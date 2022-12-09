名為復仇的狩獵遊戲！韓國推理文學大獎得主新作《記憶書店》，燒腦上市

文／朱玉立（寂寞出版編輯）

《記憶書店：一個預約復仇的空間》充分具備了典型的推理設定；有動機；有明處暗地的獵人獵物；甚至還安放了讓讀者享受抽絲剝繭樂趣的多個嫌疑人，以及使推理感加分的安樂椅偵探角色。而韓國復仇故事的特調元素，更使得雙方對決張力倍增。在這一切推理素材齊備之後，要由怎樣個好廚師來下手，才能料理出一個夠精采、夠爽心悅目的故事。

這回合登場的是韓國推理文學大獎得主，鄭明燮。

曾在大企業當過上班族，做過咖啡師的鄭明燮，躍入專職寫作行列，並不是意外之舉。一直以來他始終懷抱著探索歷史的熱情，並且把推理小說視為自己創作的原鄉，這些寫作的養分不斷激勵鄭明燮，敦促他持續投入寫作。但直到2013年以地方文史為主題的小說拿下文學獎，並再於2016年從釜山國際電影節拿到新創意家獎，他這才算是真正站穩了作家的位置。

正是因此鄭作家要再次挑戰他視為創作原鄉的「推理小說」，甚至他自己在書末〈作者的話〉這麼自剖：

《記憶書店》是我為了找回自己的創作認同而經過長時間籌備的作品。

已經出版一百多本著作，參與過網路漫畫、網路小說、影視劇本創作與企畫的鄭作家，決心好好挑戰一回自己從小就熱愛的文類。實際上，推理小說真的是開啟許多人領略閱讀醍醐味的起點。但是要從熱愛轉為創作，要把自己從推理領受到的趣味都能編織進筆下的文本中，確實不容易。而挑選「藏書家開設的書店」這個設定，就是讓他能在字句裡頭，把狂熱者愛好者的心聲一一傾瀉出來。

至於故事篇排採用獵人、復仇者雙視角進展，場景選在神祕高雅、背後滿滿故事的預約制書店空間，真的是給足一路閱讀推理成長的讀者各樣樂趣。當然真正決戰點是角色塑造，不論追查舊案兇犯的書店主人，還是幾個充滿嫌疑的詭異角色，描述與互動都看出用心，而順著故事推展帶出的幾個韓國重大連續殺人案件，充分代入現實感、緊迫性。在這個名為復仇的狩獵遊戲裡，讀者展頁便是受邀一起推理，線索、嫌犯、自白都在眼前推進，愉快的腦力活動就此展開。

●本文摘自寂寞／圓神出版之《記憶書店：一個預約復仇的空間》。