不要以為事不關己！AI生成時代，幫你美顏還要靠它！

文∕杜雨，張孜銘

你是否在生活中使用過修圖軟體？如果使用過，那麼很有可能在你未曾注意到的時候，就已經在接觸AI 生成圖像了，比如去除浮水印、添加濾鏡等都屬於廣義上AI 圖像生成的範疇。

目前，生成式AI 在圖像生成方面有兩種最成熟的廣泛使用場景：圖像編輯工具與圖像自主生成。圖像編輯工具的功能包括去除浮水印、提高解析度、特定濾鏡等。圖像自主生成其實就是近期興起的AI 繪畫，包括創意圖像生成（隨機或按照特定屬性生成畫作）與功能性圖像生成（生成logo、模特兒素材照片、行銷海報等）。

2022 年下半年，AI 繪圖無疑成為最熱門的話題，不少人都樂此不疲地在自己的社交平臺上分享各種形式的AI 繪畫作品。從參與感與可玩度來看，AI 繪畫大致可以分為三類：借助文字描述生成圖像、借助已有圖像生成新圖像，以及兩者的結合版。

當被問及周圍最早一批使用AI 繪畫軟體的使用者為什麼喜歡AI 繪畫時，有人這樣回答道：「我小時候就喜歡畫畫，但天賦實在有限，家裡覺得既然沒辦法考上藝術學校，還是好好學習更重要，就沒有花太多精力在上面。但現在，AI 繪畫完成了我曾經的夢想。」曾經，那些因為各種各樣原因放棄繪畫或沒有學繪畫的人，在這個時代也能僅憑輸入幾個詞語、一段文字，就能得到一張還不錯的繪畫作品。如圖1-2所示，在AI 繪畫工具Stable Diffusion 上輸入「一座復古未來主義的空中浮島」的英文，便可以得到一張生動的圖片。

圖∕高寶書版

你是否也覺得這很神奇，仿佛魔法一般？事實上，從文本到圖像的生成真的有「咒語」存在，這個「咒語」就是被用來激發創作與思考的關鍵字。關鍵字可以是一個問題、一個主題、一個想法或一個概念，在AI 繪畫的語境下可以簡單理解為「餵給」AI 進行創作的一組靈感片語，通常是對自己設想作品的簡要描述。

現在流行的英文AI 繪畫工具Stable Diffusion、DALL．E 2、Midjourney，以及中文AI 繪畫工具如文心一格、意間AI繪畫、AI Creator 等，都會在創作時引導你輸入「咒語」。如果你暫時缺乏靈感，有些平臺也會提供「自動生成」選項，讓AI 幫你自主搭配，然後在其基礎上進行你想要的修改。

伴隨著AI 繪畫技術的逐漸成熟，AI 插畫也被用作一些具有功能性的場景中。例如，2022 年6 月11 日，著名雜誌《經濟學人》首次採用了AI 插畫作為封面，作品名為《AI 的新邊界》(AI's new frontier)。在封面油畫風格的分割色塊背後，有著一張具備少量機械特徵的人臉，預示著AI 將以全新的面貌出現在我們面前，拓展人類技術的新邊界。

除了可能提高封面插圖類的設計效率外，AI 繪畫目前也被用於遊戲開發環節，包括前期的場景與人物圖輔助等，此外也有部分遊戲工作者正在探索基於Stable Diffusion 生成遊戲資產，比如遊戲圖示及遊戲內的道具。

雖然AI 繪畫對內容生產力的提升具有很大幫助，但也引發了許多人的憂慮，許多藝術家擔心AI 繪畫可能會因為訓練樣本的選取而剽竊自己的作品元素，也擔心這些AI 生成的作品被用於一些欺騙性的用途，危害到人類自身。

針對AI 與人類的辯題，Midjourney 的創始人大衛．霍爾茲(David Holz) 這樣評價：「AI 是水，而非老虎。水固然危險，但你可以學著游泳，可以造舟，可以造堤壩，還能借此發電；水固然危險，卻是文明的驅動力，人類之所以進步，正是因為我們知道如何與水相處並利用好它。水給予更多的是機會。」 書名：《AI生成時代：從ChatGPT到繪圖、音樂、影片，利用智能創作自我加值、簡化工作，成為未來關鍵人才》

作者：杜雨，張孜銘

出版社：高寶書版

出版日期：2023/03/11

藝術家是否買單尚且不論，投資人已經開始競相押注。2022 年10 月17 日，Stable Diffusion 的母公司Stability AI 宣佈完成1.01 億美元融資，成為估值10 億美金的超級獨角獸。隨後，不到一個月，另一家AI 繪畫平臺Jasper.AI 宣佈完成了1.25 億美元A 輪融資，估值達15 億美元，距離產品上線也不過18 個月的時間。

從技術開發到實際應用固然有一定時間差，但值得驚喜的是，至少在圖像生成領域，我們正看到日益成熟的應用場景以及商業化的可能性。

●本文摘自高寶書版出版之《AI生成時代：從ChatGPT到繪圖、音樂、影片，利用智能創作自我加值、簡化工作，成為未來關鍵人才》