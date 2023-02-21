不可不知的子宮養生術：痛經、白帶多、腰痠是因為「盆腔積液」兩方法解決！

文∕田原

田原筆記

一位朋友是商人，不懂醫，但對中醫很感興趣。年初，他上大學的女兒在上課時突然小腹疼痛，還有點兒發燒。朋友在外地開會，他的妻子是位西醫，連忙帶孩子到醫院檢查，確診為盆腔積液。

現代醫學認為，盆腔積液是盆腔裡子宮內膜或附件發炎後滲出的炎性物質，多發生在子宮直腸陷窩等盆腔內位置較低處。朋友的孩子在醫院打點滴、吃抗生素，總算把疼痛消下去了，但積液卻沒有明顯減少。後來吃了半年的藥，病情反反覆覆。

朋友覺得這病吃消炎藥不太對勁，女兒比以前更怕冷，再給她用寒涼的消炎藥豈不是雪上加霜？他在網上查找盆腔積液的相關資料時，看到《黃帝內經》中有這樣一句話：「積之所生，得寒乃生。」這本來是說癥瘕積聚，即腫瘤生於寒。但這句話點醒了他：一切液體，都屬水，都屬陰。一灘水撒在那兒了，陽光充足的話，是能夠被曬乾的，陽力不足，才會積下來。

他便讓女兒做艾灸，把五根艾條捆成一大柱，在小腹上來回的巡行著熏烤。剛做一次，女兒就說肚子發脹。他又開始琢磨為什麼發脹，後來琢磨通了，是艾灸的熱量正在「蒸發」盆腔裡的積液，「水」遇熱就要氣化，這股氣憋在肚子裡出不來，就感覺脹。

那就簡單了，出不來就給它推出來，他讓女兒做推腹，從胸骨下方往小腹下邊推。推了三四次，放了幾個屁，肚子就沒那麼脹了。

前兩天見了朋友，他說女兒去醫院檢查，積液明顯減少了，而且，原來白帶多、痛經、腰痠的症狀都沒有了。

王氏女科

其實，他女兒的這個盆腔積液，不是突然的，之前肯定犯白帶一段時間了，要不然不會有積液，積液都是積攢來的，是現代醫學說的慢性盆腔炎症導致的。在中醫來說，到了有積液的時候，基本上沒有什麼實熱證了，大多是寒涼病，這盆腔積液，簡單說就是肚子裡有冷水。

盆腔就像是一座房子，房子裡頭裝著子宮和附件，包括卵巢、輸卵管等等，全都擠在這個盆腔裡頭，現代醫學所說的盆腔炎，從這個角度來說，就有些籠統，畢竟盆腔裡面包容的東西太多了。不過，在中醫裡，這盆腔的積液問題，無論在輸卵管還是在盆腔內膜，大原則是一樣的。

家裡什麼地方最容易積水？肯定是廚房、浴室的角落。為什麼其他地方就沒這麼容易潮濕？

一是因為這些角落容易藏汙納垢，一是背陽，少光熱，過於陰寒，給它一點兒溫暖，濕氣自然就被烤乾了。盆腔裡積液的地方就像家裡那些微小的角落，這個房間進入了冬天，氣溫低，愈消炎、愈降溫就愈糟糕。其實倒過來治的話，很好解決，靠點陽氣，一暖就烤乾了。最簡單的辦法就是用艾條熏烤，或者熱鹽袋、熱水袋熱敷，這相當於是從肚臍眼輸進去熱量，一熱以後，氣血循環好，就把這些所謂的炎症滲出物給吸收了。

千萬不能消炎，愈消炎冷水愈多。前一段時間，有一位女士就是因為盆腔積液來找我們。

三十出頭的年紀，在鐵路局工作，生了孩子後，裝了避孕器，這兩年經常感到小肚子難受，白帶很多，檢查出是盆腔積液，以為是避孕器的問題，就把它取了出來，又開了抗生素和金剛藤膠囊（成藥，清熱解毒、化濕消腫。一般用於濕熱下注所致的帶下量多、黃稠，經期腹痛；慢性盆腔炎、附件炎等。孕婦忌服），白帶更清、更多，月經週期也開始不規律，經血淋漓不斷，來這裡看病時心情很急、很苦惱，情緒很不好。她就是由於消炎過度，盆腔血液循環被破壞，溫度不足，陰陽失調，傷了陽氣，所以久而不癒。考慮到她情緒很差，我們用了〔加味逍遙散〕配合傅山先生的〔化水種子湯〕加味，一邊平肝氣健脾胃，一邊溫陽補腎化水濕，盆腔得溫，水濕自化。吃了八劑藥，帶下病消失了，後來到婦科超音波檢查，一切正常。

〔化水種子湯〕是傅山先生的一個經典方子，這個方原本治的是不孕，以及懷了小孩後，羊水過多，化血清瘀也可以用。原理是溫陽化水，就像春天來到，太陽一照射，寒冰都化了一樣。 書名：《子宮好，女人才好【經典新版】》

作者： 田原

出版社：有鹿文化

出版日期：2023/02/09

如果盆腔積液還伴有比較嚴重的帶下病，外陰不適，可以用艾條溫灸外陰。會陰處皮膚薄，要注意掌握溫度，不要太燙，溫和一點就可以。

總的來說，女孩子要想身體好，一個是溫暖，一個是疏理肝氣。溫暖就是給身體陽光、動力。消肝氣，還是強調說，女孩子，關鍵問題還在於情緒，逍遙起來病痛就去了大半。

在飲食上特別要忌冷的、辣的、甜的食物。適當的每天早上吃點生薑片，平時吃點茴香也可以。做菜時可以擱點花椒，花椒是熱性的，擱在菜裡和擱在鹽粒裡炒和熱敷是同一個道理。

剛才說的被錯誤消炎的「炎症」，包括輸卵管不通、卵巢囊腫和盆腔炎，都能夠根據這個大法治療。我們還曾經用〔化水種子湯〕治過慢性結腸炎，古人真是太智慧了。

加味逍遙散合化水種子湯加味

★方劑僅供參考，請務必尋求合格中醫處方★

方藥

黨參、白朮、巴戟天、菟絲子、雲苓、炒芡實、車前子、肉桂、當歸、炒白芍、柴胡、醋三棱、醋莪朮、香附、水蛭、炙甘草。

服法

生薑五片為引子，水煎服。

治療盆腔積液，艾灸中極與會陰

方法

仰臥或坐位取中極穴，懸灸二十到三十分鐘；再俯臥，取會陰穴，用艾條雀啄灸，二十到三十分鐘。灸時，以局部皮膚稍紅暈而不灼熱為度。每天一次，嚴重者每天兩到三次，十天為一療程，中間休息兩到三天，再做下一療程，連續兩到四個療程。

功效

補腎通淋、溫經通絡、行氣活血、祛濕逐瘀、消腫散結。對盆腔積液、慢性盆腔炎、外陰炎症均有治療作用。

●本文摘自有鹿文化出版之《子宮好，女人才好【經典新版】》。