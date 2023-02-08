給焦慮世代的處方！哲學系通常沒教的實踐智慧指南

文／鄭凱元（哲學新媒體共同創辦人)

曾經看過網路上流傳的迷因圖說，心理系學生被問到為何選擇該系就讀，嘴巴上講說是想要了解人類心理，但腦子裡想的是要解決自己的心理問題。老實說這圖的主角換成哲學系學生也毫無違和感：嘴巴上說想要求知愛智所以來學哲學，但實際上想要解決自己的人生問題。為了解決人生問題而選擇哲學專業，合適嗎？

學院哲學出身的人大概都會跟你說「不合適」。因為哲學系的訓練雖然會讓你獲得許多專業知識，但甚少教你能夠解決特定人生問題所需的實踐智慧。很有可能的結果是，四年畢業後，你仍然和其他科系的畢業生一樣，無法有效應對學業與工作壓力、不曉得如何與人好好相處，或者對於人生方向仍然徬徨。而很自然的，對於社會快速變遷、政治與經濟動盪、戰爭威脅、氣候變遷等這些外在大環境的議題，也同樣容易感到難以負荷與焦慮不安。

問題點在於，將知識轉變成人生智慧，需要深入的理解與不斷的練習。專業哲學訓練往往著重知性論證與分析，對於如何在人生中實踐、在實踐時需要注意哪些問題、採取什麼步驟這些事，則甚少著墨。相較之下，斯多葛哲學或許是哲學史上少見、以達致幸福為目標同時又重視實踐方法的哲學派別（哲學系不太開這類的課程，或許是因為很難設計出一個可以測驗出人生智慧增減的期末考試？）。

古希臘和古羅馬的斯多葛哲學家曾深入研究人類本質，提供了許多應對人生苦痛與生活疑難雜症的解方。本書作者法恩斯沃斯指出，經過了兩千年的反覆考驗，這些解方對現代的我們而言可說是「超前部署」—非但不過時，甚至更加適用。面對變動不羈與難以捉摸的未來，面對他人帶給自己的負面情緒與挫折、面對自己的人性弱點與缺陷、面對人生逆境與苦難，乃至終有一天會到來的死亡，斯多葛主義教我們要發揮本有的理性能力，看穿事物的表象與自我招致的幻覺，了解世間運行的根本之道，並在這個基礎上，以具體的實踐去培養品格與美德，最終目的是將自己從痛苦、憂懼與幻想中解放出來，獲得心靈上的平靜與自由。

書名：《給焦慮世代的哲學處方：跟著塞內卡、西塞羅、叔本華等10位斯多葛思想家，學習面對不確定年代的生命智慧》推薦文 作者：沃德．法恩斯沃斯（Ward Farnsworth） 出版社：麥田／城邦文化 出版日期：2023年1月31日

法律學者出身的法恩斯沃斯以系統性的架構，重新編整多位斯多葛哲學家的文本節選與主張，輔以近代與當代思想家的迴響與評論，讓讀者能夠據實掌握到前述斯多葛主義的精髓。本書內容絕非乍看之下的「格言大全」或「讀書筆記」，而處處透顯出作者的文獻考察與哲思功力。或許是因為沒有學院哲學的包袱，這本書與其他介紹斯多葛哲學的書籍不同，作者有意撰寫一本講求方法、旨在實踐的指南手冊，讓讀者可以透過循序漸進的閱讀，深入了解斯多葛哲學的洞見與實踐智慧。尤其書中大量引述哲學家直白清晰的話語，值得我們反覆咀嚼；若你讀來發覺某段文字特別打動自己，建議抄寫下來放在身邊，時刻提醒自己。

如果你正在尋找人生的方向，想更了解自己，或者正苦於生活、工作與人際關係帶來的各種煩惱，這本書提供了絕佳的指引，讓你可以擺脫焦慮，一步步成為自己生命的主人。

●本文摘自麥田出版之《給焦慮世代的哲學處方：跟著塞內卡、西塞羅、叔本華等10位斯多葛思想家，學習面對不確定年代的生命智慧》推薦文。