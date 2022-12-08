抄襲紛爭、惡意差評！職業作家吃好過好的生存三秘訣

文／鄭穆尼

第四章 職業作家吃得好、過得好的生存秘訣

職業作家自我管理的秘訣 為了生存所需要管理的三件事

對職業作家來說，自我管理是必要的。自己是最大的本錢和資產，只要作家的身心不健康，即使擁有最新型筆記型電腦，或是開著強力空調的工作室，一點用處也沒有。

時間管理也很重要。我們在別人眼裡看起來像是無業遊民，所以時間的調配特別重要。媽媽會叫你去週末農場拔雜草，朋友會三不五時地突然叫你出來見面。如果你跟他們說你要寫作沒有辦法，他們還會罵你為什麼不事先把稿子寫好。大家似乎都認為，作家是滿臉長膿包的老頭，任何時候只要輕碰一下，就會有很多故事跑出來。

想繼續職業作家生活，就要懂得管理幾件事。不想後悔成為職業作家，而在求職網進進出出，你就更應該這麼做！

決定成功和失敗的時間管理

不管怎麼說，時間管理是最困難的。

職業作家雖然有截稿日，但沒有直屬上司，沒有人會去監督你，不需要因為遲到或缺勤看人臉色。就算凌晨還在看之前沒看完的電視劇，或一整天不務正業，也不會有人在旁邊嘮叨。

監視、監督自己的人只有自己，必須自己去當最不手下留情的監督官，自我檢查工作開始和結束的時間，一天寫了多少份量的稿子等。就算寫作只是兼職工作，也一樣需要時間管理。不懂得有效運用時間的話，小說的故事結局只會離你越來越遠。

懶惰也是個可怕的東西。

「我也想寫啊⋯⋯但不知為何，我就是不想動筆。儘管沒在做任何事，還是會有強烈不想做任何事的慾望⋯⋯」反正我又不是寫作機器，應該可以慢條斯理地寫吧？這樣才有辦法寫出有創意的故事吧？一下是這樣，一下是那樣，一天到晚找藉口休息的話，你只會永遠都在休息。大家都以為成為職業作家後，就會一整天投入在寫作中，然後寫出驚人的份量，但事實並非如此。該工作時卻不想工作，跑去逛街、看YouTube影片，或是無緣無故開始整理書桌。時間管理的好壞決定成功或失敗，把最能發揮集中力，還有狀態最好的時候，都用在寫作上吧！還沒寫到目標份量前，不要離開電腦桌前。

請你一定要記住，作家最大的敵人就是自己。

開始和結束都在於健康管理

時間管理得再怎麼好，只要身體不舒服就沒辦法工作。作家的身體狀態跟工作產出成正比，為了保持身體的最佳狀態，我們必須動用所有的方法才行。

尤其是眼睛的健康，還有脖子、腰、手腕等椎間盤問題要特別留意。保持正確坐姿，每一個小時起來拉筋一次，這誰不知道啊？但一旦專心下來，很常會沒注意到時間已經過了好幾個小時，或是因為好不容易休息完了，要開始專心寫作，實在不想打破專注的氣氛。最後烏龜頸、腕隧道症候群、乾眼症等全都成了自己親近的家人。

仗著自己年輕而忽略健康，只會把身體搞壞的，所以不管是瑜伽、游泳還是健身，一定要去運動。我建議把運動放進每天的行程裡，每天不間斷地持續做。我自己也曾因為烏龜頸、腕隧道症候群的關係，不舒服好一陣子，還接受過脊椎矯正手術。但就算我每天都有運動跟做瑜伽，身體最後還是弄壞了。

從醫院回家的路上，我開始逛起健康用品。人體工學滑鼠、螢幕底座、手腕保護帶、腰椎保護椅子、腳踏板、姿勢矯正帶等等，現在也是在這些東西的保護下繼續寫作。當然，我也有在吃保健食品，然後配戴濾藍光眼鏡。

令人震驚的是，就算我已經全副武裝了，身體還是會生病！去看了有名的中醫，仍然無法徹底管理好健康，推拿治療的效用也維持不了幾個月。唯有日常生活的運動和姿勢矯正才是真正的活路。

書名：《我的職業是網路小說家》 作者：鄭穆尼 出版社：凌宇出版 出版日期：2022年11月30日

非常重要的精神管理

精神攻擊比身體攻擊要來得常見。那些把折磨人當作樂趣的人，總是容易將作家作為攻擊對象。

無法好好管理精神狀態的話，便會難以維持作家生活。作家何時會精神崩潰，讓我們來看一下典型的案例吧。

1.惡意差評

不看評價就給一分的人、每章都給一分的人、把所有作品都打一分的人。收到這種人的惡意差評後，會一直去反省自己過去經歷的人生，懷疑「我是否曾經犯下滔天大罪呢？」

無法去任何地方申訴，也很難一笑置之。對某些人來說，這種行為或許只是惡意的玩笑，但對作家而言，卻是攸關生活的重要問題。

2.惡意留言

惡意留言比惡意差評還更可怕，因為有些讀者會先看留言，再決定要不要看作品。

「不可能讓所有人都喜歡我的小說啊，惡意留言也得接受。」

就算你假裝泰然自若也沒有用，即使有一百個好的留言，你也只會記下其中一則糟糕透頂的惡意留言。發展性、文筆、錯字等相關批評，並不是惡意留言。惡意留言的目的，只是為了要羞辱、捉弄作家和其作品而已！

雖然很多作家都深受惡意留言之苦，卻很難對此展開對策。要是去跟那些惡意留言者爭吵，最後受傷的只會是作家自己。大多時候會接受這就是自己的命運，但若嚴重到無法忍受，作家還是要去檢舉這些留言。

3.無關注

不論是惡意差評還是惡意留言，都是作品受到關注才會發生的事。如果發布新作品，讀者卻沒有任何反應？這時你有收到惡意差評或留言就要偷笑了。無關注是侵蝕作者精神的毒瘤。

對新手作家也是如此。不但點擊率沒有升高，喜歡作品訂閱數還不停下降？別人都收到了出版邀請，自己的信箱收件匣卻毫無動靜？不僅公開徵稿大賽落選，收到的投稿拒絕信中也沒有任何作品反饋？這讓人想起一句流行很久的網路格言，那就是:「惡意留言比沒有留言來得好。」

4.文檔流出

無端複製網路小說並散布的行為稱作「散布文字檔」。

「這都什麼年代了，還有人去做這種事嗎？」

你覺得不可能嗎？意外地還是很多人這麼做。即使防止散布文字檔的技術越來越發達，散布文字檔的人卻越來越囂張，甚至光明正大地宣傳非法下載網站。

辛苦寫了幾個月的作品竟然出現在非法網站上！光想就覺得毛骨悚然，能做的就是一一去把這些網站找出來，然後進行申訴。

作家們不是只會申訴而已，有些作家為了防止有心人士散布文字檔，甚至自己去開發軟體。也有很多人訴諸法律程序，告文字檔散布者。

5.抄襲紛爭

抄襲紛爭沒有結束的一天，還要來回進行好幾回是與不是的攻防戰。有些情況是真的在最後被揭發為抄襲，然後演變成法律訴訟。不論是被抄襲的那方，還是被懷疑是抄襲的那方，都會覺得荒謬不已。

我也有因為抄襲紛爭而大崩潰過，情況跟在地獄差不多。某個人指出我作品裡的背景題材，跟他停止連載的作品類似，他的指責不但是公開的，還極具攻擊性。

儘管那個人沒有直接點出我的姓名跟作品，但分明是針對我說的話。我把書櫃裡的文件收納盒拿出來，一一將年代久遠的郵件翻了出來，找出當時的合約書、與出版社之間來回傳送的劇情概要，為的就是要用時間證明我不可能抄襲，那個人最後也接受了，但這就結束了嗎？

要證明自己沒有做過的事，是一個慘淡又孤獨的過程，這個過程本身不但消耗精神還很羞辱人。幸虧證據都還留著，所以我的情況還算是好的了。

儘管解開了誤會，但我被浪費的時間和亂七八糟的精神狀態，該由誰來補償？如果連個正式的道歉都沒得到？如果被貼上捲入抄襲紛爭的作家標籤呢？沒有人會為紛爭之後的事情負責。

在網路小說界裡，題材重疊是個再平常不過的事了。可以說，幾乎沒有哪個點子是只有自己才想得到，所以不要被隨便的證據牽著鼻子走！

我並不是叫你遭到抄襲後還要忍氣吞聲，如果明顯就是抄襲，那就要去蒐集合理的證據，明確將問題提出來，這樣才不會有後患。

無緣無故被指名抄襲時也是一樣，我建議透過出版社採取法律程序，我自己以後也打算這麼做。

●本文摘選自凌宇出版之新書《我的職業是網路小說家》。