最好的新年禮物！管家琪推出經典故事套書 親子共讀最佳選擇

文／大好文化編輯部

父母正為孩子的新年禮物煩惱嗎？最好的新年禮物來了！童書大王管家琪推出《床邊故事經典365》六冊，正是家長為愛朗讀的最佳選書！每天只要十分鐘，享受愉快的親子共讀時光！

大好文化總編輯胡芳芳說，新年推出童書大王管家琪神級作品，不僅是台灣童書界年度盛事，也是呼應廣大父母的需求，一套專為新世紀孩子規劃，總共36萬字、六大冊的《床邊故事經典365》終於問世，也成為當今書市的一大亮點。

這套書是管家琪耗費經年的最新力作，分別是《1-2月盤古開天》、《3-4月桃太郎》、《5-6月洛基的詭計》、《7-8月離魂記》、《9-10月星星男孩》、以及《11-12月冰雪女王》，包含世界文學經典、中外歷史典故、各國最知名的童話故事、上古神話與民間故事，六本一共是三百六十五篇。每天10分鐘，就能讓孩子365天，天天與經典為伍，是一套最好看、也最好聽的床邊故事大集合。

給孩子一年份的故事大餐

管家琪說，規劃的起心動念是讓大人唸給孩子聽的經典床邊故事，每篇床邊故事平均九百多字，文字淺白、生動、流暢，中年級以上小朋友就可以自己閱讀，家長更是可以在看過一遍之後，直接讀給孩子聽，每天一篇，頂多花十分鐘，享受愉快的親子時光，同時，帶領孩子親近文學，是送給孩子最美好的禮物，孩子將終生受用不盡。

例如第一冊《1、2月盤古開天》一共六十篇，包括〈盤古開天〉、〈夸父追日〉、〈普羅米修斯〉、〈諾亞方舟〉、〈出埃及記〉、〈金蘋果之爭〉、〈過年〉、〈十二生肖的故事〉、〈精衛填海〉、〈大拇指湯姆〉、〈仙鶴報恩〉、〈國王的新衣〉、〈快樂王子〉、〈小精靈與老鞋匠〉等等，還有七篇〈孫悟空的故事〉等等｡第二冊《3、4月桃太郎》則一共六十一篇，包括〈桃太郎〉、〈阿拉丁〉、〈王子與乞丐〉、〈孫叔敖的故事〉、〈少年宰相甘羅〉、〈神童方仲永〉、〈孝女緹縈〉、〈穆桂英的故事〉、〈泰迪熊的故事〉、〈自私的巨人〉、〈藍燈〉、〈醜小鴨〉、〈紡織仙子〉、〈傻瓜娶公主〉等等，還有五篇《列那狐的故事》及六篇《哪吒的故事》等等，六冊的內容都是取材廣泛，精彩絕倫、膾炙人口的經典故事，孩子們一定都會喜歡！

給孩子最好的閱讀啟蒙

分析管家琪《床邊故事經典365》這套書，具有五大特色：一、童書大王管家琪獻給親子的最佳經典床邊故事書。二、喜愛閱讀的家長為愛朗讀的最佳親子共讀選書。三、老師與學生閱讀素養與品格教育最佳故事讀本，養成終身閱讀的習慣。四、小學生晨讀十分鐘用書，帶領孩子親近文學，是送給孩子最美好的禮物，孩子將終生受用不盡。

第五個特色是閱讀《床邊故事經典365套書1-6冊:盤古開天、桃太郎、洛基的詭計、離魂記、星星男孩、冰雪女王》，從小培養國際觀與文化歷史素養，認識世界的多樣性、跨文化與多元視野，累積深厚的文學養分。本套書選材豐富，包括上古神話、民間故事、《史記》、《三字經》、《西遊記》、《水滸傳》、《聊齋誌異》、《三國演義》、《唐宋傳奇》、《封神演義》等，還有日本民間故事、北歐童話、《格林童話》、《伊索寓言》、《天方夜譚》、《希臘羅馬神話故事》、《伊利亞德》、《安徒生童話》、《貝洛童話》、《王爾德童話》，以及世界文學大師霍桑、狄更斯、歐亨利、莫泊桑、馬克.吐溫、莎士比亞的作品，柴可夫斯基芭蕾舞劇（《天鵝湖》、《胡桃鉗》）等藝術經典，是孩子最好的閱讀啟蒙。

這是一套能夠讓大人唸給孩子聽的好聽的床邊故事，當然，因為沒有什麼冷僻的字，中年級以上的小朋友也可以自己看，所以孩子也可以唸給大人聽，非常適合親子共讀，這段時光也會是家長和孩子最珍貴的禮物。

●本文推薦好書由大好文化出版之新書《床邊故事經典365》。