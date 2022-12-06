馬來貘誠心推薦—東京女子台式生活圖鑑！《佐佐木哩咧供蝦毀》

全書重新繪製，圖文作家佐佐木真心愛台爆笑演出

Ｑ：佐佐木小姐眼中台灣人最不可思議的事？

佐佐木：吃麵線的時候為什麼你們不用筷子呢？

聽到「供三小」竟然莫名好開心，有回到台灣的感覺！為了找畫畫靈感，拜託朋友一起講幹話。

有時被稱讚日文說得好，誤認是台灣人，就暗中竊喜；有時又「變回」日本人。

臭豆腐、鹽酥雞、鴨血、百頁豆腐……這裡簡直是美食夢幻天堂，完全迷上熱炒店的空心菜，可以一盤又再來一盤！

在台灣工作生活七年，從第一天入境海關開始，其實就覺得台灣是個「鬼島」。

來了會愛上，吃東西會上癮，全世界怎麼會有這樣的地方？

佐佐木news愛台報導◆消暑解渴，好事一件件

報導一：在台灣最心動的瞬間是「六」的手勢！（雖然沒有人同意）

報導二：第一次吃外國食物時要表現尊重！（吃下大塊豆腐乳）

報導三：有兩個愛台灣的日本人當導遊，一定會為了要去吃哪家小籠包吵架！（大家都有心目中最好吃的小籠包）

本日「佐佐木news愛台報導」開張啦！讓我們繼續看下去！

相同語言，不同感覺，生活療癒主題曲每天歡樂唱，不同國家，不同文化，人生無法預期的事一拖拉庫……

但一直相信只有懷抱夢想，只有堅持夢想的人，永遠會受到命運之神的眷顧。

以上佐々木がお送りしました。

以上是佐佐木news愛台報導第一彈。敬請批評指教！

●本文摘自大田出版之《佐佐木哩咧供蝦毀：佐佐木news愛台報導》。