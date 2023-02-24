「二二八事件」76周年！你是忘記了，還是害怕想起來？

文／琅琅悅讀

228紀念日即將來臨！開心放假的同時，我們也需要了解台灣過去的歷史脈絡，雖然歷史是不能被改變的過去，但是它卻深深地影響著現在、未來，與生活在這片土的每個人。

「二二八事件」這起被視為用血與淚寫成的悲劇，發生於威權統治的「白色恐怖」時期，究竟當年發生了什麼事？人民為何反抗政府？後續怎麼落幕的呢？身在自由民主的今日，我們不該遺忘這段歷史，而是「以史為鑑」，珍惜前人的犧牲所帶來的和平。

趁著連假，透過下面四本選書來好好認識這塊自己所生長的寶島吧。

●《激進1949：白色恐怖郵電案紀實》

透過歷史檔案、受難者口述和第一手資料，全面深入挖掘郵電案的著作

書名：《激進1949：白色恐怖郵電案紀實》 作者：陳柏謙 出版社：讀書共和國／黑體文化 出版時間：2022年6月22日

1949年3月底，距離「二二八事件」剛滿兩週年，在台北忠孝西路北門旁的台北郵局外，聚集來自全台各地的郵局和電信局工人，他們手持布條、高呼口號、一路遊行，最終有近兩千人包圍台灣省政府（今行政院）。遊行過後，成千上萬的台灣郵電工人，終於爭取到和外省籍員工「同工同酬」的正式聘僱身分，被譽為「戰後台灣工潮的第一朵浪花」。

然而，這群戰後工人運動的先鋒，在白色恐怖年代的風聲鶴唳中，成了威權統治下的政治犯，共有33名郵電工人遭到逮捕、判刑監禁長達15年，而領導他們的台灣郵務工會「國語補習班」教師計梅真和錢靜芝，則遭到槍決。

台灣的郵電工人為何會在二二八事件後仍不畏威權走上街頭遊行？距今已超過七十年的郵電案，又可以為現今的轉型正義和工人運動帶來什麼啟發與省思呢？

●《二二八反抗運動：台灣爭取民主之路（二二八事件75週年增訂版）》

拉開歷史視角，書寫二二八世代身陷的困境與希望，歷經二二八事件的台灣人，究竟身處一個什麼樣的時代？

書名：《二二八反抗運動：台灣爭取民主之路（二二八事件75週年增訂版）》 作者：黃惠君 出版社：讀書共和國／遠足文化 出版時間：2022年4月13日

事實上，自一九三七年中日戰爭開打，到一九四七年二二八事件發生，這十年當中，台灣人民歷經了相當激烈的歷史變化。

中、日作為戰場上的敵對之軍，對台灣人而言，卻是交錯而來的兩個政權。一九四五年八月十五日二次大戰結束，前一天台灣人叫作日本人，後一天台灣人得叫作中國人。戰前台灣人的國語是日語，戰後台灣人的國語是中文，一天之差，天旋地轉。戰後所迎接的「祖國」，在二戰結束的前一天，甚且還是敵國。當時的台灣人，要如何面對這樣的國家更替、語言斷裂，乃至認同的驟然轉變？

歷經二二八事件的人，是歷經兩個時代的人，兩種語言、兩種國旗、兩種身分認同，甚至兩種國家暴力，在身分轉換的瞬間，政權的暴力如何加諸於他們身上？

必須重返歷史，了解他們的集體心緒。何以光復歡迎曲變了調，以全面的反抗終結。二二八事件，在國民政府來台一年多後爆發，某種程度留下台灣人在兩個時代中掙扎的面容。

拆穿「澎湖人未曾參與二二八事件」的謊言，尋回被抹去的真相！

書名：《西瀛勝境：那群在二二八事件抗爭的澎湖青年》 作者：鳴鏑 出版社：秀威出版 出版時間：2020年6月1日

談起澎湖人最悲痛的歷史，除了白色恐怖時期七一三事件遇害的無辜外省學子，實際上本省籍的澎湖人們也在 1947 年的三月三日，團結起來反抗威權體制。他們在馬公港以肉身、草繩阻擋了軍隊運載武器赴台的船隻，保護了部分高雄同胞的性命！他們的領導者是一位年僅二十三歲的青年，但他們的故事，卻被抹消在二二八事件的史冊之中。

在地青年作家鳴鏑，取材地方文獻、耆老口述歷史以及自身家族故事，獲得國藝會創作補助，尋回轉型正義工程中被遺落的重要拼圖，以家族史折射澎湖這座島嶼的前世今生，是一部根據澎湖二二八史實書寫的專著小說！

●《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人（增訂版）》

生死已定，但恐怖年代遺失的歌還要再唱

書名：《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人（增訂版）》 作者：林易澄、林傳凱、胡淑雯、楊美紅、羅毓嘉 出版社：春山出版／時報出版 出版時間：2022年6月17日

在恐怖年代走散的人，對我們而言，像被蒙了一層霧。

一群希冀社會可以更好的人遭到政府逮捕並判處死刑，槍決前他們曾寫下遺書，但遺書被扣押，這些鮮活躍動的生命在極權的脅迫下，輕得彷彿從沒來過人間。

直到二○一一年後，經家屬奔走力爭與各方聲援，這批遺書才交到家人手中。

如今，有五位作家藉由這單薄的遺書、判決書、受難者家屬的記憶、史料與文獻考證，將破碎的歷史一一拼湊出本來的面貌。

大霧散去，受難者飄搖的靈魂得以呈現在世人眼中，遺書終於送達，而台灣社會對二二八的記憶，才正要開始。

●本文推薦書為黑體文化之《激進1949：白色恐怖郵電案紀實》、遠足文化之《二二八反抗運動：台灣爭取民主之路（二二八事件75週年增訂版）》、秀威出版之《西瀛勝境：那群在二二八事件抗爭的澎湖青年》、春山出版之《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人（增訂版）》。