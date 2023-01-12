易忽略眼部疾病！一出現徵兆就要前往眼科就診

視力變差，及早就醫別拖延，百歲依然保有好眼力！眼睛比身體更容易老化，視力下滑就會影響生活品質，一旦看不見甚至可能引發肌少症、失智症、臥病在床… 常見的白內障、青光眼、糖尿病視網膜剝離等眼睛疾病，是導致失明的主要原因，千萬別置之不理或是亂求偏方，本書分享正確眼科診治保健知識，幫助您常保視力健康！

文／深作秀春

眼睛一旦產生不適，生活品質就會一落千丈。不過，出乎意料地大家都不了解原因與自我檢測方式。為了好好守護重要的眼睛健康，現在就要介紹必備的基礎知識。

●飛蚊症

原文文化／《世界第一眼科醫師教我的守護眼睛健康說明書》

在視野中若是出現彷彿黑蟲或灰塵般的移動物體，當視線移動時，這些物體也會一起跟著移動的話，就有可能是罹患了飛蚊症。當撐滿眼球的凝膠狀玻璃體歪斜扭曲、或是變得混濁後，其中的影子就會投影在視網膜上，看起來就像是灰塵一樣。隨著年齡增長，玻璃體會逐漸萎縮，可能會從視網膜上剝離；這也是視網膜剝離的初期症狀之一，要是覺得不對勁，就要前往眼科就診確認。

●閃輝性暗點

原文文化／《世界第一眼科醫師教我的守護眼睛健康說明書》

所謂的閃輝性暗點，是指在視野中突然出現像閃電一樣強烈刺眼的光線；這也是偏頭痛的前兆之一。閃電的大小每次都不一定，可能會持續好幾分鐘到 1 個小時左右，大部分情況下都會自然消失。若閃輝性暗點伴隨著偏頭痛出現，大多數是因為大腦血管收縮的緣故，不過，也有少數情形是腦血栓、腦中風、腦瘤等腦部疾病。因此，若是前往眼科就診後發現並不是眼睛問題的話，則建議前往神經內科接受檢查。

原文文化／《世界第一眼科醫師教我的守護眼睛健康說明書》

●光視症

視野中要是出現一閃一閃的光點，就很可能是撐滿眼球的玻璃體萎縮、液化後，從視網膜上剝離（後玻璃體剝離）的症狀，剝離之後閃光會消失便是最明顯的特徵。同時也可能會出現視網膜破裂（裂孔性視網膜剝離）、視網膜從眼底剝離（視網膜剝離）等疾病，一定要前往精通玻璃體手術的眼科就診。

●眼瞼下垂

眼瞼下垂大部分是因為年齡增長等因素，造成支撐眼瞼的肌肉鬆弛所引起，一旦症狀惡化，下垂的眼瞼會遮蓋眼球，讓人難以看見外物，外表看起來總是昏昏沉沉、表情呆滯。若是眼瞼下垂的情形會引起生活上的不便，可以藉由提瞼肌手術來拉抬眼瞼，建議先前往眼科就診，請醫師確認症狀。

書名：《世界第一眼科醫師教我的守護眼睛健康說明書：逾20萬次手術、30年臨床彙整，全球最佳眼科外醫師傳授護眼秘笈》 作者：深作秀春 出版社：原水文化／城邦文化 出版日期：2022年10月20日

●結膜炎

覆蓋在白眼球與眼瞼內側的結膜微血管充血、發炎的狀態，被稱之為結膜炎。結膜炎有分為細菌性、病毒性與過敏性，可能是因為乾燥、藥物、髒污進入眼睛，或是受到外傷所引起。

●角膜炎、角膜受傷

位於眼睛最外層的角膜若是受傷，就會引起發炎，也可能細菌或病毒在角膜繁殖導致感染。大多數的情況都是隱形眼鏡不乾淨、長時間配戴隱形眼鏡造成角膜受傷，必須及早前往眼科就診。

●本文摘自原水文化／城邦文化之《世界第一眼科醫師教我的守護眼睛健康說明書：逾20萬次手術、30年臨床彙整，全球最佳眼科外醫師傳授護眼秘笈》。