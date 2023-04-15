年薪百萬也擺脫不了的「月光族」命運！終結零存款只需要畫一張圖？

文∕商業周刊

近年來物價不斷上漲，薪水卻凍漲，許多人也因為各種額外支出，而成為所謂的「月光族」。大家直覺以為，會成為月光族，主要是因為薪水太少、存不到錢。事實上，就算賺得很多，沒有做好妥善的理財規畫，也是有可能會成為月光族。

今年30歲的志明，在著名的軟體公司擔任軟體開發工程師，月薪7萬5、年薪百萬，卻還是開心的當月光族。偶然得知跟自己同齡的朋友，月收入比他低，卻已經有近50萬的存款，讓他相當吃驚，因為一直在高薪環境工作，就隨便亂花錢。

志明大概算了一下，他沒有房貸，住的也是親戚給的小公寓套房，因此沒有房租壓力，但每個月要繳車貸，以及一些固定支出，花費也大概在4萬左右。剩下的3萬5，他每天在外用餐，而且都會喝飲料，餐費大概在8000元左右。還有油錢約4000元、菸錢1200元、電信費1000元，健身房會費2000多元。

他偶爾會和朋友去聚餐、喝酒，每月應該還有剩下1萬多元，卻依舊沒有存款，因為完全沒有記帳習慣，「錢完全不知道都花到哪裡去了」，讓他覺得自己再這樣下去真的不行。於是，他試著用魚骨圖來找出原因，審視自己的花費問題到底出在哪。

遇到讓人陷入天人交戰、有理說不清的難解習題時，若能善用有助於理性分析的工具，就能幫自己抽絲剝繭，找出問題癥結、尋求解決對策，將原本看似沒有解答的疑問，順利化解或達成目標。

*運用「魚骨圖」，找出問題癥結和解方

分析問題的能力可以透過訓練而習得，「魚骨圖」（Fishbone Diagram）就是一個隨手畫就能開始的練習技巧。

魚骨圖有許多不同稱呼。該圖是在1950年代，由日本東京大學教授，也是品管大師的石川薰，在川崎重工船廠創建品質管理過程時，用來改善工廠品質管理的分析工具，因此也被稱為「石川圖」（Ishikawa Diagram）；由於該圖形狀類似魚骨側視圖，又稱為「魚骨圖」。

魚骨圖以魚頭表示某一特定結果（或問題），而組成魚身的大骨，即是造成此結果的主要原因，因此也稱作「特性要因圖」或稱「因果圖」（Cause-and-Effect Diagram），是一個簡單呈現結果與成因的圖形表示法，提供解決問題的思考流程。

透過魚骨圖可以幫助企業管理者，逆向分析各部門的問題，是一種由結果反推各個缺失因素，或是產品製程缺陷的工具。所以，簡單來說，魚骨圖就是「問題解決的思考流程」。

動手畫「魚骨圖」

填寫說明：

步驟1：首先，在❶魚頭寫下某一特定結果或問題。

步驟2：在魚身的❷大骨處，寫下造成此結果的主要原因。

步驟3：再到各大骨（主要原因）下，以❸中骨解析次要原因，並以❹小骨分析該中骨下的次次要原因。完成後，即為一幅完整分析問題原因的魚骨圖。

書名：《圖表思考整理魔法》 作者：商業周刊 出版社：商業周刊出版 出版時間：2023年3月13日

志明先找出大骨（主要原因），發現他的花費主要有幾個盲點：

1. 沒有做理財規畫。

2. 無法控制消費慾望。

3. 沒有儲蓄的習慣。

4. 不必要的花費高。

歸納出大骨後，再把中骨，也就是跟主要原因有關的次要原因列出來，例如在主要原因「沒有儲蓄的習慣」之中，「高薪錯覺」、「先享樂心態」就是次要原因，就像魚刺裡的中骨。

至於在「先享樂心態」的中骨之下，因為志明習慣用信用卡消費，出外聚餐、叫外送也都習慣綁定信用卡；而若遇到金額比較高的品項，像是他也會買遊戲、3C產品等，因為還可以分期付款，負擔感覺不會那麼大，但每一項分期付款加起來的金額也很可觀，只是他從未細算。因而忽略支出早就超過收入的事實，才會存不到錢。

在一一列出問題的同時，志明也在心中做了一番檢視、思考和反省，並且發現有些問題，其實只要消費習慣稍微改一下，就能獲得很大的改善；他已經開始在想有哪些方式可以幫助他改掉某些浪費的壞習慣，且了解自己的現金流狀況；期許自己能在不久的未來，擺脫月光族的稱號。

用「反魚骨圖」尋找終結月光族的方法

不久之前，志明利用魚骨圖整理出自己為什麼會成為「月光族」，知道他之所以存不到錢的癥結點在哪裡。既然知道問題所在，接下來他要做的，就是想出解決問題的辦法。

他想到可以利用「反魚骨圖」來反向思考，以達到擺脫月光族窘境的目的。

*什麼是「反魚骨圖」？

反向魚骨圖和魚骨圖有著異曲同工之妙，最大的不同在於，魚頭的方向是朝左還是朝右。魚骨圖朝右可尋找問題根源，朝左的反向魚骨圖則可幫助人尋找解決問題的方法和步驟；大骨為主要解決方法，中骨則為次要解決方法（子方法），小骨就是更次要的解決方法（孫方法）。

志明的花費習慣主要有4個盲點：沒有做理財規畫、無法控制消費慾望、沒有儲蓄的習慣、而且有過多的不必要花費。而他進一步利用反向魚骨圖，為這4個問題找到的解決方式（大骨）如下：

1. 學習規畫理財。

2. 強迫儲蓄。

3. 三思而後買。

4. 減少不必要花費。

先列出主要大骨後，再於大骨下列出次要解決方法為中骨，例如在「學習規畫理財」底下，志明想到要先做好資產分配，透過631法則，將每個月薪水分成3份：薪水的60%用來日常支出，30%用來儲蓄與理財，還有10%用來規畫轉嫁風險的保險。

「專款專用」的方式，可以大大的減輕用錢壓力，幫助自己增加財富，也可以在遇到意外或緊急狀況時候，防止臨時支出影響理財目標。

同時，志明也開始學習記帳，先將支出分為食、衣、住、行、育、樂等6大項，讓記帳這件事變成習慣，再進一步審視記帳的內容並優化之。同時挑選適合的記帳工具，他覺得用手機APP最方便，因為可以隨身攜帶，消費過後也可馬上記下。

而對本來沒有儲蓄習慣的志明而言，「強迫儲蓄」絕對是他擺脫月光族的絕佳良方。他遵從朋友的建議，新開設了幾個不同的銀行戶頭，並在薪資戶設定自動轉帳，每月固定在領薪日當天，以「零存整付」的方式，將匯入固定金額匯入儲蓄專用戶頭，一方面可以強迫儲蓄，另一方面還可以領取比活存更多利息。 書名：《圖表思考整理魔法》

作者：商業周刊

出版社：商業周刊出版

出版時間：2023年3月13日

另外，志明時常跟朋友出去聚餐、愛喝手搖飲料、有煙癮，更會在遊戲上花大筆金錢抽卡，工作壓力大時也會衝動消費，他決心要從這些地方開始節省支出。例如在「減少不必要的花費」大骨底下，志明決定要減少外食，家裡有廚房可用，他可以從簡單的一鍋料理開始；戒煙、戒飲料雖然對他來說有點痛苦，若能成功戒除，他一個月能省下3～4000元，一年下來的積蓄也十分可觀。

要減少在遊戲上的花費，志明發現，對他而言最有效的方式，就是將手機綁定的信用卡移除。以往手機拿起來就可以一鍵付款，現在還有多一個找信用卡輸入卡號的動作，讓他有思考的餘地，衝動消費的慾望也降低了。

照著反魚骨圖歸納出的4大方向，志明實施1、2個月後，現在已能清楚知曉自己的現金流狀況，也已養成記帳的好習慣。雖然還是會抽煙、喝飲料，但頻率和過去相比降低不少，相信用不了多久，他就能正式脫離月光一族了。

●本文摘自商業周刊出版之《圖表思考整理魔法，把複雜的事變簡單：25張圖表快速清理職場×人生×理財…問題，擺脫忙亂，把更多時間留給自己》