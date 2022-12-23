綁架蔣經國？！情治首長的背叛與奪權

文∕張友驊

血染政工：蔣經國怒殺杜長城二十一人祭旗

在台灣，誰敢監控、監視蔣經國？答案是情報局長毛人鳳下屬技術總隊總隊長杜長城。杜奉命監控、監視蔣經國時間長達八個多月，經蔣派員調查屬實，杜於一九五一年十一月十九日遭判決「死刑」，二十二日伏法。

在軍系，誰是第一位公然抗拒蔣經國派任，將政治部主任劉仲榮暨政工人員趕出營區外辦公？答案是情報局長毛人鳳下屬技術總隊總隊長杜長城。杜、劉鬥法的結局是，杜遭「貪污辱職罪」被移送軍法懲辦，經過堂問審罪證明確，被判處死刑，於一九五一年十一月二十二日伏法。

在情治系統，誰敢異想天開於中山北路四條通綁架蔣經國，因事機不密遭人檢舉，以「未遂犯」遭扣押？答案是情報局長毛人鳳下屬技術總隊總隊長杜長城。杜遭扣押關進軍法看守所，意圖綁架蔣經國這條罪證竟然不成立，軍法局反而以「貪污辱職罪」起訴杜長城暨二十名被告，暗示蔣經國對付杜長城乃是「押人取供」，以此震懾其他情治系統。杜經押人取供折磨後，俯首認罪於一九五一年十一月二十二日在新店刑場被槍決。

在部隊整編過程中，誰是第一個公開跳出來反對部隊整編的將領？答案是情報局長毛人鳳下屬技術總隊總隊長杜長城。由於杜所屬技術總隊從情報局師屬單位改隸於聯勤總部兵工署統轄成為團級部隊，杜不甘於總隊降編拒不交出指揮權，從而與蔣介石、周至柔、蔣經國等人翻臉，為振軍威，殺杜長城似成唯一選擇，設局讓杜長城受死，也是不得不然的做法。唯在罪證取得，杜僅是反對整編，未有不法之事。是以在判決文書（四十一年度防隔字第三十四號）中，未列杜長城反對整編改隸之事。暗示杜長城被槍決，乃是情治高層內鬥的惡果，其中內情值得探究。

杜長城案是來台第一案

杜長城槍決案，是國府遷台史上，第一樁重大案件，也是蔣經國接管情治大權，面對的第一道關卡。若處理不慎，必然重創蔣介石、蔣經國父子統治威望。回顧一九四九年至五○年，蔣介石父子屢遭親信背叛，倉惶來台連孤忠耿耿的情治將領，對蔣氏父子另起爐灶的積極作為起而反制、抗拒，蔣氏父子那有本錢重建「意外的國度」？以杜長城事件而言，該事件發生於一九五○年四月一日，這個時間，正好是蔣介石復行視事、蔣經國出任總政治部主任的黃道吉日。蔣氏父子剛上台，杜長城就悍然不顧死活的出難題，在蔣氏政權生死存亡關頭，杜出難題，究竟是個人意氣？或是集團幕後操縱？都令蔣氏父子難堪。何況，杜長城統轄的技術總隊，專搞爆破行動，既是研發單位，也是執行斷後部隊，一路追隨蔣氏父子，從上海、廣州、重慶、成都、海南、舟山到敵後爆破，均由杜長城負責指揮運作，說明杜對蔣氏父子算是「孤忠耿耿」。來台後限於兵力不足，杜長城接連五次在台海正面搞水中爆破演習，以此遲滯解放軍渡海攻台，深獲蔣介石、陳誠等人賞識。再者國府當局遷台之初，實無經費挹注技術總隊，杜長城竟然有辦法將六百多人部隊擴編為二千多人，為蔣氏父子立下汗馬功勞。這些功績蔣介石都很清楚。於此有則問題必須釐清，即是杜長城來台為何會偏鋒行險的針對蔣經國？蔣經國為何在日記中批評杜長城「妄自尊大」？判決書送到蔣介石桌上，蔣猶豫數日，紅筆親批二十一人一併槍決？其中內情真與綁架蔣經國有關？

談到蔣經國必殺杜長城，應從杜長城出身說起。杜生於一九一四年四月，綏遠省包頭市人，初中畢業後旋即擔任西北貨商保鑣工作。一九三九年三月經人引薦入軍統蘭州訓練班二期，接受暗殺、投毒、爆破、敵後工作專長訓練。其中爆破專案，杜長城可謂是自學而成，由於爆破事涉兵工知識，學員必須根據炸藥當量精準計算，配合實體建物面積、結構予以安裝摧毀。類似特種訓練，若無學識與經驗，欲完成任務有實質困難。然而杜長城就是有這項本事，無論是炸藥調配、雷管安裝、導火線運用，都有獨門絕活，頗受長官器重。抗戰結束，杜升任技術總隊少校中隊長；然國共內戰再起，杜奉派至東北，隨七十一軍陳明仁部隊守四平街城區，一九四七年五月十六日第三次四平街戰役打響，杜長城運用爆破技術守住四平街，蔣介石通令嘉獎授勳，官升二級。爾後隨戰局逆轉，杜長城於上海、廣州、重慶、成都撤退時，從事斷後破壞任務，戰功卓著獲晉升為少將，時年三十四歲。

杜長城來台前夕，部隊編制原屬國防部第二（情報）廳，然國防部遷徙不定，改隸保密（情報）局，來台後雖列入東南軍政長官公署，但仍受情報局節制。於此，有則問題必須釐清，即是毛人鳳情報局，杜長城技術總隊播遷來台前，從未支領國府當局薪俸，也未領取政府發放資遣費與搬遷費。相反的，毛杜等人都是自力更生追隨蔣介石來台，那麼毛杜等人靠什麼方式維持組織系統運作？

以毛人鳳情報局而言，在李宗仁代總統下令縮編保密（情報）局組織人事，毛在無編制、無經費、無資源困境下，一方面要維持布建工作，一方面仍要進行對敵鬥爭，一方面還要派員進入敵後從事突擊作戰，請問經費從何而來？就現有資料分析，毛靠走私、賣祖產、海上劫掠、沒收日籍資產與抄家營生，勉強維持情報局生計，以待蔣介石東山再起。

杜長城靠劫掠養活部隊

反觀杜長城因幹過商家保鑣，知道商家惜財如命心理，每以爆破為名，在廣州、上海、成都、海南等地劫掠物資與黃金攜帶來台。其次杜一向有剋扣部屬薪俸的習性，如上級單位於撤退來台前夕，均有發放應變費，每人計二十銀元，結果部屬不論編階僅收到四銀元，其餘全數充公，換作黃金供總隊運用。杜就是以這些錢將國防部律定的六百多名編制，擴充至二千多人，專門收容情報局編餘軍官，以示向長官邀寵，爾後成為杜的罪證之一。此外杜還有「貪功冒領」的惡習，如金門戰役技術總隊派員至金門布雷，出發日期是一九四九年十月二十七日，二十八日下午到達金門，戰役已經結束，杜仍指示部屬發文，向東南軍政長官公署發文請領獎金五千銀元。類似這種貪功冒領獎金作為，於今日法律條文分析，杜長城早該下台，為何長官予以優容，習以為常？原因在於政府運作不正常，給予軍情首長便宜行事的機會。這是歷史的悲劇，也是時代的宿命，若依此論罪，史實也無真相可言。

杜長城來台，首要是擴編部隊，情報局編餘軍官或人員都塞到技術總隊，成為情報局糧餉供應站。比之於中統內調局、憲兵、政工、保安司令部系統，技術總隊的影響力，均遠超過其他情治單位。何況，台灣警察單位首長亦出身軍統情報局，這三個單位若結合在一起，必然會引起當局的疑慮。

蔣介石當然不會懷疑情報局、技術總隊、警察系統的忠誠，但蔣經國則不然。蔣於一九四九年八月奉派出任設於黨部「政治行動委員會」委員，五○年四月一日擔任總政治部主任；四月十一日兼任政治行動委員會秘書；九月受命成立「總統府機要室資料組」組長後，局勢丕變。蔣經國有意整頓情治系統，首要開刀對象就是情報局。老於世故的毛人鳳已然看出蔣經國企圖心，採取迂迴策略與蔣對抗。蔣在無資源、無人脈的情境下，知道無法收編情報局，轉而對付技術總隊與警察系統。蔣透過前任警察總監唐縱與胡宗南助手趙龍文的關係，搞定警察系統已是時間問題，不足為慮。唯獨對技術總隊，蔣運用直接攻堅策略，與杜長城直球對決。沒想到杜接受蔣經國挑戰，以不惜一戰姿態與蔣硬槓，結果是死於非命，震撼情治系統，這是任誰都想不到的結局。

蔣經國、杜長城鬥法，對蔣來說，有「輸不起」的壓力。此因蔣身兼三大要職，總政治部主任、政治行動委員會秘書、總統府資料組組長，負責處理黨政軍特情報業務的整頓，與機構之間權責的整合，面對師級單位技術總隊杜長城挑戰，都無法解決，必將重創蔣的領導威望，還波及政工制度的建立。兼以杜的挑戰，是蔣上任第一件大事，一旦敗陣，蔣經國不可能跨出接班第一步，有負蔣介石栽培重任。

對杜長城來說，杜自恃戰功傲人，短短兩年內獲頒七種勳章，深獲陳誠賞識，毛人鳳倚重，又與蔣介石有出生入死革命情感，自然不把蔣經國放在眼裡。在蔣尚未出擊前，杜長城即派技術總隊行動隊監控，監視蔣經國。有則離奇故事，顯示杜的囂張氣焰。

蔣經國來台之初，住在長安東路十八號靠近四條通，外有崗哨亭，有一天員警通訊器材在崗哨內突然遺失，找了幾天都沒找到，奇怪的是技術總隊居然在當時中山北路中央市場內發現遺失的通訊器材，完好如初的還給員警。這件事等同對蔣實施威嚇，暗示技術總隊在蔣住宅外要安裝危險物品輕而易舉。面對技術總隊不友善的警告，蔣經國竟然默不吭聲任由杜胡作非為。

杜除在安全崗哨動手腳外，也派員盯住蔣經國非公務行程，看蔣每天接觸對象是誰，完整呈報給毛人鳳等人知悉。毛見名單頗為震驚，原來是蔣頻頻向毛借將出任政工要職的官員，在事先已然布局接觸，事後向毛提出借將人選，不是擴大情報局影響力，而是將人選納為己用。於此，毛若拒絕必然擋人升遷，而成眾矢之的。同意則有實力被削弱之處，在兩難情境下，毛的做法是推薦合作對象如王超凡、尹殿甲等人可供蔣經國選用。對於行動或軍校出身的幹部，毛堅持留用，以免被蔣挖牆腳削弱自身的實力。

毛人鳳授意監控蔣經國

從毛蔣之鬥，折射出杜長城監控、監視蔣經國，必然出自毛人鳳授意，這也是杜有恃無恐之處。

一九五○年四月一日蔣經國就任總政治部主任，指派劉仲榮出任技術總隊政治部主任。在劉未派職前，杜長城一再呈文不接受的立場。杜的理由是，情報局隸屬於國防部，屬軍政系統，依法不設政治部。文到參謀本部業管單位檢示法條，認定技術總隊屬師級單位，不得抗拒設立政治部。杜長城不死心，依舊呈文抵抗，直到命令下達「抗拒．撤職」後，杜長城才勉予接受設立政治部。

杜勉予接受不代表心悅誠服，反而另起花樣，當劉仲榮派任令下，杜竟然以「不受命、不布達」，使劉無法行使職權，杜的絕妙做法，顯然經過高人指點，以不著痕跡方式讓蔣經國難堪。

杜的做法是，劉仲榮到職當天，杜引見幹部與劉仲榮會面，隨即下達口頭命令「歡迎主任到差」，鑑於技術總隊業務特殊，請劉務必遵守下列規範：1. 技術總隊駐地分散，房舍不足，請劉仲榮暨政工官員另行在外租屋辦公。2. 所有政工官員入營必須通報，召開會議副總隊長以上幹部應到場列席。3. 政工官員約見幹部，應與參謀長會商呈報總隊長簽核。4. 總隊長視察部隊，政工官員應待總隊部通知再定行止。從杜長城口喻不難看出，技術總隊反制政工制度，的確是高招。其高明之處在於：1. 不布達，使政工官員行使職權遭到限縮。2. 不合署辦公，等同製造政工官員困擾無法核實問題。3. 不讓政工官員自由進出營區，自然阻隔技術總隊內部問題外洩。4. 不得自行訪察部隊，導致政工官員自廢武功只好知難而退。

杜長城運用的策略，就是「不抗拒、不接受、不妥協、不配合」，目的就是看蔣經國怎麼下這盤棋。當然蔣經國絕不是省油的燈，接到劉仲榮通報，指示劉要「顧全大局、忍辱負重」，對技術總隊進行徹底的整頓。蔣整頓方式很簡單，就是以整編為名，將技術總隊割裂，一方面將情報局編餘人員打散分發到各單位，一方面將別動隊、行刑隊轉入憲兵與警察單位，以此削弱杜長城於技術總隊的實力。

技術總隊在大陸時期，受制於科技僅搞交通橋樑、鐵道等破壞，編制不大，而後軍統局與美國與美國海軍情報署聯合開設「中美特種技術合作所」後，編制頓時擴大成為軍統局主戰兵力之一。抗戰結束，內戰再起，技術總隊憑藉美方提供的新技術與器材，給予解放軍重創，杜長城就是依恃四平街戰役與對敵後突擊戰功，僅短短兩年時間內升任少將，時年三十四歲。或許是年少得志，功勳累累於大局逆轉時，趁機擴大技術總隊編制，來台灣時，技術總隊員額已從六百多名陡升為二千多名，員額超過情報局，內調（後改為調查）局，使杜長城養成目空一切的習性。

尤其是杜於廣州撤退來台，移駐新店後未經奉準自行成立一個機動大隊與行政中隊，顯示杜資源雄厚，比之於蔣經國來台時每月僅有五百元花用，可謂是天差地別，這也是杜敢於抗拒蔣經國的政治資本。

技術總隊是情報局金庫

杜長城移駐新店，情報局為保留編餘軍官員額有個地方吃飯，一律送到技術總隊安置，造成總隊超編，使杜有則異常錯覺，認為情報局必須靠他才能維持局面。誠然以杜當時手握資源，計有八艘海上船隻徵用，專搞走私或至大陸沿岸劫掠物資，以養活技術總隊人員。至於陸上單位，依序有爆破、突擊、行動、機動等大隊及行政支援中隊，還有獄警與行刑分隊。之所以成立獄警與行刑分隊，主要是國府遷台初期，凡隨蔣介石來台罪犯如陳儀等人，及情報局破獲共諜需執行死刑者如李朋、吳石等，毛人鳳均交由技術總隊人員處理。在白色恐怖檔案中，有註明在新店被槍決者，多半與技術總隊有關。顯示毛人鳳對技術總隊的重視，難怪養成杜長城不可一世性格，結果害慘自己，也波及到技術總隊未來改隸的命運。

確切的說，技術總隊是支不講究領導統御的部隊。由於隊員成分複雜，沒有一位是正規軍人出身，僅受特務訓練，只講人脈、論關係，總隊長杜長城如割據一方的軍閥，一切以杜的意志為依歸，遲早出事似成定局。如技術總隊人事均以杜的意旨為依歸，軍官低階高報、高階低報問題非常嚴重，頗有吃空缺之嫌。再者杜自行選派副總隊長、大隊長、中隊長人事，屢遭駁回，杜依然我行我素，終被抓到把柄，成為起訴理由之一。

除人事紛擾外，杜對經費運用問題，亦有「包攬」之嫌。所謂「包攬」係指上級單位依人事呈報撥付的薪俸，杜全數截留，按自己內規發放，如同剋扣部屬薪俸，雖屢遭糾正，杜仍置之不理，給予蔣經國指派政治部主任劉仲榮有「翻牌」機會，終而導致杜垮台的命運。 書名：《綁架蔣經國？！情治首長的背叛與奪權》 作者：張友驊 出版社：暖暖書屋 出版日期：2022/11/17

此因杜長城對人事薪俸與獎金處理，有兩本帳，真帳目由杜自行掌管，假帳目則推給參謀處理，以此矇騙國防部與參謀本部。杜之所以堅拒劉仲榮合署辦公，就是怕東窗事發，搞到無法收拾的地步。

除帳目問題外，還有杜喜歡搞貪功冒領獎金。杜呈報給東南行政長官公署的請功領賞公文，幾乎出自心腹偽造。如發生於一九四九年十月二十四日至二十七日金門戰役，技術總隊機動中隊明明是二十七日從基隆出發趕赴金門布雷，於登船時戰役已經結束。然而杜聽說陳誠要發獎金，計上心來指示部屬詳列戰表，「證明」技勤總隊某海上爆破中隊蒞金將解放軍登陸灘頭爆破炸毀，以敘勳獎。結果公文批示下來，准發獎金銀元五千元，杜未發下卻佔為己有。事後經查成為杜貪污罪證之一，可謂是咎由自取。

或許杜的軍閥作風，能得意於一時，兼受陳誠賞識，毛人鳳優寵，使杜數度逃過軍法追究。然而杜阻截蔣經國派任劉仲榮行使職權，卻犯下致命錯誤。此因蔣經國推動政工制度，軍系元老何應欽、陳誠等人有意見，孫立人、桂永清等將領持強烈反對立場，胡璉、劉玉章、劉安祺等人也不看好政工前景，令蔣經國已然怒火中燒。但從何應欽到劉安祺沒有一個人堅拒政工官員派任，唯獨杜長城耍花樣羞辱政工官員。於是蔣決心拿杜開刀，指示劉仲榮妥善處理此事。

●本文摘自暖暖書屋出版之《綁架蔣經國？！情治首長的背叛與奪權》