電視劇都是騙人的！皇室成員的稱謂怎麼叫？叫錯小心被砍頭

文／覃宜明

根據學者統計，唐朝皇帝的稱謂有數十種，其中有褒義有貶義，還有中性的。先別覺得頭大，大部分稱謂都要分場合，我們聊幾個最常見的吧。

首先是「聖人」。這個稱呼最早出現在《易經．說卦》：「聖人南面而聽天下，向明而治。」所謂的聖人，就是君主、人間最高統治者的意思。有了這層含義，聖人自然成為皇帝的專利。

比如隋文帝楊堅，深受少數民族首領的尊敬，撈了個「聖人可汗」的頭銜。唐太宗李世民也有個「天可汗」的稱謂。兩者比起來，隋文帝的規格還是更高些；至少在唐朝，皇帝們更喜歡聖人的稱呼。

拋開人間最高統治者的含義，聖人其實還有兩層高端、神祕的寓意。

首先，唐朝皇室信奉道教，上古神仙修煉，要經歷賢人、聖人、至人、真人四個境界。皇帝們要比肩老子是不可能的，能達到聖人境界，也算是一種修行。

其次，孔子、孟子、莊子等人是中國民間的賢德聖人，如果稱呼能和他們沾上邊，皇帝們的形象就顯得高大偉岸，絕世超群了。

不管任何場合，你叫皇帝「聖人」，絕對不會犯錯。

在古裝電視劇裡，你可能經常聽到「大家」這樣的稱呼。提醒你，這是皇帝侍從的專屬稱呼。

在正式場合裡，如果你想拍皇帝的馬屁，可以叫聖上、聖君、聖天子；如果只是一般的稱呼，可以叫主上、陛下、皇帝、皇帝陛下。

至於「皇上」「萬歲」或「萬歲爺」這些在電視劇裡出現頻率最高的稱呼，在唐朝都還沒有。如果要叫「萬歲」，得等到大朝賀、大典禮的場合，而且是所有朝臣一起高喊「萬歲萬歲萬萬歲」。當時，還沒有朝臣有勇氣單獨稱呼皇帝為「萬歲」。

穿越到古代，難免碰到昏庸暴虐的皇帝，比如殺伐太多、為政暴虐、貪戀錢財、欺凌百姓，如果你詞彙貧乏的話，喊他們一聲「昏君」就很到位了。不過，唐朝百姓懂得的詞彙比我們豐富得多。他們在編寫史書、傳記和小說時，會用到很多詞，比如獨夫、昏主、驕主、暗君、庸君、虐主、僻王、邪主。尤其是「邪主」，已經叫出了江湖魔頭的味道。

皇帝也有專門的自稱。如果你是皇帝，可以仿效秦始皇自稱為「朕」，這是使用頻率最高的。如果想復古，可以自稱「寡人」。當然了，寡人的含義是寡德之人，帶有自謙的味道，如果是自信心爆棚的皇帝，一般是不會這麼稱呼自己的。如果你想玩點新鮮的，可以自稱「沖人」。

以上都是口頭稱呼。皇帝祭祀天地、寫祝文時，經常會用到「嗣天子」「嗣天子臣」「嗣皇帝臣某」這樣的稱謂。不管怎麼說，古代的人們認為，皇帝能夠主宰人間，都是老天爺的意思。對待自己的老闆，謙遜一點是應該的。

如果皇帝追封或祭祀先祖，經常會用到「朕小子」「餘小子」「予小子」這樣的稱謂。聽起來口語化，有家庭內部稱謂的味道。

那麼皇子、公主該怎麼稱呼皇帝呢，是稱「父皇」嗎？

不可否認，「父皇」的說法最好聽，也符合用語習慣，但唐朝並沒有這個稱呼。有理由相信，如果唐朝百姓發明了這個詞，應該會成為皇室流行用語才是。

如果你穿越成了皇子，請記住，那個年代先講君臣，再論父子。如果不想犯錯，可以跟著朝臣一起叫「陛下」「聖人」等稱謂。

如果是私下或書面場合，你可以叫皇帝為「父親」。

當然了，如果你覺得自己是人見人愛、花見花開的乖寶寶，想撒個嬌，可以效仿民間的習俗，叫「阿耶」「耶耶」「阿爹」。

●本文摘自究竟／圓神出版之《一日看盡長安花：大唐沉浸式生活體驗》。