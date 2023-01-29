收心了！年後開工好憂鬱！擺脫厭世感就靠這幾招
文／琅琅悅讀
收假在即，大家是否都好憂鬱呢？
這次春節實在太長太紮實，相信不少人都與我們一樣已經患上不同程度的「開工症候群」～
對此，我們精挑細選了幾個開工常見問題與應對方法，希望這些書摘能幫到琅琅的讀者們面對明日的開工地獄。
開工其實是為了更美好的假期！大家新的一年也一起繼續努力吧！
職業倦怠症候群
不光是春節開工，每逢週日你都會患上「週末分離焦慮」嗎？那也許困擾你的不是春節開工，而是更深層的職業倦怠哦！
趕快看看以下幾篇精選書摘，測試一下你的「開工症候群」是急性還是慢性吧
（劇透一下，小編剛剛測試了，我覺得我只是懶而已(›´ω`‹ )）
📌《不想上班症候群》長時間工作讓大腦「過勞」了嗎？ 面臨職業倦怠的自救手冊
📌工作量過重、要求完美！苦於「職業倦怠」的你該學習這樣面對自己
高敏人開工職場求生術
在公司總是看周圍人的臉色、做決定前很需要時間思考、稍有動靜就被影響，是我太敏感脆弱嗎？其實高敏感不是絆腳石，而是發揮潛力的關鍵鑰匙！
高敏人該如何克服職場人際課題？與人建立舒服對等的關係呢？
現在，是「相信你自己」的時候了！劃出人際界線，轉化負面情緒，讓日子過得更開心，職場表現更給力！
打造職場好運氣
在工作上，除了講求能力外，擁有舒適的工作環境，讓人更容易專注、減少焦躁；辦公室要如何布置，才能為新的一年帶來好的運勢與發展呢？
另外，職場人際關係同樣是影響工作心情很重要的一環，與同事如何相處往往是很多人的煩惱與壓力來源，抓住小訣竅讓人人都變成職場好隊友，擁有平步青雲的職涯生活再也不是夢。
趕緊閱讀下面文章打造良好的工作氛圍，治好「連假症候群」，一掃不想上班的心吧！
📌別再抱怨職場只充滿鬥爭和傷害？ 想讓工作更美好「這個」是關鍵！
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言