之一，它的密度非常低（大約是水的5%），這代表理論上你可以一口氣吃掉大約30公升的棉花糖。這樣不太健康，但是有可能。不過，即使你這輩子都在吃棉花糖，你也沒辦法吃掉體積大如房子的棉花糖，尤其是因為除了棉花糖什麼都不吃的話，可能會影響你的壽命。

其他極輕的可食用物質包括雪、蛋白糖霜和洋芋片，但無論哪一種，一口氣吃得下的最大體積大約是30公升。

所以如果你想吃雲，就需要做點準備工作，但如果你成功了，你會因為「知道自己吃了可能吃得下的最大東西」而感到心滿意足。

請記得將你的雲存放在可重複使用的瓶子裡。沒有必要浪費那些塑膠！

●本文摘選自天下文化出版之《如果這樣，會怎樣？2》，未經同意禁止轉載。