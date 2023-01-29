收心了！年後開工好憂鬱！擺脫厭世感就靠這幾招

聯合新聞網／ 琅琅悅讀
圖/源自canva，琅琅悅讀製作
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收假在即，大家是否都好憂鬱呢？

這次春節實在太長太紮實，相信不少人都與我們一樣已經患上不同程度的「開工症候群」～

對此，我們精挑細選了幾個開工常見問題與應對方法，希望這些書摘能幫到琅琅的讀者們面對明日的開工地獄。

開工其實是為了更美好的假期！大家新的一年也一起繼續努力吧！

職業倦怠症候群

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不光是春節開工，每逢週日你都會患上「週末分離焦慮」嗎？那也許困擾你的不是春節開工，而是更深層的職業倦怠哦！

趕快看看以下幾篇精選書摘，測試一下你的「開工症候群」是急性還是慢性吧

（劇透一下，小編剛剛測試了，我覺得我只是懶而已(›´ω`‹ )）

📌《今天也不想上班》你會感到痛苦，是因為你已經努力過頭了

📌《不想上班症候群》長時間工作讓大腦「過勞」了嗎？ 面臨職業倦怠的自救手冊

📌職業倦怠等同輕鬱症？除了離職，你還有更機智做法！

📌工作量過重、要求完美！苦於「職業倦怠」的你該學習這樣面對自己

高敏人開工職場求生術

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在公司總是看周圍人的臉色、做決定前很需要時間思考、稍有動靜就被影響，是我太敏感脆弱嗎？其實高敏感不是絆腳石，而是發揮潛力的關鍵鑰匙！

高敏人該如何克服職場人際課題？與人建立舒服對等的關係呢？

現在，是「相信你自己」的時候了！劃出人際界線，轉化負面情緒，讓日子過得更開心，職場表現更給力！

📌總是對自己不滿意？破解「高敏人」常見3大迷思！

📌全球高敏感族群高達三成　你也是容易受傷的人嗎？

📌《共感人 365 天療癒處方》為高敏感族量身打造的全年照護寶典！

打造職場好運氣

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在工作上，除了講求能力外，擁有舒適的工作環境，讓人更容易專注、減少焦躁；辦公室要如何布置，才能為新的一年帶來好的運勢與發展呢？

另外，職場人際關係同樣是影響工作心情很重要的一環，與同事如何相處往往是很多人的煩惱與壓力來源，抓住小訣竅讓人人都變成職場好隊友，擁有平步青雲的職涯生活再也不是夢。

趕緊閱讀下面文章打造良好的工作氛圍，治好「連假症候群」，一掃不想上班的心吧！

📌明年升官發財不再幻想 辦公桌這樣擺職場如魚得水！

📌別再抱怨職場只充滿鬥爭和傷害？ 想讓工作更美好「這個」是關鍵！

📌把話說對真的太重要！學會用說話來累積人際關係的無形資本


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