五步驟想像練習！讓你離自己的理想伴侶更進一步

閉上眼，練習找到我們需要的愛。

文／米鹿DeerDeer

戀愛，不該只是屈於將就、臣服於不想選擇

作為一本書的開場，這個練習可能有點奇怪，用來閱讀的書，卻要求你將眼睛閉起來。（對，這是一本特別的書，請準備好接受它。）

這是個我慣用的練習，通常使用在別人身上，尤其是在和朋友們喝點小酒的聚會。當他們開始和我傾訴近期不順利的戀愛過程，背叛她們的渣男、前男友，或總是找不到適合對象，陷入鬼打牆的時候，這個練習就會派上用場，作為我逃脫無限循環的訴苦地獄時使用。

什麼是我們需要的戀愛？我活在世上這麼多年，難道還不知道自己需要什麼樣的愛嗎？是的，很多時候的確不知道。就像我們經常不知道晚餐該吃什麼，多數時候屈於將就，臣服於不想選擇，服從於回家路上順便會經過開比較晚的便當店，或是倚靠外送的服務—只想要賴在家等送上門的。

或許讀到這裡，我們就該承認人類終究是懶惰的生物。在對抗食慾跟被愛的渴望時，經常無意識地被動踏入某一種最方便的處理模式。

你以為自己做出了選擇，實際上只是以固有的方式，替自己採取不需選擇的作法罷了。

假設，撇除所有現實上、經濟上、時間上的束縛與枷鎖，如同無預算上限，台北、台南，甜的、鹹的任意挑選，此刻心中最想吃什麼，這才是你真正想吃的晚餐，才是你真正想談的戀愛。而不是回到家癱在沙發上滑手機，最後點了雞塊跟薯條的超值全餐。

這只是趨於妥協，在可以接受的範圍內，不花大錢又能吃得飽的選擇。如果你準備好要腦洞大開，那麼，請和我一起做一次這樣的練習。

‧第1點：首先，找個沒有人打擾，可以靜下心來的地方。

‧第2點：閉上眼睛，做三次深呼吸。

‧第3點：想像一個最開心、最快樂的畫面。

‧第4點：對著自己說，看到了什麼？

看見了嗎？這就是你最開心也最快樂的樣子。

我曾替朋友做過這個練習，先稱她為朋友G。她的困擾是雖然對方條件不錯，但無法在假日空出時間陪她進行戶外活動，而她也不想放棄熱愛的興趣，因此假日見面的時間變少，失去了部分戀愛感，不確定這段感情是否該繼續走下去。

我請G閉上雙眼想像，她的敘述是：「我和幾個朋友在某個國外的山上爬山，穿著登山裝、天氣微寒，流了些汗，但我很開心，很享受山裡的空氣、陽光、針葉林以及鳥鳴聲。」

我：「那麼妳男朋友有可能出現在這個畫面裡嗎？」

G：「不會，他不可能拋下一切跟我出國。出了國也不會跟我去爬山。」

我：「這是妳最快樂的時刻，但最愛的人卻無法和妳分享也不會參與，這樣妳快樂嗎？」

G：「不快樂。」

書名：《一路戀習，陪你成為自己的光：如何與他更進一步呢？》 作者：米鹿DeerDeer 出版社：悅知文化 出版時間：2022年12月19日

然而，人們談戀愛的順序，通常與這個練習反過來。

大家習慣先找到一個還不錯的對象，接著花很多時間溝通、配合、調整，希望這個對象能和自己一起朝最快樂的地方邁進。但這個練習，卻是以我們內心的希望作為出發點，先完整將目的地勾勒出來，再以這樣的條件去挑選旅伴。

於是，這項練習的「第5點」才是最重要的一點：「把目前的對象放進去，看他會不會、適不適合出現在那。」如果目前沒有對象，那就把「能參與這畫面中的人」設定為下一個對象的條件。或許這樣做，就能離想像中的快樂、理想中的戀愛更靠近一些。

這個練習很適合作為開場，也是我寫這本書的起頭與動機，希望藉由過去在感情上的學習、應對進退、自我練習、自我和解以及心路歷程，幫助正在尋找愛的路上有些迷失的你，看見重新面對自我與理解愛情的態度。

或許此刻你需要的，僅是稍微轉念，並非改變自己的本質，讓世界透出光、瞬間變得不一樣。

願這本書，能陪你成為自己的光。

●本文摘自悅知文化出版之《一路戀習，陪你成為自己的光：如何與他更進一步呢？》。