比賽，從心開始：向耐力運動的頂尖運動員學習

文／薩姆勒．馬科拉（Samuele Marcora）博士

進行研究來了解限制耐力運動表現的因素，不僅僅是一項學術工作而已，還影響到耐力運動員的測試方式、訓練方式與備賽方式。綜觀運動生理學發展的前一百年，一般認為耐力之所以受限，是因為能量耗盡引發肌肉疲勞，或氧氣輸送不足、伴隨運動肌酸化等。因此，耐力運動員在訓練時佩戴心率監測器，還要扎耳採血以測量血乳酸，紅血球生成素（Erythropoietin，EPO）的使用長期困擾著自行車運動和其他耐力運動，賽前還得食用大量麵食與米飯。運動生理學影響耐力運動員生活的例子還不只這些。

在一九九○年代末期，提姆．諾克斯（Tim Noakes）教授提出了中樞控制模型（Central Governor Model，CGM）。這個模型主張，耐力運動表現受限於大腦內一個潛意識的智慧系統（中樞控制器），該系統掌管運動肌的徵召，讓比賽中維持的速度／功率輸出量，不致超過身體抗衡耐力運動壓力的能力。這個模型的基本假設是，假如這個安全系統不存在，耐力運動員在運動時可能會超出自身生理能力，出現熱休克、心肌缺氧和屍僵等危及生命的症狀。

CGM具有劃時代的意義，因為許多運動生理學家因此相信，限制耐力運動表現的器官正是大腦，而不是心血管系統和疲勞的運動肌。隨後的研究，包括我們二○一○年那項貢獻了本書副標題的研究，都證實了這個不再具有爭議的觀念。然而，一大問題在於：假使耐力運動表現受限於大腦潛意識的智慧安全系統，耐力運動員又可以怎麼辦呢？答案是只能像過去照表操課地訓練，提升身體對耐力運動產生壓力的能力。實際上，CGM對於耐力運動員的訓練和備賽方式並未造成重大影響。

幸好，沒有證據顯示我們大腦內部存在中樞控制器，而且耐力運動員對於自身表現也有相當大的掌控。另一個用來說明大腦調控耐力運動表現的模型，稱為心理生物模型（Psychobiological Model），主張在耐力運動比賽中，大腦會有意識地做出配速或放棄等決定，這些決定主要是依據對於運動難度和強度的主觀感受，也就是我們所謂的「辛勞感知」（perception of effort）。

我有許多運動生理學的同事難以接受心理生物模型；感知如此飄渺又主觀，何以可能對於耐力運動表現有龐大的影響？可以客觀測量的事物（例如心臟大小和運動肌內有多少肝醣）的影響想必更大才對。假如把耐力運動表現單純當成缺乏意念和情感的生物機器輸出，上面的結論也許就合理了。然而，我認為耐力運動表現屬於自我調節的行為，意念和情感可能會有深遠的影響。酷刑的痛苦（一種感知）可能會迫使士兵背叛自己原先犧牲奉獻的國家；強烈的飢餓感（一種感知）可能讓文明人變成食人族；意念和情感也可以導致恆定狀態最終踏上死路：自殺。因此，對於辛勞多寡的感知（以及相關念頭）可能會限制耐力運動表現，我們不必感到詫異。感知無比強大。

書名：《鑽石心態 : 運動心理學教你打造強健的心理素質，跨越比賽與人生的難關》 作者： 麥特・費茲傑羅（Matt Fitzgerald） 出版社：經濟新潮社／城邦文化 出版時間：2023年1月7日

本書作者同時也是體育記者的麥特．費茲傑羅（Matt Fitzgerald），率先見識到這個心理生物模型對耐力運動員的潛在影響。我還記得，我們倆在二○○九年發表了一份開拓的研究報告，探討心理疲憊（mental fatigue）對於辛勞感知和耐力運動表現的影響，後來用訊號極差的手機頭一次聊天。當時，我人在義大利參與一場田徑主題的會議，麥特則待在美國的家中。我們大聊特聊了一個多小時，充分展現我對於跨領域研究的熱情（當然義大利人天生就多話！）麥特則對於最新科學發展求知若渴，這說不定也對他的眾多讀者有正面的影響。我們倆的「遠距離友情」持續了好多年，我針對耐力運動表現進行更多心理生物學研究，麥特則負責翻譯內容，透過發表文章和出書把知識傳遞給社會大眾。

本書中，麥特蒐羅了令人欽佩的真實案例，說明辛勞感知和其他心理因素如何影響耐力運動表現。這些案例均取材自各項耐力運動的頂尖運動員生活，再巧妙融入相關的科學研究摘要，豐碩的成果集結成書：不僅可以當成運動傳記來閱讀，同時也提供了實用建議，教導你成為自己的「運動心理學家」，提升耐力運動的表現。希望這有助耐力運動員與教練，更加廣泛地應用心理學原理與技術。實際上，耐力運動中尚未充分運用心理學的力量，而心理生物模型實務上的一大建議，就是有條不紊地付諸實踐。

然而，正如麥特所指出，這並不意味著贏得耐力運動比賽單純是「意志力」的問題。 有意識地自我調節念頭、情緒和行為，可以大幅影響耐力運動的表現，本書提到的真實案例都是很棒的佐證。但遺傳學、體能訓練和營養（例如碳水化合物的攝取與咖啡因）也發揮很大的作用，正是因為這些因素對於辛勞感知有深刻的影響。潛意識的大腦也可能影響辛勞感知，我們近來也運用潛意識的視覺訊息證實這點。而如何避免部分潛意識刺激的負面影響，同時利用潛意識力量來提高耐力運動表現，勢必會是心理學應用於耐力運動的未來趨勢。

我們目前在研究一項新型的訓練，稱為腦耐力訓練（Brain Endurance Training），結合了體能訓練與耗費腦力的練習，藉此刺激負責自我調節的大腦區域，提升對心理疲憊的抵抗力。這十分值得期待，因為心理生物模型正催生提升運動表現的創新策略，效果超過傳統上按照心血管／肌肉疲勞模型所開發的策略。

因此，請密切關注麥特的研究。我敢肯定，本書只是初試啼聲，後續還會有一系列大獲好評的書籍，探討耐力運動員如何精進這個大有可為的領域。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化所出版之《鑽石心態》推薦序，請勿轉載。