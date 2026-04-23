2026世界閱讀日／博客來、讀墨和誠品等各通路優惠活動，懶人包一次看！

每年4月23日為聯合國教科文組織訂定的「世界閱讀日」，各大書店紛紛推出主題活動與限時優惠。從實體書店的書展、作家講座，到電子書平台的免費試讀、閱讀任務與訂閱服務，串聯紙本與數位閱讀形式，打造多元的閱讀場景。透過折扣優惠與互動機制，不僅降低閱讀門檻，也提升讀者參與感，鼓勵大眾在日常生活中重新發現閱讀的樂趣，進一步培養穩定且長期的閱讀習慣。

圖／博客來官網。

博客來推出多項閱讀推廣活動，從線上書展到線下通路整合，讓閱讀融入日常生活。線上以「我的重讀計畫」為主題策展，邀請多位名作家分享近期重讀的書籍，以及橫跨過去與現在的閱讀經驗與感想。活動精選書單最低7折起，並推出「2026優秀書評人大賞」鼓勵讀者透過撰寫書評，完成指定任務即可獲得回饋金。

此外，博客來也結合通路啟動「全民閱讀計畫」，攜手全台超過7000家7-ELEVEN門市，搭配每月7日「全民閱讀日」與22日「親子閱讀日」主題書單與選書優惠，讓消費者在日常購物、取貨的同時即可接觸書籍。同時，也拓展數位與聲音內容服務，包括設立數位閱讀體驗店、推出Podcast《博客來讀書會》，打造全方位的閱讀環境。

Readmoo 讀墨

圖／讀墨閱讀最前線

世界閱讀日起源於西班牙傳統，男方送女方玫瑰，女方則回贈書籍，讀墨延續此浪漫精神，推出「玫瑰與墨香，我們的閱讀慶典」主題活動，強調閱讀是一種能傳遞情感與知識的「贈禮」。

本次活動亮點之一為首度開放「人氣暢聽7天」限時免費領，讓讀者能自由體驗有聲書內容，擴展閱讀形式；同時也設計任務機制，鼓勵用戶實際參與閱讀與分享，例如：上傳書中金句圖片、分享引發共鳴的段落，完成後可獲得紅利點數回饋，提升讀者互動感。

此外，讀墨邀請讀者在個人社群平台分享金句圖或人氣暢聽 7 天免費領的活動，就有機會抽中mooInk Chill 閱讀器，呼應平台長期推動的數位閱讀生態，讓閱讀不再只是個人行為，而是能被分享、延伸，甚至再創造的文化參與。

圖／誠品線上官網

誠品書店則打造跨實體與線上的閱讀活動，串聯全台北中南據點門市，規劃近百場藝文活動，內容涵蓋搖滾詩人伍佰的詩歌自選創作《移動的樹都轉到我的背面》、知名演員梁正群首本小說作品《演員》新書簽書會、作家分享、兒童說故事活動、電影放映與音樂演出等，另外誠品書店臺南店25日延長營業時間至凌晨1時，邀讀者盡情享受閱讀時光，感受夜書店獨特魅力，讓書店不僅是購書空間，也成為文化交流與體驗的場域。

線上書店則推出限時優惠，凡購買中文紙本書或電子書單筆滿999元，領券即可現享9折；購買中文紙本書滿1000元，還可獲得423點回饋。

Hami書城

圖／Hami書城官網

Hami書城推出「全台一日免費閱讀」活動，4月23日當天，民眾只需下載App並開啟定位功能，即可不限地點暢讀超過18,000本電子書、雜誌、報紙與有聲書內容，手機即成為隨身圖書館，讓使用者一次體驗多元內容形式，鼓勵全民體驗電子閱讀。

線上書展以「台灣感性日記」為主題，透過聲音與閱讀結合的策展形式，例如：熟悉的區間車到站聲、經典的垃圾車音樂《給愛麗絲》、市場叫賣聲、棒球場上大聲吶喊應援的Team Taiwan等生活中常見的聲音，先以聽覺引發共鳴，再延伸至文本閱讀，帶領讀者從在地生活出發，強化沉浸式體驗與文化連結。

HyRead 凌網

圖／凌網Hyread官網

HyRead凌網推出「讀書就要讀到飽，世界閱讀日限定回饋！」主題活動，凡訂閱「嗨讀365天」方案或全館購書單筆滿2000元，即贈「嗨讀綜合包180天」，此次亦推出閱讀器限時優惠，於指定通路購買Gaze閱讀器，即可獲得「嗨讀綜合包365天」，進一步吸引讀者從單次閱讀延伸為長期使用，提升數位閱讀的黏著度。

Pubu

圖／Pubu官網

Pubu電子書城於世界閱讀日期間推出雙重限時快閃活動，結合儲值回饋與閱讀器優惠，打造更完整的數位閱讀生態體驗。

在儲值優惠方面，於4月23日至4月24日限時兩天推出「世界閱讀日儲值金快閃」，單筆儲值2,000元即加贈200元回饋，電子書與有聲書皆可使用，讓讀者可提前儲存閱讀預算、彈性規劃全年閱讀需求。

同時也推出「Pubook閱讀器世界閱讀日快閃優惠」，自4月21日至4月23日連續三天最低快閃價7,890元起，最高現省達7,590元，主打手機型輕巧閱讀與大螢幕沉浸式閱讀等多元選擇，讓讀者依需求升級閱讀體驗。

三民書局

圖／三民書局

三民書局推出「紙上漫遊，解鎖世界視野」主題書展，參展書籍提供79折起優惠，以閱讀作為探索世界與拓展視野的入口，邀請讀者透過書籍進行一場跨越時空的知識旅程。並整理總統、副總統、外交部部長、教育部部長等名人推薦書單，與主題分類，從文學、人文到國際關係與科普知識等多元主題，呈現閱讀如何成為理解世界與深化思考的重要媒介，讓讀者在日常生活中持續累積知識與觀點。

整體而言，2026年世界閱讀日由各大通路共同串聯而成的閱讀生態系，從促銷優惠、免費試讀到沉浸式策展與任務互動，閱讀形式持續向多元化與數位化延伸，也更貼近日常生活情境，進一步推動全民閱讀風氣持續深化。

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