「在愛裡給不出承諾，是不是不愛了？」暢銷作家黃山料新作寫出愛情的掙扎

誠品年度暢銷冠軍作家黃山料，新作《餘生是你 晚點沒關係》改編自親身經歷的戀愛故事，赤裸而真誠地刻劃在感情裡故作堅強的掙扎，以句句深刻的對白，溫暖陪伴讀者走過每一個為愛感到孤獨的時刻。（編按）

文／黃山料

此生 我想給你的 最好的愛 始終是深情而不糾纏

三十三歲生日。睜眼，起床，小聲對自己說了一句生日快樂。

早餐，我們之間，相隔一張桌，幾道菜。

桌上婚姻的話題漸漸令人感到彆扭。

「我們住在一起一段時間了，你還想跟我結婚嗎？」我直接的問了。

「我會交往就一定是朝共組家庭為方向啊！」你不慍不火的回答。

你不是說「想」，也不是「不想」，而是給了客觀中立、不失分寸的一句話。

我沒有要放過你，旁敲側擊：「客觀來說，我是指一般大眾普遍來看喔。當兩人習慣以類似婚姻的形式同居，如果兩個人都把自我實現擺在前頭，暫時沒有製造小孩的需求，是不是多數人都認為，現階段不結婚也無所謂？」

你聽完立刻反問我：「這我也好奇，婚姻的意義，是兩個人？還是若我們暫時沒想成為爸爸媽媽，就不需要結婚呢？妳認為呢？」你的迴避非常巧妙。

我強調了我的立場：「男女朋友的意義，跟夫妻的意義，在情面上是不同的。比如我得獎、慶功宴，或公司尾牙，我會希望老公一起出席，但我不一定會帶男朋友，因為在別人觀感裡，老公或男友，這兩種身分，在社交上的意義是不同的；對大眾而言，男女朋友有可能會今天不開心就分開，但夫妻的意義，是我們不會輕易放手，這輩子確定了，不換了。」

你說：「不對吧？第一、為什麼要在意別人如何看待我們之間的關係？第二、那麼多人離婚，畢竟契約能綁住肉體，卻綁不住靈魂，會離開的仍會離開。婚姻跟戀愛，都會分開，差別只是分開的手續麻煩度不同而已。並不會因為結婚就比較能一輩子。」

「對，你說的沒錯。沒關係，我不結婚也可以。」我先暫停此話題，再聊下去將難以收拾。

「妳說不結婚妳也可以，但我知道那是妳的次要選項。我要的是，在這段關係裡，沒有任何人被迫遷就、配合另一方。」

你說。

「嗯，好，我明白了。」我根本不明白。

當我得失心重了，這項主題討論起來再不輕鬆，沒辦法若無其事、笑著帶過某些矛盾。某些意見不同之處，再也不願一笑置之，而是嚴肅看待了。

婚姻觀念的不同，是我們之間的一根刺。而我們總想教育對方、說服對方，沒有人聽得進對方的立場。

你認為婚姻會讓你失去原先你對人生擁有的「最開放的選擇權」對吧？

但對我來說，婚姻很單純，愛就結，不愛就不要結，這麼簡單。

我們的財產可以分開，就跟交往時一樣；不一樣的是，婚姻代表著「我這輩子只要你，我們是法律保障的家人了」。

你對於如此簡單的事，卻不像你平時事業上的果敢、俐落；你心頭千思萬緒，雜亂而糾結。你拚命抵抗，卻從說不清為何而抗拒？你認為缺了什麼？講清楚，我們可以去補足，你卻說不出。

我猜你心底有一些聲音，你肯定曾問過你自己：

「眼前的妳，是我最好的選項嗎？」

「我若和妳定下來，這樣的生活真的是我要的嗎？」

「我愛妳，但我會想要一輩子只跟妳嗎？」

「結婚以後我要付出哪些成本？犧牲什麼呢？代價我能承受嗎？ 」

與你相伴的日子從沒白走，我比誰都認識你。太認識你。你的野心放眼世界，是不可能甘願居於一斗室，與我相伴在愛情這麼一個擁擠狹窄，容不下第三人的小小世界。

你要面對的究竟是婚姻？還是你內心對於依附關係的抗拒？對於責任的恐懼呢？

我心底有了結語，答案也很單純，是你的心病。

我便不再提。我的沉默是我的包容。

愛一個人，會愛他的全部，包括他的缺點。愛一個人，要去理解他愛我的方式，可能跟我想接收愛的方式不同。方式不同，不代表不愛，他正用他的方式愛我，而他不過是有自己生命的課題未解。他的課題是他的事，而我願不願意陪伴他面對他的課題，是我的事。

邵志偉真的愛我，我都知道。比如邵志偉尊重我的個體獨立性，從不強迫我做任何事，不會對我有要求。比如邵志偉總是鼓勵我追求夢想，如果今天有一個事業的好機會落在我頭上，但代價是我們必須分開，他是會接受我去追夢的。

這就是他愛我的方式，給我極大的空間發展自我。

相對的，同樣的愛，如此自由，換個角度去感受，會讓我感覺——這段關係，是不是對你而言，我可有可無呢？

我也再一次反問自己……

難道要愛到難分難捨、沒你就無法活，才算深刻？

暫時沒有答案。

書名：《餘生是你 晚點沒關係》 作者：黃山料 出版社：三采文化 出版日期：2022年12月30日

我會慢慢等你。等你認識你要的幸福是什麼模樣。

而我等你，所付出的成本，就是做好你隨時可能離開我的心理準備。

若最後等來的，是你不要我了，你的幸福在它方，那麼我會立刻放手。我期許自己，不會怨懟，不會責怪，不會死賴著不走，這是我對自己的叮嚀。即使我深知，我還是會受傷，還是會心痛，還是會在夜裡輾轉難眠、恨透你的無情，跟自己過不去……但我會盡力做到。

你要走，我會果斷放手；深情而不糾纏，這便是我珍惜你的方式。

不牽絆，是我能給你的，最好的愛。

●本文摘自三采文化之《餘生是你 晚點沒關係》。