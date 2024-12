常常在清喉嚨？胃食道逆流「酸害」找上門，9個徵兆一次看

●本文摘選自商業周刊出版之《低酸.食療.護胃聖經【增訂版】:全美最佳醫師親身實證,不用吃藥、3週有感、4週見效,一舉戰勝胃食道逆流,改善全身性發炎》。👉 前往琅琅書店購買電子書,立即閱讀!

書名:《低酸‧食療‧護胃聖經【增訂版】》 作者:強納森・亞維 出版社:商業周刊出版 出版時間:2022年9月1日

文/強納森・亞維

安柏37歲,是一位在家工作的母親。她現在憂心忡忡,因為過去7個月來,她的喉嚨一直有腫脹感,不僅難以吞嚥固體食物,有時甚至連吞藥丸都有問題。她的聲音聽起來很緊,偶有嘶啞情形。她常覺得喉嚨有濃痰,也有鼻涕倒流的感覺。一天到晚都能聽到她在清喉嚨。安柏看過了家庭醫師,也服用了過敏藥物,但是症狀並沒有消失。

安柏把內心的擔憂告訴一位有類似症狀的朋友,朋友建議她去看耳鼻喉科。最後透過轉診找上了我。安柏第一次來看診時,我先問了她的飲食習慣與生活型態。她每天早上起床會先喝1杯咖啡(一天共喝3杯),接者喝1杯柳橙汁或葡萄柚汁。午餐大多吃番茄生菜沙拉,淋上檸檬醋沙拉醬。工作日的家庭晚餐時間是晚上6點半,她在用餐時會小酌1、2杯葡萄酒。晚上10點則習慣吃1、2片方塊巧克力,配1杯花草茶。

透過小型攝影機檢查她的喉嚨之後,我發現本來應該很薄、負責震動的聲帶又紅又腫,喉頭後面靠近食道口的地方腫得尤其厲害。

我在紐約市耳鼻喉科與過敏聯合診所(ENT and Allergy Associates)擔任嗓音與吞嚥中心(Voice and Swallowing Center)的臨床醫療主任,每天都會碰到像安柏這樣的病患:外表一點也不像典型的胃食道逆流(GERD)患者。(如果你看過70和80年代「我可舒適」(Alka-Seltzer)胃藥廣告,肯定明白我的意思,主角幾乎都是肥胖的中年白人男性,大吃漢堡、披薩、肉丸等垃圾食物之後,開始抱怨自己有火燒心的症狀。

時至今日,胃酸的傷害(acid damage,本書簡稱「酸害」)影響層面更廣,堪稱全球性的問題,不分族裔、性別與年齡,連年紀很小的人都可能得病。患者夜裡難以成眠,從早到晚動不動都在清喉嚨。

酸害的定義也有所改變。過去胃酸過多的症狀只有典型的火燒心。雖然名為火燒「心」,但其實是胃酸往上逆流到相鄰的食道所致,與心臟無關。我將告訴你上述定義狹隘又容易造成誤解,在某些情況下甚至具有高度危險。其實除了火燒心,酸害的症狀還包括:

• 聲音沙啞 • 久咳不癒 • 沒有明顯原因的喉嚨痛 • 喉嚨有腫脹感 • 鼻涕倒流 • 過敏 • 呼吸急促 • 腹脹

這些症狀可能會、可能不會伴隨火燒心或消化不良。因此,未確診的胃食道逆流病患達數百萬之多,他們飽受副作用所苦,更可能罹患癌症等致命疾病。

胃酸分泌失調影響的年齡層擴大,症狀變多,潛在後果的危險性,在在都敲響警鐘,其中最令人擔憂的是受影響的人數。美國至少有6000萬人罹患胃食道逆流這種最常見的胃酸相關病症。心臟病、糖尿病與乳糜瀉(celiac disease)皆名列其後。罹患食道癌的人數也逐漸增加,而食道癌正是酸害最嚴重的結果。從 1970年代至今,食道癌的發生率成長了650倍,極可能取代結腸癌,成為美國第二大癌症。值得探討的是,食道癌病例開始增加的時期,恰巧適逢其他癌症的發生率明顯升高,乳癌即為一例。

食道癌病患增加的可能因素如下:

• 延遲治療:有太多人長年忍受胃酸逆流的症狀,導致酸害持續加劇。出於對症狀的誤解,他們甚至不知道禍首是胃酸。比如說,你知道跟肺部或過敏無關的久咳不癒,最常見的原因往往是胃酸逆流嗎?

• 錯誤治療:許多胃酸過多的解決方法都奠基在偽科學之上,包括利用酸鹼值(pH值)區分食物是否健康。有些所謂的解方(尤其是飲食方面)非但無效,還會致使酸害惡化,造成危險,直接帶你走上通往癌前病症之路。

• 漏診(missed diagnoses):許多醫療專業人員往往無法看出病灶實為逆流性疾病。「你的症狀是過敏或消化問題造成的嗎?」「你應該先看哪一科醫生?」等問題也都無法確實解答,導致很多病人來找我之前,都已費時多年遍尋良醫,卻始終無法控制胃食道逆流的情況。

• 誤用及(或)過度依賴制酸藥物:服用制酸劑時沒有完全遵照醫囑的人非常多,但制酸劑必須確實按照醫囑才能完全發揮效用。此外,像氫離子幫浦阻斷劑(proton pump inhibitor,簡稱PPI)之類的藥物,若能正確遵照醫囑服用,治療胃食道逆流的效果顯著;但問題是即使症狀減輕,許多病患仍然持續攝取酸性食物跟飲料,所以酸害不會消失。

不過,這些因素都與酸害的源頭無關,也無法解答為什麼會有這麼多人身上出現胃食道逆流以及隨之而來的症狀。為了找出答案,我們必須檢視自己每天吃下肚的飲食。唯有如此,才能揪出酸害的罪魁禍首,即「膳食酸」(dietary acid)。再者,無論各位知不知道,膳食酸就潛藏在許多看似無害的食物之中。

我們已來到胃酸相關疾病的臨界點。我們不能繼續攝取含酸量過高的食物跟飲料。有些食物含有的化學物質會改變身體的天然制酸保護作用,這樣的食物不能再吃。我們不能滿足於不合標準或過時的治療、不準確的診斷、誤用或濫用藥物。

除非我們想讓一種殘酷又致命的癌症奪走愈來愈多親友的性命:食道癌晚期(通常發現時已是晚期)的5年存活率只有10%到15%。實際上,食道癌晚期的確診病患大多活不到1年。《癌症臨床醫生期刊》(A Cancer Journal for Clinicians)2015年即預估2016年會新增1萬6900個食道癌病例,奪走1萬5690條性命。

小測驗,酸害是否找上你了? 過去一個月內,你是否有以下的問題?(自我評分0~5分,0=沒有,5=嚴重) 1. 聲音沙啞或其他聲音方面的問題 2. 經常清喉嚨 3. 喉嚨多痰或鼻涕倒流 4. 吞嚥食物、液體或藥丸有困難 5. 進食或平躺之後會咳嗽 6. 呼吸困難或偶爾有窒息感 7. 麻煩或惱人的久咳不癒 8. 喉嚨有異物感或腫脹感 9. 火燒心、胸痛、消化不良 總分(逆流症狀指數,RSI,Reflux Symptom Index)。超過13分表示極可能有火燒喉逆流(throatburn reflux)。出現單一嚴重症狀不足以做出診斷,但確實代表有發炎的情況,遵循本書的低酸飲食法可減輕症狀。

此問卷經愛思唯爾出版社(Elsevier)同意,翻印自 Journal of Voice, 16(2), Belafsky,P.C., G.N. Postma, J.A. Koufman. Validity and reliability of the reflux symptom index(RSI), 274-77, 2002。

