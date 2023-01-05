用對這3種溝通元素 讓你在舞台上獲得滿堂彩

文／高傑里（Trevor Currie）

溝通的三連勝

1990年1月，傑夫住在休倫學院（Huron College）歐尼爾宿舍的二樓。那裡有白色的日字磚牆、防火窗簾、抗嘔吐物的地毯。談不上多麼羅曼蒂克的環境，但傑夫戀愛了。跟我們許多人一樣，找到合拍的對象並不容易。你可能站在後院跟傑夫聊天，然後他會不經意拾起一根斷掉的樹枝，接下來他會繞著屋子跑一圈，假裝在找水（西方有一種用Y字形樹枝去找水源的迷信），一頭棕色長髮就在他身後飄逸著。最後，他會把蒼白的毛毛腿兼鳥仔腳停在你面前，假裝什麼事情都沒有發生。

不是每個19歲女孩都會被這種怪誕行徑吸引。但他找到了一個──蜜雪兒。唯一的問題是她人在英格蘭的倫敦，而傑夫在安大略的倫敦（沒錯，世上不止一個地方叫倫敦）。「我真的很想她，但我沒有錢過去看她，」他每星期都這麼說。

某晚，傑夫坐進了他那輛生鏽的克萊斯勒K型老爺車，排氣管一路發出「碰碰」的逆火聲，風扇皮帶也吱吱作響，開了兩小時到最近的賽道。他以前從來沒有去過賽馬場，所以他做了一些功課跟計算，以確定他需要下多大的注才能贏到去看蜜雪兒的車票錢。他下注了20美元。

「我贏了600美元──本金的30倍！」他完全沒有拐彎抹角，因為他不想把好不容易贏到的獎金浪費在跟我的長途電話費上。

「1賠30你是怎麼辦到的？」

「我贏了三連勝。我猜對了冠亞季軍賽馬的順序。我的馬一通過終點線，我就抱住了站在我身邊的路人。」如果你高中沒把排列組合學好，那讓我告訴你，要在一場12匹馬的賽事中猜對前三名，而且順序也要對，那個機率是很低的，而機率低，幸運中獎者的賠率就高。那天的幸運中獎者，就是傑夫。

「於是我買了車票去英國。而且我沒跟任何人講──尤其是我爸媽。我說走就走。」他知道爸媽支持他翹課去找女朋友的機率比他們也中三連勝的機率還要低。

提高你的勝率

如果你想要大幅提高你演講的報酬率，那你可以嘗試贏得溝通上的三連勝，也就是集滿鮮少同時出現在同一場演講中的三樣東西：專業、經驗，還有個性。贏得溝通的三連勝既不冒險也不困難，你需要的只是計畫。要贏，你需要具備這三樣元素，但他們不用按照上述的順序──所以你的出發點已經贏過傑夫了！只要你遵照本書的建議，你就已經準備好要贏，而且是用大多數人做不到的辦法大贏。

正如我前面說過的，如果你在演講時只專注在自己的專業上，那你就會限制了自己的收穫──就像那名開口閉口都是理論，將傾角、機翼阻力、側滾等術語如數家珍的航太工程師一樣。技術性這麼強又這麼乾，只會讓人覺得無聊而且有距離感。但要是能把實例和個案研究融入演講中，你就能強化你在外面世界成功應用相關理論的經驗──例如薩利機長講到他如何在千鈞一髮之際讓飛機成功迫降。第三個元素，個性，乍看之下最沒有蹊蹺，但它其實是最難在重要演講中召喚出的珍品。

書名：《感動全場的演說之道：從歐巴馬到TED Talks百大講者，讓聽眾欲罷不能的七個祕密》 作者：高傑里（Trevor Currie） 出版社：寶鼎出版／日月文化 出版日期：2023年1月5日

讓個性成為你在舞臺上的招牌

《美國好聲音》（The Voice）是一檔歌唱選秀實境節目，渴望出頭天的素人參賽者會競逐10萬美元獎金和環球音樂集團的一紙唱片合約。這個節目集合了表演、遊說、蛻變等元素──三樣都是我的菜。節目的型式包括盲選，也就是由參賽者唱給背對舞臺所以看不見表演者在幹嘛，只聽得到他們唱功的「導師」（評審）聽。這種設計強調的就是用聲音決勝負，不看外表。

要是導師覺得參賽者的聲音資質不錯，會透過旋轉座椅到正面看完剩下的表演來表達他們感興趣。如果轉身的導師不只一個，那他們就得比誰會說，看參賽者願意加入他們哪一邊共有12個名額的隊伍。被延攬來擔任導師的，都是有頭有臉的天王天后，像是鄉村唱將布雷克．薛爾頓（Blake Shelton）、節奏藍調歌后艾莉西亞．凱斯（AliciaKeys）、首張專輯就拿下白金銷量的約翰．傳奇（John Legend），還有拿過美國好聲音冠軍的凱莉．克萊森（Kelly Clarkson）。看著這些平日高不可攀的巨星為了爭取素人入隊而針鋒相對，也是節目的一大看點。

各隊參賽者各就各位後，天王天后就會履行導師的職責，指導這些非專業的歌手，讓他們知道該如何調整呼吸來飆高音，或是如何在翻唱他人作品時改變編曲──「試看看在弱拍用上小鼓」──來增添新意。這些都很正常，真正可能讓你驚訝的是，有多少導師都很強調一件事的重要：他們要素人在臺上散發他們個性的光芒。

「不要想太多，擔心太多沒用。」黑人饒舌歌手菲瑞．威廉斯（Pharrell Williams）對一名參賽者說。歌詞如何與他們在個人層面上有所連結，才是參賽者被鼓勵思考的事情，因為只有這樣，臺上的他們才能透過自己的生活經歷，把情感傳達給聽眾。這些渴望成名的參賽者花了許多年琢磨他們的音樂技巧，卻鮮少思考或嘗試過讓他們的個性在表演中流露出來，那可以使他們與聽眾之間產生強大的連結，進而讓全場為之動容。

這話好像在哪裡聽過嗎？我也很少有客戶想過他們可以如何讓自己的個性在演講中穿透出來。但其實只要他們做到這一點，效果都是很驚人的。那你要如何做到這一點呢？只要你能加上一些前面介紹過的強力訊息，你的個性就幾乎確定會加入戰局。

如果你能在故事中加入一些渲染情緒的對話──「那個傢伙傲慢透頂了，我再僱用那間公司的任何人我就是豬！」──你的個性就會展現出來，尤其是如果你的激動程度能反映出說話者的情緒。最後你還可以補上一個「哎呀」的臉部表情來表示你對這句引言的反應，這樣你的個性又能進一步得到突顯。

要是能用上生動的比喻，你的個性也可以因此表露無遺，就像葛文德說牛仔型的專家是災難一場，我們需要的是賽道維修站的組員那樣。

甚至連檢查麥克風，也是你展現自我的機會。一般人都怎麼檢查麥克風呢？「測試，一、二、三⋯⋯測試，測試，一、二、三⋯⋯。」我見過一家明星級的法人投資人代表在全場聽眾面前說，「一個億、兩個億、三個億⋯⋯」這麼說不但令人莞爾，同時也充滿了個性。

自嘲的幽默是另外一種加分的手段。「我知道你們在想：『怎麼有個5尺8（172公分）身高的人好意思聊籃球？』」這是我拿自己身高（還是身低）開過的玩笑。

為了贏得溝通三連勝，你必須準備好內容，也必須有能力透過講述的過程讓內容活過來，這一點我們會在完成迴路的那一章中進行討論。

想要讓自己與眾不同，進而贏得滿堂彩，你就要確保自己的專業、經驗和個性這三者在演講時一應俱全。

●本文摘自寶鼎出版／日月文化之《感動全場的演說之道：從歐巴馬到TED Talks百大講者，讓聽眾欲罷不能的七個祕密》。