三年來常夢到把老婆殺了！催眠不是因為有病，而是心裡有個結

文／高銘

完美謀殺

坐下後，他顯得有些侷促不安，不停地吸鼻子、動手指，或者是神經質地皺一下眉。如果我沒猜錯的話，眼前的這位中年人正承受著極大的心理壓力，並因此而不安。我望向搭檔，發現他此時也正在望著我，看來他也注意到了。

搭檔：「你……最近睡得不好？」

中年男人：「不是最近，我有三、四年沒睡好了。」

搭檔：「這麼久？為什麼？」

中年男人：「說來話長，」他嘆了口氣，「我總是做噩夢，還經常思緒不寧，所以我才來找你們的。」

搭檔點點頭：「工作壓力很大嗎？」

中年男人：「不，這些年已經好很多了。」

搭檔：「家庭問題？」

中年男人：「我們感情很好，沒有任何問題。我老婆是那種凡事都依附男人的女人，對我幾乎是言聽計從，很多人羨慕得不得了。我兒子也很好，非常優秀。總之，沒有任何問題。」

搭檔：「噩夢？」

中年男人：「對，噩夢。」說到這，他的臉色愈來愈凝重。

搭檔：「什麼樣的噩夢？」

中年男人嚴肅地看著搭檔，停了一會：「嗯……說這個之前，我想問一件事。」

搭檔：「請講。」

中年男人：「行為會遺傳嗎？」

搭檔：「行為？行為本身不會遺傳，行為心理會遺傳，但是那種遺傳有各種因素在內，包括環境因素，這是不能獨立判斷的，必須綜合起來看。」

中年男人認真地點點頭：「原來是這樣，看來我找對人了。」

搭檔：「現在，能說說那個噩夢了嗎？」

中年男人：「好，是這樣：從三、四年前起，我經常會夢到我把老婆殺了。」

搭檔用難以察覺的速度重新打量了一下他：「是怎麼殺的？」

中年男人猶豫了幾秒鐘：「各種方式。」

搭檔：「如果可以的話，能說一下嗎？」

中年男人略微有些緊張，並因此深吸了一口氣：「嗯……我會用刀、用繩子、用枕頭、扭斷她的脖子、用錘子……而且殺完之後，還會用各種方式處理屍體……每當醒來的時候，我總是一身冷汗。」

搭檔顯得有些驚訝：「你是說，你會完整地夢到整個事件？包括處理屍體？」

中年男人：「對，在夢裡我是預謀好的，然後把屍體拖到事先準備好的地方處理。」

搭檔：「怎麼處理？」

中年男人：「啊……這個……比如肢解，放一浴缸的硫酸，為了防止硫酸濺出來，還用一大塊玻璃板蓋在浴缸上，還有火燒，或者開車拉到某個地方，埋在事先挖好的坑裡。」

搭檔：「你會夢到被抓嗎？」

中年男人：「最初的時候會有，愈往後處理得愈好，基本上沒有被抓的時候。」

搭檔：「那你為什麼要殺她？」

中年男人看著自己的膝蓋，沉默了好久才開口：「我不知道……殺人的欲望，真的能遺傳嗎？」他帶著一臉絕望的表情抬起頭。

我和搭檔對看了一眼。

搭檔：「你的意思是說……」

中年男人：「大概在我九歲那年，我爸把我媽殺了。」

搭檔愣了一下：「呃，你看到的？」

中年男人緊緊抿著自己的下唇，點了點頭。

搭檔：「他……你父親當著你的面？」

中年男人：「是的。」

搭檔：「原因呢？」

中年男人：「我不是很清楚，但據我奶奶說……哦，對了，我是奶奶帶大的。據她說，我媽算是個悍婦了，而且……嗯……而且，我爸殺她的原因是她外遇。」

搭檔：「明白了，是在某次爭吵之後就……」

中年男人：「對。」

搭檔：「你父親被判刑了嗎？不好意思，我不是要打聽隱私，而是……」

中年男人：「沒關係，那時候我還小，再說那也是事實。判了，極刑，所以我是奶奶帶大的。」

搭檔：「下面我可能會問得稍微深一些，如果你覺得問題讓你不舒服，可以不回答，可以嗎？」

中年男人：「沒事，你問你的，是我跑來找你們說這些的，儘管問就是了。」

搭檔：「嗯，謝謝。你對當時還有什麼印象嗎？」

中年男人：「那時候我還小，就是很多東西在我看來似乎……嗯……似乎不是很清晰，或者有些現象被誇大了……你明白我的意思吧？」

搭檔：「明白，童年的扭曲記憶。」

中年男人點點頭：「嗯，我親眼看著那一切發生，印象最深的是：血噴出來的時候像是有自己的意志一樣，灑向空中，然後濺到地上。而且……後來我曾經夢到過那天的情況。」

搭檔：「跟困擾你的噩夢不一樣？」

中年男人：「不一樣，這個不算是噩夢。只是在夢裡重現我爸殺……她的時候，血噴到地上並沒有停止，而是流向我。」

搭檔：「嗯？怎麼解釋？」

中年男人：「就好像是血有著我媽的意志……而且我知道血的想法。」

搭檔：「為什麼這麼說？」

中年男人皺著眉努力回憶著：「就是說，血是有情緒的，它熱切地流向我站著的地方，在夢裡，我能知道那是我媽捨不得我的表現……這麼說可能有點奇怪。」

搭檔：「不，一點都不奇怪，我能理解。」

中年男人：「嗯，反正就是那樣。」

搭檔：「那個夢後來再沒有過？」

中年男人：「本來也沒幾次，大概從我三十歲之後就再也沒有過了。」

搭檔：「我注意到從你重現當時的場景到你夢見自己殺妻，中間有幾年空白，這期間沒有類似的夢嗎？」

中年男人：「沒有，那幾年再正常不過了。」

搭檔：「能描述一些你殺妻的噩夢嗎？」

中年男人：「我說過的，我幾乎用了各式各樣的辦法來殺她……嗯……你是要我舉幾個例子嗎？」

搭檔點點頭：「對。」

中年男人帶著尷尬的表情撓了撓頭：「說我印象最深的幾次吧。有一次是我夢到自己勒死了她，然後把她拖到浴室裡。我還記得當時浴室裡鋪滿了裝修用的那種厚塑膠膜，把瓷磚和馬桶還有洗手盆什麼的都蓋上了，但是在排水孔的地方留了個洞。你能明白吧？在夢裡我都設計好一切了，就等著實施殺人計畫。我用事先準備好的剔骨刀、鋼鋸，還有野外用的小斧頭，把她的屍體弄成一塊一塊的，大概是茶杯那麼大，然後分別裝進幾十個小袋子裡，準備帶出門處理掉。這些全做好後，我把鋪在浴室的塑膠膜都收拾乾淨，浴室看上去就像是往常一樣，很乾淨，除了排水口有一點點血跡。」

搭檔：「在夢裡就是這麼詳細的？」

中年男人：「對。」

搭檔：「還有嗎？」

中年男人：「還有一次是夢到我把她悶死了，然後裝進很大的塑膠袋並放進一個行李箱。在半夜的時候，我拎著箱子輕手輕腳地走樓梯去了車庫，把行李箱放進後車廂，然後開車去了郊外的一個地方，那裡有我事先挖好的一個很深的坑。我把屍體從塑膠袋子裡拖出來，扔進坑裡，還扔進去一些腐敗的肉和發熱劑，最後倒上了一桶水，再埋上……很詳細，是吧？」

搭檔皺著眉點了下頭：「非常詳細，已經到了可怕的地步。你把屍體直接掩埋，以及用腐爛的肉，還有發熱劑、水，是為了加速屍體腐敗？」

中年男人：「對，就是那樣。」

搭檔：「你在夢裡做這些的時候，會感到恐懼嗎？」

中年男人：「不，非常冷靜。好像事先預謀了很久似的。」

搭檔：「在現實中你考慮過這些嗎？」

中年男人：「怎麼可能，從來不。甚至醒來之後我會嚇得一身冷汗，或者……想吐。」

搭檔：「你的冷靜和預謀其實只會在夢裡才有，對吧？」

中年男人：「就是這樣的……我也不明白是為什麼，會不會是我說的那樣？我的基因中就有殺人的欲望？」

搭檔：「目前看來，我不這麼認為，你父親殺你母親並不是為了滿足殺人欲望，是因事而起的衝動性犯罪。」

中年男人顯得很緊張：「不怕你笑話，對那種夢我想過很多，難道說我和父親都是被某種可怕的……什麼東西……操控著，做了那一切？我是不是有問題？我……我……」

搭檔：「你怕有一天你因為夢到太多次而真的這麼做了，所以你才會來找我們。」

中年男人低下頭沉默了一會：「是的，就是這樣。有一次在夢裡殺完我老婆之後，我抬頭看了一眼鏡子……到現在我還清楚地記得那個表情，和三十多年前我父親當時的表情一模一樣……」

搭檔看了看他，又看了看我，揚起眉。

我搖搖頭，搭檔點了點頭。

我的意思是今天沒辦法進行催眠，因為我掌握不了重點，他表示贊同。

中年男人走後，搭檔歪坐在書桌旁，把一隻手和雙腿都搭在桌上，閉著眼似乎在假寐。

我靠在窗邊看著搭檔：「看上去很離奇，對吧？」

他輪流用手指緩慢地敲擊著桌面：「這世上不存在無解，只存在未知。」

我：「那，答案……」

搭檔睜開眼：「答案……應該就在他心底。」

我：「嗯，我們開始吧。」

搭檔微微點了一下頭，瞇著眼睛琢磨了好一陣才開口：「看不出暴力傾向。」

我：「一點都沒有，他說到那些的時候沒有一絲興奮和衝動，只有恐懼。」

搭檔舔了舔嘴唇：「你覺得像單純的模仿嗎？」

我：「行為上的模仿？不像，過於還原了，理論上應該扭曲才對。」

「是啊……」說著，搭檔嘆了口氣，「真奇怪，為什麼他會用這麼極端的方式表達自己心裡的東西呢？」

我：「會不會真的是他太太有問題？」

搭檔：「嗯？應該不會，假如真的是家庭問題，他很容易就找到原因了，也不會這麼內疚，你注意到他內疚的表情了吧。所以我覺得他的家庭生活應該是平靜並且令他滿意的。」

我：「那，工作壓力嗎？」

搭檔：「也不大可能，他並沒提過工作壓力和夢的關係，如果是工作壓力或者生活壓力的話，他肯定會多少說起一些，但是剛剛他一個字都沒提起過，也就是說，工作和生活這兩方面沒給他造成任何困擾。正因如此，他才會開頭就問『嗜殺是否會遺傳』這樣的問題。還有，他說過有時夢醒後會有嘔吐感，這意味著他對此反應是生理加心理的……那個詞叫什麼來著？」

我：「你是指行為和心理雙重排斥？」

搭檔：「對對，就是這個。所以我認為原因應該集中在他目睹父殺母上。」

我：「不對吧？我能理解目睹『父殺母事件』給他造成的心理打擊，但是問題是目前他在夢中重複著父親的行為，你是說他用遷移的方式發洩不滿？可理論上講不通啊，他怎麼會用母親作為遷移對象來發洩呢？難道說在他的生活中另有女人？」

搭檔：「遷移？我沒說遷移……他生活中是否另有女人……殺妻，然後藉此避免離婚帶來的損失……不可能，這樣的話，這個夢過於直接了……嗯，對，不可能的……」

我：「如果是殺戮現場給他留下了扭曲印象呢？他提過血，以及──」

搭檔跳起來打斷我：「啊？啊？你剛才說什麼？」

我愣住了：「殺戮現場？」

搭檔：「不不，後一句是什麼？」

我：「他提過血……怎麼了？」

搭檔：「血？血！該死！我關注夢境本身太多，忽略了最重要的東西。」

我：「什麼？」

搭檔：「記得他說過血流向自己嗎？他三十歲之前夢到的。」

我：「有印象，那個怎麼了？」

搭檔：「聽錄音你就知道了。」說著他抓起錄音筆擺弄了一陣後重播給我聽。

「……血是有情緒的，它熱切地流向我站著的地方，在夢裡，我能知道那是我媽捨不得我的表現……」搭檔關了錄音筆，看著我。

我費解地看著他，因為我沒聽出這句話有什麼問題。

搭檔無奈地搖了搖頭：「他夢裡表現最重要的部分並非暴力本身，而是冷靜地處理屍體，你不認為這很奇怪嗎？」

我：「把處理屍體和暴力傾向作為一體來看是錯誤的？」

搭檔：「就是這樣，不應該把這兩件事看作一體，殺人是殺人，處理屍體是處理屍體。殺人代表著暴力本身，而處理屍體則意味著別的。如果我沒推斷錯的話，處理屍體本身才是他情感的表現。」

我：「你把我說糊塗了，你的意思是他有戀屍癖？」

搭檔：「不不，你誤解我的意思了，我是說，處理屍體這個事的結果，而不是心理。」

我：「結果？處理屍體可以避免法律責任……啊？難道你是說……」

搭檔露出一絲笑容：「再想想。」

我仔細理了一遍這句話，然後望著搭檔。

搭檔舉起手裡的錄音筆，又放了一遍剛剛的錄音。

仔細想了一會後，我終於明白了：「我懂了……你指的是……他提過是被奶奶帶大的。」

搭檔點點頭：「正是這個，我忽略的正是這個。」

我：「嗯……這麼說就合理了。」

搭檔：「是的……」

我：「為安全起見，還是確認一下吧。」

搭檔：「當然，不過，就是不確認，也基本上可以肯定十有八九就是這個原因。」

我：「那催眠的重點不應該是夢本身，而是他沒有父母後的心理，對吧？」

搭檔：「非常正確。」

我：「嗯，沒想到居然會是這樣……」

搭檔重新把雙腿蹺在書桌上：「是啊……兜了個不小的圈子。」

（圖／unsplash）

中年男人第二次來的時候，已經是快一週後了。

搭檔：「又做那個夢了嗎？」

中年男人點了下頭：「有一次。」

搭檔：「還是……」

中年男人：「對，這次是分屍後分別封在水泥裡……」

搭檔：「那個……我能問一下你小時候的情況嗎？」

中年男人：「好。」

搭檔：「你父母對你好嗎？」

中年男人：「都很好。雖然他們經常吵架，但都是關起門來，不讓我看到，而且他們並沒把氣撒到我身上。所以有很長一段時間，我甚至以為他們是開玩笑。」

搭檔：「你母親有外遇的事，你察覺到了嗎？」

中年男人：「沒有，我那時候還小，傻吃傻玩，什麼都不懂，都是後來我奶奶告訴我的。我媽對我可以說是溺愛，我記得有一次我跟別的孩子鬧著玩，把手臂蹭破了好大一塊，我媽就帶著我把那個孩子和孩子的家長一起打了一頓。」

搭檔：「這麼凶悍？」

中年男人笑了下：「對，她就是這樣一個人。所以你可能想像不到她細聲軟語跟我說話的樣子。」

搭檔：「你父親呢？」

中年男人：「我印象中，他不怎麼愛說話，他喜歡我的表現不像我媽那樣摟著、抱著，而是陪著我玩，坐在我身邊陪著我看書、看動畫，只是陪著，不吭聲。」

搭檔：「在出事之前，你絲毫沒有感受到家庭不和的氣氛？就是冷戰那種。」

中年男人想了想：「我不記得有過，可能是沒留意過吧，沒什麼印象了。」

搭檔：「出事後呢？」

中年男人停了好一陣：「之後一切都變了。」

搭檔：「不僅僅是經濟原因吧？」

中年男人：「嗯，很多人都會對我指指點點地議論……可是奶奶一個人帶我，經濟能力有限，又不可能搬家或者轉學。雖然小學畢業之後讀中學稍微好了一點，但是居住的環境改變不了。所以基本上……還是會被人指指點點。奶奶有時候夜裡會抱著我哭，直到把我哭醒。奶奶會跟我說很多，但是當時我不懂，就只是跟著哭。」

搭檔：「她……還在世嗎？」

中年男人：「去世了，我大學還沒畢業的時候就去世了，為此我還休學了一年。」

搭檔：「你還有別的親戚嗎？」

中年男人：「出事後，外公和外婆那邊和我們就沒有任何聯繫了，也許那邊還有親戚吧。但是沒有任何往來，所以也就不知道……」

搭檔：「你父親這邊呢？」

中年男人：「我爸是獨子，也有一些遠親，但是自從家裡出事後，也沒任何聯繫了。」

搭檔：「可以想像得出……你現在的家庭，怎麼樣？」

中年男人：「我老婆和兒子？他們都很好。嗯……可能是因為我媽那件事吧，所以雖然我媽在我面前從沒表現出凶悍的那一面，但我很排斥強悍的女人，所以在找老婆的時候有些挑剔，尤其是性格上。」

搭檔：「你上次提過，你太太是很依附男人的那種女人。」

中年男人：「對，她不會跟我爭執，生氣了就自己找個地方悶坐著，最多一個小時就沒事了，也正因如此，後來我都刻意收斂一些，盡可能地對她好。」

搭檔：「你兒子呢？跟你像嗎？」

中年男人：「長得像，但是性格一點也不像。」說到這，他笑了一下，「從小我就算是比較聽話的那種，但他非常非常調皮，而且很聰明。據他們老師說，他從沒有哪節課能安安靜靜上完的，不過他成績很好，老師也就容忍了，只是私下跟我抱怨抱怨，但從不指責。」

搭檔微笑著：「這不很好嗎？再說男孩不就是這樣嗎？說起來你的家庭很完美，令人羨慕。」

中年男人不好意思地笑了笑：「沒那麼誇張……也因此，我對於那個夢會……會很害怕。」

搭檔點了下頭：「嗯，好，我都知道了。這樣，稍等一下後就進行催眠，然後我們就能準確地告訴你是怎麼回事。」

中年男人：「真的？」

搭檔：「真的。」

中年男人：「今天？」

搭檔：「對，在催眠之後。」

催眠進行得非常順利，重點就是上次我和搭檔商量過的──失親後童年的狀況和心理。情況基本上和我們推斷的一樣，也就是說，我們找到了噩夢問題點的所在。

在催眠即將結束的時候，我們保留了他在催眠狀態下所挖掘出的潛意識中的記憶。

回到書房後，中年男人一直沉默不語，看上去是回憶起童年的遭遇讓他有些難過。

搭檔：「你……現在好點了嗎？」

中年男人：「嗯，好多了，沒事，你說吧。」

搭檔：「你是不是察覺出原因了？」

中年男人想了想：「恐怕還得您來指點一下，我真的不是很清楚。」

搭檔點點頭，把水杯推到他面前：「是這樣，稍微有那麼一點繞，但是我盡可能說詳細些，如果你不明白，就打斷我，可以嗎？」

中年男人：「好。」

搭檔：「你在夢中殺妻，同暴力傾向、遺傳，以及目睹父殺母造成的陰影都沾了一點關係，但都不是最重要的。最重要的是你渴望自己能有一個完整的童年，就如同你兒子現在一樣。」

中年男人盯著地面，默默點了點頭。

搭檔：「實際上，你在夢裡殺妻並不是重點，重點在於處理屍體。這部分也是你那種夢最相近的部分，對吧？」

中年男人：「對，有時候就是直接面對我老婆的屍體，並沒有殺的過程。」

搭檔：「嗯，這正是我要說的……整個情況說起來稍微有點複雜，因為有好多細節和附著因素在其中，我們先說主要的。因為你是目睹著母親死去，所以你對此並不抱任何期望──期望她復活，這對你來說過於遙遠了。所以你把全部期許都放在你父親身上──你希望父親沒有被治罪，這樣至少你還是單親家庭，而非失去雙親。所以你殺妻的夢的重點就在於處理屍體。在夢中，你把屍體處理得愈乾淨，對你來說就愈等同於逃避開法律制裁。也就是說，雖然失去母親，但你還有父親。在法律上講，假如謀殺後可以毀滅掉全部證據而無法定罪，被稱為『完美謀殺』。因此，你的夢在著重重複一件事，製造完美謀殺，藉此來安撫你的假想：父親不會因殺妻而被定罪。這樣你就不會失去雙親，童年也不會那麼淒慘，同時也不會從小就背負著那麼多、那麼重的心理壓力……我們都知道，所有的指責和議論都來自你父親的罪。」

中年男人深吸了口氣：「……你說得對……在我十幾歲的時候，我開始有那種想法，但是後來忘記了，我以為……我不會再去想了。」

搭檔：「你對童年的回憶耿耿於懷，直到現在，所以在考慮結婚的時候，你堅定地排斥你母親那樣的女人，因為你怕會重蹈父親的舊轍──你深知是母親的凶悍和外遇造成了這種極端的結果，而最大的受害人其實是你。但同時你又難以割捨母親曾經對你的關愛，所以有那麼一段時間你會做那種夢，你所想的就是你夢裡所表達的：『雖然母親死去了，但是她的血卻帶有她的意志，熱切地流向我，企圖給我最後一絲溫暖。』不過，當你結婚並且有了孩子之後，你的那層心理欠缺稍稍被彌補了一些──你太太的溫婉和家庭所帶來的溫暖，讓你不再對母親抱有任何幻想和假設。」

中年男人面色凝重地點了下頭：「你說得一點都沒錯。」

搭檔：「但是從小失親和背負指責、議論這一層陰影卻絲毫沒有減退，反而在同你兒子的對比後更加強烈了。你說過，是在三、四年前開始做這個夢的，對吧？那時候你兒子多大？八、九歲？」

中年男人：「是的，八歲多，不到九歲……和我看到我爸殺我媽的時候差不多大。」

搭檔：「嗯，所以，你開始重新回憶起童年時期的遭遇；所以，你透過這個夢用這種方式來……就是這樣。」

中年男人看著搭檔：「為什麼我的夢竟然用這種方式，而不是直接表達出來？」

搭檔：「因為你目睹了一切，你親身經歷了那些不該你背負的東西，在現實中你早就已經對此不抱任何期望了，甚至在夢裡都是用某種轉移的方式來表達出你的願望……呃……我能提個建議嗎？」

中年男人：「沒關係，你說吧。」

搭檔：「你從沒把這些告訴過你太太吧？其實你應該把這一切告訴她，因為你已經承受了太多不該承受的東西，你背負得太多了。」

中年男人淡淡地笑了一下，搖了搖頭，但沒吭聲。

搭檔：「好吧，這件事由你來決定。」

中年男人：「我老婆是很單純的那種人，從小生長在豐衣足食、無憂無慮的環境中，所以有些事情還是讓我繼續扛著吧，我不想讓她還有我兒子知道這些，我受過的苦，已經過去了，再讓他們知道這些也沒什麼意義。我知道，跟她說也許能讓我減輕一些心理負擔，但是對他們來說卻是增加了不該承受的東西，何必呢？還是我來吧，只要那個夢並不是我的企圖就可以了……對了，你……您覺得，我還有別的心理問題嗎？我不會傷害我的家人吧？」

搭檔：「從你剛剛說的那些看，你沒有別的問題了，你是一個非常非常負責的人，也是一個非常非常好的人。」

中年男人不好意思地笑了一下：「您過獎了，只要那個……不會遺傳就好，我生怕……您知道我要說什麼。」

搭檔點點頭。

書名：《催眠師手記：無罪的嘆息》 作者：高銘 出版社：寶瓶文化 出版時間：2022年12月13日

我和搭檔站在門口目送他遠去後才回到診所。

我邊整理著桌子邊問搭檔：「你看到他哭或者明顯表示難過了嗎？」

搭檔想了想：「沒有。」

我：「他算是心理素質極好的那種人了，我以為他會哭出來的，那種童年……想起來都是噩夢。」

搭檔：「他不需要再哭了。他幾乎是從小眼裡含著眼淚長大的，但我在他身上看不到任何抱怨和仇恨，他也絲毫沒提過有多恨那些議論過他的人。從這點上來說，他能平靜地面對這些就已經非常了不起了……很男人的那種男人，如果是我，我想我可能做不到。」

我：「嗯……但是他堅持不和家人說似乎不大好，我怕他會壓抑太久而……」

搭檔：「你放心吧，他不會的。對他來說，那種肩負已經成為動力了，他只會比現在更堅忍。」

我：「嗯，這點我相信……你留意到他開什麼車了嗎？」

搭檔：「沒細看，是什麼？價值不菲的那種？」

我點點頭：「也算是一種補償了。」

搭檔：「不，他能承受一般人所不能承受的，那麼現在的一切，就是他應得的。」

●本文摘選自寶瓶文化於12月13日出版之新書《催眠師手記：無罪的嘆息》。