收心了！年後開工好憂鬱！擺脫厭世感就靠這幾招

文／琅琅悅讀

收假在即，大家是否都好憂鬱呢？

這次春節實在太長太紮實，相信不少人都與我們一樣已經患上不同程度的「開工症候群」～

對此，我們精挑細選了幾個開工常見問題與應對方法，希望這些書摘能幫到琅琅的讀者們面對明日的開工地獄。

開工其實是為了更美好的假期！大家新的一年也一起繼續努力吧！

職業倦怠症候群

圖/源自canva，琅琅悅讀製作

不光是春節開工，每逢週日你都會患上「週末分離焦慮」嗎？那也許困擾你的不是春節開工，而是更深層的職業倦怠哦！

趕快看看以下幾篇精選書摘，測試一下你的「開工症候群」是急性還是慢性吧

（劇透一下，小編剛剛測試了，我覺得我只是懶而已(›´ω`‹ )）

高敏人開工職場求生術

圖/源自canva，琅琅悅讀製作

在公司總是看周圍人的臉色、做決定前很需要時間思考、稍有動靜就被影響，是我太敏感脆弱嗎？其實高敏感不是絆腳石，而是發揮潛力的關鍵鑰匙！

高敏人該如何克服職場人際課題？與人建立舒服對等的關係呢？

現在，是「相信你自己」的時候了！劃出人際界線，轉化負面情緒，讓日子過得更開心，職場表現更給力！

打造職場好運氣

圖/源自canva，琅琅悅讀製作

在工作上，除了講求能力外，擁有舒適的工作環境，讓人更容易專注、減少焦躁；辦公室要如何布置，才能為新的一年帶來好的運勢與發展呢？

另外，職場人際關係同樣是影響工作心情很重要的一環，與同事如何相處往往是很多人的煩惱與壓力來源，抓住小訣竅讓人人都變成職場好隊友，擁有平步青雲的職涯生活再也不是夢。

趕緊閱讀下面文章打造良好的工作氛圍，治好「連假症候群」，一掃不想上班的心吧！