【愛書任務】「光之畫家」威廉·透納特展六月底即將開幕，投票抽免費電子書和展覽票！

「古典主義能夠淋漓盡致地描繪平穩的地中海,卻無法描摹北方暴風的力量……」

畫筆穿透風暴與雲霧,將自然化為情感的狂想曲,他是色彩的魔術師,超越時代界限,掀起風景畫的革命浪潮。威廉.透納(William Turner, 1775-1851),一位木訥寡言的倫敦紳士,卻透過狂野奔放的色彩創造出動人心魄的自然畫卷。他以無與倫比的天賦顛覆了古典藝術的框架,開啟浪漫主義的大門。

透納的作畫理念,是一場與傳統藝術的背離,也是對光影與色彩的極致追求。

他所處的19世紀初,古典主義嚴謹細膩的風格仍占主導,而透納卻選擇跳脫精確的輪廓,投入自然的流動變幻之中。他畫中的風景如詩如夢,光與色在畫布上躍動,猶如捕捉大自然的呼吸。他走在一條孤獨卻自由的路上,筆下的模糊與混沌卻吸引著後世的法國印象派大將,那竟是比印象派更印象派,比抽象藝術更抽象的風景……

作者韓秀的文字如流動的畫筆,描繪透納在詩意與光影間探索自我的過程與時代的碰撞。在古典與現代之間,透納憑著堅定不移的意志走過無數的質疑與批評,將每一抹色彩都昇華為感覺,在生命裡布下了根系。自然的力量與人類命運聯結,風景便超越了單純的再現,成為思想的載體。沿著字句間,走進那段色彩交響的時代,無論是震撼的海上風暴,還是靜謐的夕陽晚照,每一筆都流淌著透納的靈魂與力量。

懸崖上的城堡廢墟風景畫(Landscape Composition with a Ruined Castle on a Cliff)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1792–3。(圖片來源:TATE)

布魯嫩,從琉森湖的視角:樣本習作(Brunnen, from the Lake of Lucerne: Sample Study)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1843-5。(圖片來源:TATE)

阿波羅和達芙妮的故事(Story of Apollo and Daphne)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1837。(圖片來源:TATE)

「歡呼吧!幽冥號捕鯨船!又獲一鯨!」(‘Hurrah! for the Whaler Erebus! Another Fish!’)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1846.(圖片來源:TATE)

藍色瑞吉山之日出(The Blue Rigi, Sunrise)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1842.(圖片來源:TATE)

