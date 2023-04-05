掃墓忘記帶祭品了，空手拜一下祖先會不會生氣？

文∕李秀娥

傳統社會信仰中認定往生者埋葬後，三魂中的其中一魂，會留在墓地或納骨塔中，所以當家屬或親人每年於清明掃墓或納骨塔的清明法會祭拜期，或是臨中元節前後，佛教舉辦盂蘭盆會，道教舉辦慶讚中元普度法會等，皆會延聘僧尼、道長執行經懺，為亡者和家屬迴向累積功德，消災植福。

既然祖先會有一魂留在墳地或納骨塔中，接受親友的祭拜與追思，當親人或子孫於掃墓時節前往祭拜親人墳地時，不想帶任何供品前往，而僅用空手合掌致意，這樣可以嗎？有些民眾可能嫌準備一大堆祭拜供品實在太麻煩了，所以就習慣空手前往祭拜。

這樣當然對祭拜者家屬而言省錢、省事又省力，但是對於被祭拜者的祖先而言，就顯得子孫誠意不足。可能祖先以前都有留下遺產給家屬享用迄今，倘若後世子孫不想為祖先耗費太多祭拜的錢與心力，對於處在靈界的祖先而言，可能也會因此而不悅於子孫的自私現實，不懂孝道的真正涵意，只想輕鬆自在的過他們現在的生活，美其名說這麼做比較不迷信、又省事，如此對祖先就比較欠缺感懷的心意了。 書名：《圖解台灣歲時祭祀小百科：神明祭拜、年俗節氣、擇日宜忌最佳入門指南100問》

作者：李秀娥

出版社：晨星出版

出版日期：2023-02-01

再加上，其實掃墓後的祭品，其中有形的部分，祖先也沒有取走，幾乎祭品也都是家屬原封不動的帶回家，給自己的家人享用。除非是共掃家族墓，可能就順便在墓地找空地享用午餐，家族團聚，一起聯絡感情，才會把上午掃墓祭祖的部分供品取來享用。

至於空手祭拜掃墓，某種程度就相當接近於現代化的網路祭拜，但是原本網路祭拜是為了提供給遠在異國或他鄉，無法親臨現場者，又想表達對親人的追思之意的，由此應運而生的時代產物，藉助於科技的發達幫助了這樣的一群人，讓他們精神上可以獲得一種安心與安慰感。

至於可以親臨現場祭拜者，倘若是經濟上實在不富裕，無法準備豐盛祭品者，這尚情有可原，至少他們已經願意親自前往墳地追思親人。但是倘若經濟上做得到，實際上財力也沒有問題，只是以不迷信、偷懶的心態，吝於為祖先花費支出，不想為祭祀祖墳準備供品的，這樣就比較不可取了。

●本文摘自晨星出版之《圖解台灣歲時祭祀小百科：神明祭拜、年俗節氣、擇日宜忌最佳入門指南100問》