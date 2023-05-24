畢業後在大公司上班比較風光？心理醫師：別為一張「名片」迷失自己！

文∕韓星姬（한성희）

最近只要問年輕族群，他們的煩惱是什麼？十之八九都會先長嘆一口氣，接著表示都在為求職煩惱。擔心自己要是一直找不到工作，不知該如何是好。每當我看見不斷投履歷、面試、沒得到通知，再投其他家履歷的年輕人，都會感觸良深。我的患者——慧瑛小姐正是如此。

慧瑛是位喝過洋墨水、兼具傑出實力與可愛外貌的優秀人才，也是經常被人稱羨的「媽友女」（譯按：媽媽友人的女兒，意指媽媽在教訓兒女時，經常會將朋友的子女與自己子女做比較，因此「媽友女」，指的是眾人羨慕的完美女兒）。

然而，她卻將自己視為一文不值的廢物，來找我做心理諮商。經過一番交談，我才知道她對工作有著接近病態的執著，認為非得進知名大企業上班不可，程度嚴重到每當結果不如她所願時，就會想「與其這樣活著，不如乾脆死掉算了」。對她來說，「大企業」的頭銜，是唯一能洗掉她自卑的關鍵。

其實只要她願意，一定可以找到很多規模雖小，但職位穩定的工作，可是她依然堅持非要進入一流大企業就職。

「名片社會」裡不幸福的靈魂

美蓮小姐也帶著類似問題找上我。她在長時間的就職準備後，雖然沒能如願進入心目中理想的大公司，卻也進了一家性質類似的小公司，工作還算愉快。因為公司小、員工人數不多，加上又是新人，自然被指派要做各種不同的工作，這讓她學到很多，也非常喜歡每位教導過她的前輩。

但是每當她和大學同學或學長姐、學弟妹聚會時，就覺得自己矮人一截。任職於知名企業的大學同學，每次都自豪的向大家遞出名片，但是美蓮總羞於掏出自己的名片。當大家紛紛詢問某位同學面試祕訣或請他安排聯誼活動時，她還會刻意暫時離開座位。雖然這樣的舉動很有可能是出於自卑心理，但其實是因為沒有任何人關心她的緣故。

原本以為自己一向認真過生活，瞬間卻因職場話題而被壓得喘不過氣。有段期間，她甚至非常痛恨朋友間互相比較所產生的違和感。自尊受損的她，便與大學同學漸行漸遠，也不斷考慮是否該趁早跳槽到大公司。

若要談年輕時最重要的人生課題，自然非工作與結婚莫屬。但計畫往往趕不上變化，看著年輕人再怎麼努力，就業市場的大門也不會對他們敞開，有哪個長輩不心疼？更何況在這熱衷以學歷、職業、任職公司判斷一個人的「名片社會」裡，人們自然高度渴望進入知名大企業。所以，我充分理解那些一心只想進大公司、延後多年才找工作，或者考慮轉職者的立場。

人生有上坡也有下坡，請活得像你自己！

何不試著用更廣的角度去看待工作這件事呢？也就是說，不只將工作視為職業或職場，而是必須一輩子進行的活動。其實，人類有著做任何事都想成功的本能，即便這些事可能帶來痛苦，也不放棄盡力達成的欲望。所以從生到死，就算在世間只留下一顆小小石頭也甘願的，便是人類。

我很喜歡一部電影《愛的故事》（Love Story），其編劇艾立克．席格（Erich Segal），即便與病魔抗戰長達三十多年，仍然沒有放棄教學和寫作。對他來說，已不再期待身體病痛復原，而是昇華為「就算病情不斷惡化，也要勇敢活下去」的意志。病痛已成為他生命的一部分，一旦沒了病痛，恐怕反而會懷疑自己存在的價值。這樣的對象在精神分析學中稱為「自體與客體」（self-object）*。

*譯按：所謂「自體與客體」，可能是一張帥氣的自拍照、一紙漂亮的成績單，或朋友的一個微笑。當人們反覆端詳它，就彷彿從鏡子中看到一個完美的自己）。

美國精神分析師海因茨．科胡特（Heinz Kohut，自體心理學創始人，曾擔任美國精神分析協會會長、國際精神分析協會副會長）指出，人類原本就是能接受尊重與愛的對象，並且渴望擁有安全感與慰藉。就如同人類至死都必須仰賴食物維生，人們同樣需要能夠提供這些元素的對象。這樣的對象也可以是自我本身，但因難以與自我做區隔，所以稱之為「自體與客體」。

如果想要健康且穩定的自我成長，就必須擁有自體與客體。孩提時期，父母會扮演這個角色，但隨著年齡增長，自體與客體可以不一定是人格體；只要能夠提供自己滿足感、支持自我，並且成為守護自我的安全網，使自己得以蛻變成堅強且完整的自我（cohesive self），那麼無論是理念、興趣、活動、職業，都可以是自體與客體的對象。

拿掉職場，剩下的人生你用什麼填滿？

如果把工作視為自體與客體，相信多少能使你放下那些世俗既定的穩定工作或知名大企業等包袱。日劇《飛特族、買個家》（編按：飛特族，日本意指以兼職工作身分維持生計者）的男主角武誠治，一心想為遭受鄰居排擠的媽媽買一棟房子，但是因為工作難求，只好暫時在道路工地打零工。

其中令我至今仍印象深刻的一幕，就是武誠治對現場工人說，「工人是天職，也就是上帝交給你的工作。」接著又說：「看來我要趕緊去職業介紹所才行。」這句話背後其實隱含著「你們可以將這份工作當成職業，但我只是暫時來打工」的意思。

後來武誠治進了大企業，卻放棄安穩的職位，投身工程單位。一開始，他認為道路施工只是單純的體力活，但實際做過後才發現，原來為人們鋪設道路，是一件很有意義的事。

過去，在大學畢業後找到好公司一直工作到退休，是件稀鬆平常的事；但今非昔比，30歲前能有份工作已經很幸運。如果不是當公務員，超過40歲還得整天擔心公司會不會叫自己提前退休。即便想長期工作，也很難工作滿20年，那麼剩下的人生究竟該用什麼來填滿呢？

到醫院找我的患者中，有些是面臨無預警裁員而罹患憂鬱症的中年男子，這些人都曾任職於人人稱羨的知名企業，工作時光說出自己在哪裡上班，就能抬頭挺胸面對社會，過著有尊嚴的日子。如今離職後，卻因找不到彰顯「自己」的說詞而痛苦萬分。

看著這些案例，不禁讓我重新思考，原來職場生涯在人生這條漫漫旅途中，是多麼短暫。即便出於無奈突然被迫離職，只要能找到自體與客體，相信剩餘的大半人生絕對不至於恐慌或擔憂，應該說至少不會像現在一樣，出現9成離職者都決定開咖啡廳或炸雞店*。

*編按：韓國因「名譽退職」制度，許多正值壯年的工作者，被迫提前退休，在領取退休金後選擇開立咖啡廳或炸雞店。

在工作中找階級認同還是成就感？

儘管如此，有不少人目前最大的夢想依然是進大公司工作，畢竟大公司薪水、福利較好是不爭的事實。職業條件對於婚姻也有利，結婚時親友多半都會羨慕不已。但世上畢竟沒有白吃的午餐，公司如果願意付較高薪水，理由只有一個，就是要你付出更多努力、創下更高績效。

如果你還抱著「我在大公司上班」的自豪感，但是每個週末都要加班，別說休假了，你是否能接受這樣的事實呢？要是某一天公司突然惡性倒閉，又該怎麼辦？尤其在這個景氣低迷，大企業也會一夕之間關門的年代裡。

書名：《心理醫師媽媽給女兒的人生真心話》

作者：韓星姬（한성희）

出版社：商業周刊出版

出版時間：2023年4月13日

再者，即便你在知名企業上班，永遠都會有人任職比你更好的公司，那麼你又會開始不滿意現在的公司。無止境的比較下去，結果只會讓自己變得更悲慘，永遠不滿足。所以我想在此奉勸你，不必因為沒有進到理想中的公司工作，就彷彿是世界末日。現在已經不再是靠一份好工作，就能幫你解決所有問題的時代；比起在哪裡工作，現在能學到什麼才是更重要的事。

現居德國的韓籍考古學家，同時身兼小說家的許秀敬，曾在受訪時表示，「無論是在烈日下挖掘古物，還是坐在電腦桌前寫報告，兩者都一樣辛苦。唯一不同的地方在於，挖掘古物2個月會瘦7公斤，寫作2個月會胖7公斤罷了。」透過這段話我們可以明白，能夠自信說出「我在從事某件事情」的人，或許並非任職於知名企業的上班族，反而是那些認真投入某個領域，努力克服所有挫折、艱難，闖出屬於自己一片天的人。

對於那些單純把工作視為向他人展示的階級標誌者而言，工作可能只是人生應盡的義務。但若將工作視為能夠幫助自己找到自體與客體關係的對象，則是難以取代的，長時間下來，自然會為你帶來踏實的存在感與成就感，這便是人一輩子最可靠的寶貴資產。

●本文摘自商業周刊出版之《心理醫師媽媽給女兒的人生真心話：給已經長大卻害怕未來的妳 關於職場、婚姻、獨處與育兒的幸福抉擇》