2022年度十大事件回顧：烏俄戰爭、柬埔寨詐騙、英女王逝世、梨泰院踩踏事故⋯⋯

2022年即將進入倒數，你還記得今年經歷了哪些事嗎？「琅琅悅讀」精選出10個年度事件相關的書摘，來一同回顧這一年在國內外所發生的重要時刻吧！

‧烏俄戰爭

烏克蘭官員表示，俄羅斯在今晨尖峰時段對烏國發射逾70枚飛彈，這是烏俄戰爭開打以來最大攻擊之一，迫使全國緊急停電，造成多人喪生家中。（圖／聯合報系新聞資料庫照片；美聯社）

俄羅斯總統普丁在2月以「非軍事化、去納粹化」的理由攻打烏克蘭，戰爭延續讓全世界陷入通貨膨脹與能源缺乏的影響。讓我們透過這兩國過去的歷史脈絡，了解為何會演變成今日的「烏俄大戰」？

‧安倍晉三遇刺案

日本已故前首相安倍晉三。（圖／聯合報系新聞資料庫照片；美聯社）

7月8日安倍晉三在奈良市演說期間遇刺身亡，震驚全球。安倍是日本戰後頗具影響力的首相，且任職期間一直對台灣保持友好的態度，曾公開發表過：「台灣有事，等同日本有事，等同日美同盟有事」，引起台灣社會迴響。因此台灣人民對他的逝世大都感到惋惜，事件發生後亦有許多民眾自發前往日本在台代表處獻花致意。

‧柬埔寨詐騙案

柬埔寨詐騙集團廣招台灣年輕人，近期掀起熱議，航警局為避免民眾落入陷阱，到機場報到櫃台舉牌警示。(圖／聯合報系新聞資料庫照片)

8月因正值大學生放暑假時期，不少人開始尋找海外打工的機會，卻意外一連串爆出十份駭人的「柬埔寨詐騙案」，利用快速致富來誘惑台人至柬埔寨工作，到當地卻遭脅迫從事電信詐騙或線上博奕等，若不聽從指示的受騙人將慘遭虐打、性侵、買賣器官，甚至致死。究竟是怎樣的環境因素，造就了這個悲劇呢？

‧戈巴契夫逝世

俄羅斯官方新聞社30日宣布，前蘇聯領導人戈巴契夫(Mikhail S. Gorbachev)在莫斯科醫院去世，享壽91歲。（美聯社）

蘇聯最後一任領導人戈巴契夫於8月24日逝世，享耆壽91歲。他在執政期間推動開放與重建，致力於復興經濟與訴諸和平，與美國時任總統雷根在經過多次的高峰會討論，終於達成美蘇的和解，在兩位共同精心謀劃的運籌帷幄中將冷戰和平落幕與蘇聯共產極權的解體，更發揮重組全球政治板塊的巨大力量。

‧英國女皇逝世

已故英國女王伊麗莎白二世今年9月駕崩，享耆壽96歲。（圖／聯合報系新聞資料庫照片；Getty Images）

「倫敦橋倒了。」

9月8日英國女王伊莉莎白二世駕崩，出生於1926年的她是英國史上任期最長的君主，見證過二戰、文化大革命、人類首次登陸月球與911恐攻。她是18歲就親上戰場的颯爽女兵，是面帶微笑與子民揮手的一國之君，以及撫慰人心的精神領袖（更別提30隻柯基狗狗的飼主）女王的逝世彷彿一個時代的謝幕，而她的剛強與優雅將永存於世。

‧網球名將費德勒退休

費德勒含淚高舉雙手向大家告別。（圖／聯合報系新聞資料庫照片；美聯社）

網壇傳奇人物「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）於9月15日在社群平台向全世界的球迷宣布退休的消息，費德勒擁有20座大滿貫賽單打冠軍，並稱霸男子單打世界排名第一累計長達310周，寫下驚人的歷史紀錄。雖然他正式告別24年的職業生涯，卻也帶給球迷場場無比精采的比賽，成為大家心中無可取代的網球之王。

‧國慶日本橘高校表演

民國111年國慶大會邀請到享譽國際的橘高校吹奏樂部來台。（圖／聯合報系新聞資料庫照片；記者林伯東攝影)

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，十月初應邀來台參與國慶大會表演，精彩的演出風靡全台，在國內掀起一陣「橘色旋風」。而這些高強度的排練、表演，他們是如何達成的呢？

‧韓國梨泰院踩踏事件

南韓梨泰院踩踏事件。（圖／聯合報系新聞資料庫照片；歐新社）

南韓首爾著名鬧區梨泰院，10月29日晚間舉辦疫情解封後的第一場萬聖節派對，卻發生大規模踩踏事件，釀成慘劇。這起事件是南韓史上最嚴重的推擠意外。案發的梨泰院是什麼樣的地方？梨泰院的「異國文化」又是如何形成？

‧九合一選舉

投票日天氣晴朗，部分投開票所前選民大排長龍等候投票。（圖／聯合報系新聞資料庫照片；記者黃宣翰)

11月九合一選舉開跑，這屆選舉似乎特別熱鬧，每天都有新的卦要澄清（也有些是澄清不了的）、每天都有新的競選標語被舉起。

話說小編前幾天看到一張柯P卸任後走路去台大醫院上班的照片，好不習慣好衝擊（？

‧卡達世足

球王梅西最後一舞，成功帶領阿根廷隊奪得世界盃冠軍。（圖／聯合報系新聞資料庫照片；美聯社）

2022世界盃足球賽日前在卡達落幕，最終由梅西（Lionel Messi）帶領的阿根廷隊，在PK戰驚險擊敗上屆冠軍法國隊，順利抱走大力神盃！

這個結果是阿根廷睽違36年後終於再度於世界盃奪冠，也讓梅西圓了足球生涯中最重要的一塊拼圖。傳奇球星梅西如何踢出這段華麗的不凡人生呢？