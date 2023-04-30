夫婦同穴葬？異穴葬？葬祖墳？ 從墓誌遺言看性別如何影響喪葬抉擇？

序曰：葬者，藏也，欲人不得而見之也。君子之思也遠，故復卜于山，坎于泉，又刻名與行，從而秘之。意百代之下，治亂之變，觀其銘，思其人，而不敢廢其墓。斯孝子之心，取諸《大過》。 ──宋．范仲淹〈滕公夫人刁氏墓誌銘〉

文∕盧建榮

人類發明的墓誌銘，無論是西漢時代的中國文明，還是羅馬帝國時文明及其日後的基督教文明，都露於地表。但中國的墓誌銘到東漢以後即轉而埋入地下。相形之下，到第七世紀回教文明興起，阿拉伯人發明的墓誌銘同基督教文明一樣，也都露於地表。這是中、西墓誌銘相異的第一點。歐洲人和阿拉伯人自有墓誌銘以來，都以超簡短文句來表示。這點和長篇大論的中國墓誌有著極大的分野。這是中、西墓誌銘相異的第二點。中國的墓誌銘除非有特殊原由都是藏於地底下的。在第五世紀之前，墓誌的名稱、形制，以及書寫形式都未定制之前，墓誌尚在演變中的多元、歧出情形，筆者且舉數例來說明。

首先，東漢和帝永元四年（92）有位大官袁安去世，他的子孫給袁安做了一個墓誌銘。這個墓誌石是在民國初年被人發現在河南偃師縣一土地公祠中，當作擺設牲品的桌案，為了合用還被切了一角，以致每一句都去了句尾一個字。當時有識貨者趕緊將此石典藏於地方文物館中。到了抗戰期間，國軍為掘黃河堤以水淹日軍，乃奉命將此石帶走，並將它藏匿在熊耳山中，至今下落不明，但還好早有人做了拓片，我們今天仍有幸看到一千九百年前的情形。

這個墓誌只管詳述袁安的歷任官職，但不及生年和家世，只說了死年和葬日。在這裡，我們看到官歷成為一個人身分重要認證的憑藉，漸漸地，人們對於墓主的讚美之詞便出現在墓誌中。到了東漢晚年的第二世紀末，就有大文豪蔡邕出來指斥其事，認為是「諛墓之文」。有人認為，墓穴中藏誌石是為了方便辨認先人骸骨用的，這是擔心陵谷變遷影響地貌，使得人們在指認先墳或先人遺骸上有所困難的緣故。這個見解經常在歷代誌文於講完葬處後接著提到。

到了第三世紀，也就是西晉時代，人們對於墓誌其物的稱呼並不統一，有種種名目。這時字數略增，而且稱許墓主的話相當普及。像前此袁安的墓誌只記官歷，相形之下，那些沒有官歷的平民和婦女豈不存在可以製作墓誌的條件？從目前出土墓誌看，情形似乎是如此。但我們還是發現有女性墓誌。像大文豪左思的妹妹左棻，生前為皇妃，死後被葬於宮中，有關她誌文的誌作者於其誌文中明載其家世、父兄之事，並及其品行。這是一個女性可以擁有墓誌的一個例子。但畢竟是有身分的女性。這個誌石是一九三○年在河南偃城被人發現，因而擴大了我們的見聞。

在製作墓誌的實驗、摸索期間，西晉時代的樸素型除了存留北方的一系外，另一系隨漢人政權播遷到南方。

西晉永康元年（300）前述晉武帝的妃子左棻去世，享年四十五歲，由於無子嗣，故她的墓誌明載是由其姪兒具銜處理喪事的。本誌正可見出西晉樸素型墓誌的原委。誌石正面的文字共三十九字，誌作者以此再現了左棻的一生，如下：

左棻宇蘭芝，齊國臨淄人，晉武帝貴人也。永康元年三月十八日薨，四月二十五日葬峻陽陵西徼道內。

峻陽陵是晉武帝的葬所，徼道是帝陵的警備道路，左棻埋骨在路旁，可知不是陪葬帝陵的性質。該誌只交代墓主籍貫和身分，並及死日和葬處，如此而已，大有前述袁安誌文之遺緒。其所不同的是誌石背面，以比較拙稚的刻工刻出如下文字，共五十字，如下：

父熹字彥雍，大原相，弋陽大守。兄思，字泰冲。兄子髦，字英髦。兄女芳，字惠芳。兄女嬡，宇紈素。兒子聰奇，字驃卿，奉貴人祭祀。嫂翟氏。

這是在明揭墓主娘家家族成員名單，奇特的是不分男女都出示名和字。而且，更重要地，指出左棻無子嗣，由姪兒代行祭祀。這讓人想起日後武則天欲傳位姪兒的大膽計畫，不是毫無根據的。這一出示家庭成員名單的項目在往後五、六世紀北魏墓誌中還看得到。

過江到南方的墓誌文化發展到了劉宋時代，墓誌才發展出以稍有傳記雛形的文本形式，出現在世人面前。到這一步，名稱、刻製工藝、形制，以及文體都確立下來了。劉宋元嘉十八年（441）名流顏延之為死者王求寫的墓誌，就叫作「墓誌」。但此一墓誌未見出土，顏延之本人及其後人並未保留原稿，所以，儘管我們獲知顏延之很可能是最早使用「墓誌」其名的人，但並無實物或原稿文可供證實。最早用墓誌其名的實物證據，是某人所寫的〈劉懷民墓誌〉，作於劉宋大明八年（464）。此誌在結構上，由墓主才性、年籍和死葬日，以及家人和官歷等三部分所構成。其中第一部分占有篇幅之半，全是浮泛的稱頌話語，像「笤笤玄緒，灼灼飛英」、「眩紫皇極，剖金連城」等等。這較之一百六十年前西晉的墓誌，增添了一些傳記書寫的材料。

輯於六世紀二○年代的《文選》，主編梁昭明太子蕭統（501-531）特為「墓誌」文類（genre）選有一文。請注意，蕭統此時已將「墓誌」視為一大文類，但他所選的唯一一篇，是八字一句疑似有押韻、共十二句的文章，共有九十六字組成。誌作者憑此精簡文字再現一位婦女的一生，如下：

既稱萊婦，亦約鴻妻。復有令德，一與之齊。

實佐君子，簪蒿杖藜。欣欣負載，在冀之畦。

居室有行，亟聞義讓。稟訓丹陽，弘風丞相。

籍甚二門，風流遠尚。肇允才淑，閫德斯諒。

蕪沒鄭鄉，寂寥楊家。參差孔樹，毫末成拱。

暫啟荒埏，長扃幽隴。夫貴妻尊，匪爵而重。

這一墓誌文（按：下稱「劉夫人墓誌）是由名人任彥升執筆，是為劉瓛妻、王法施女（按：沒有名字）所寫。墓主王氏出身瑯琊王氏，其六代祖王遵曾為晉丞相，她死於梁武帝天監元年（502）。該墓誌由兩部分組成，前部八句，主要在講王氏的美德，以及王、劉兩家門風有多美好。後四句在講王氏的家墓狀況，包括外表和內裡。短短一文用盡典故，符合貴族文學的調調不說，它以稱許墓主作為書寫主題，就與朝鮮半島上那位燕國大官墓誌對於稱許不著一字的方式，判然大異其趣了。此誌上距成熟墓誌形成的第一批產品不過五十年，就顯現出日後墓誌書寫重心是在表彰墓主德行這一特點。但本誌與一些成熟的墓誌還是有點差別，那就是太過遷就美文的形式，使得許多人生經歷無法忠實傳達。誌作只能寫可以表達的部分，對於難以用文體表達的部分，只有割捨的分。本作即使比〈劉懷民誌〉晚三十九年，但筆者認為宜歸諸尚在多方嘗試的墓誌階段。本書將墓誌成熟伊始暫訂為西元四五○年只是大約的寬鬆說法。

●本文摘自暖暖書屋出版之《死亡文化史-唐宋性別與婦女死後解放》