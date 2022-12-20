梅西助阿根廷世界盃奪冠 一窺他是如何成為傳奇球神？

我們都將見證偉大的開始

文／石明謹（資深足球球評、詩人、社會觀察家）

對於誰是足球史上最偉大的球員，曾經有過無數的爭論，直至今日也未曾停歇。有人從贏得的獎盃數量來看，認為比利是無庸置疑的球王，有人從球場上的統治能力來看，認為馬拉度納才是足球之神，當然，還有其他無數曾經主宰過球場的巨星，也曾經被拿來相提並論，但無論是誰，都無法將梅西摒除在外，不管從任何一個角度去分析，梅西都會是史上最偉大球員之一，而最大的幸運，就是我們生在一個可以親眼目賭梅西表演的時代，我們見證他在球場上的身影，也有機會同時看到對他最真實的紀錄。

對於一個足球迷而言，要如何去看待一名球員是一件非常有趣的事情，你可以從他贏得的比賽場次、進球數字、轉會費價碼、甚至是場上的每一次過人、每一次假動作，或是場外的任何一個花邊新聞，去評價一名球員，但是這本《梅西：百轉千變的足球王者》的作者霍爾迪‧彭提（Jordi Puntí），卻非常有趣，嚴格來說，他不「評價」梅西，而是從一開始就先設定梅西是他心目中最偉大的足球員，然後再找出他所知道關於梅西的一切，逐一證明他的論點。

書中有時會拿出馬拉度納、小羅納度、C羅納度等人出來比較，告訴你他們真的很了不起，但是有那些地方比不上梅西：有時又跳躍到跟球場數據、運動科學等領域對梅西的質疑，最後讓你知道梅西是如何突破這些看似不可能的障礙：偶爾又感性的提到梅西的成長歷史，剖析那些屬於他內心世界的揣測；有時，就單純是作者對某個事件的回憶，因為這樣那樣的理由，不得不提到梅西。不管是什麼樣的主題，都能夠引領讀者走回無窮的想像，紙張就是一座碧綠的球場，梅西就在這裡奔馳、過人，最後一腳射門，GOAL！你就這樣沉浸在屬於梅西的一切。

對於習慣閱讀編年式傳記的讀者來說，可能對於時間軸的掌握會有點困擾，但這也是這本書的優點，忘了那些制式化的敘事邏輯吧！作者想到什麼就會告訴你，你只要透過這些小故事，或是跟其他任何一位球星的對比，從而知道梅西有那些地方了不起就夠了，記住梅西那一年進了幾球，這是最沒有價值的世俗寫法，梅西不需要編年，因為他會一直存在，今天你還在見證梅西的一切，明天也不可能會忘記，這就是作者想要表達的。

對於梅西的那些驚人技術與紀錄，書中自然沒有遺漏，透過鉅細靡遺的列舉，縱使外行人也能明白梅西令人讚嘆之處，而對於梅西足球生涯的那些傷病與挫敗，他也沒有忽略，只是從中更可以找出梅西的與眾不同，正因為有這些不完美，更顯得梅西在心靈上的堅毅，有趣的是，作者從來沒有訪問過梅西本人，你可以說這本書的缺點就是純粹的旁觀者，不像有些作品，可以得到當事人本身最直接的敘述，但有時旁觀者的內心，又何嘗不會因為純粹的觀察，而更加貼近他內心的世界呢？

這是一個屬於女友或男友視角的紀錄，就像一個癡情的戀人，在身邊默默的注視著曾經在梅西身上發生過的一切，在閱讀的過程中，有時你偶爾會覺得，這樣的膜拜是否太過，但是轉念一想，這麼偉大的一名運動員，就算被膜拜又何妨，而且隨著作者用充滿仰視的筆觸，寫的是梅西生涯中的無數微小細節，彷彿你也被引進了那座屬於足球王者的殿堂，得以一窺這時代最具代表性的足球員。

書名：《梅西：百轉千變的足球王者》 作者：霍爾迪‧彭提（Jordi Puntí） 出版社：堡壘文化／讀書共和國 出版日期：2020年8月12日

作者在書末認為，這本書註定要默默無名、被人遺忘，因為梅西的一切，世人已經掌握得太多，上億的球迷對他的成長故事如數家珍，電視上每天在重播他數之不盡的美妙進球，追捧梅西的人多如過江之鯽，想要了解梅西，何不打開電視，你可以得到更多更完整的資訊，然而我認為事實正好相反，搜尋可得的資訊只能了解一個人的表面，如果不是筆者這麼特殊的情感，誰又能在這麼龐大的梅西訊息海洋中，留下讓人印象深刻的紀錄呢？

霍爾迪‧彭提曾經寫過很多技術性的足球評論，但這次無關技術，寫的就是對梅西整個足球生涯的愛，不管喜不喜歡梅西，都沒有人可以否定他的卓越成就，這本書能讓你看見的，或許不只是梅西本人，而是透過作者與梅西這種極其特殊的情感連結，從一個真正的球迷眼中所看到的視野，去體會一個偉大球星的故事與背景，去見證屬於梅西的一切，或許這會讓你對足球世界的認知有所不同。

●本文摘自堡壘文化出版之《梅西：百轉千變的足球王者》。