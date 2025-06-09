【愛書任務】「光之畫家」威廉·透納特展六月底即將開幕，投票抽免費電子書和展覽票！

「古典主義能夠淋漓盡致地描繪平穩的地中海，卻無法描摹北方暴風的力量……」

畫筆穿透風暴與雲霧，將自然化為情感的狂想曲，他是色彩的魔術師，超越時代界限，掀起風景畫的革命浪潮。威廉．透納（William Turner, 1775-1851），一位木訥寡言的倫敦紳士，卻透過狂野奔放的色彩創造出動人心魄的自然畫卷。他以無與倫比的天賦顛覆了古典藝術的框架，開啟浪漫主義的大門。

透納的作畫理念，是一場與傳統藝術的背離，也是對光影與色彩的極致追求。

他所處的19世紀初，古典主義嚴謹細膩的風格仍占主導，而透納卻選擇跳脫精確的輪廓，投入自然的流動變幻之中。他畫中的風景如詩如夢，光與色在畫布上躍動，猶如捕捉大自然的呼吸。他走在一條孤獨卻自由的路上，筆下的模糊與混沌卻吸引著後世的法國印象派大將，那竟是比印象派更印象派，比抽象藝術更抽象的風景……

作者韓秀的文字如流動的畫筆，描繪透納在詩意與光影間探索自我的過程與時代的碰撞。在古典與現代之間，透納憑著堅定不移的意志走過無數的質疑與批評，將每一抹色彩都昇華為感覺，在生命裡布下了根系。自然的力量與人類命運聯結，風景便超越了單純的再現，成為思想的載體。沿著字句間，走進那段色彩交響的時代，無論是震撼的海上風暴，還是靜謐的夕陽晚照，每一筆都流淌著透納的靈魂與力量。

本次愛書任務由「琅琅悅讀」主辦，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間至6/30 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！

懸崖上的城堡廢墟風景畫（Landscape Composition with a Ruined Castle on a Cliff）約瑟夫•馬洛德•威廉•透納（Joseph Mallord William Turner），1792–3。(圖片來源：TATE)

布魯嫩，從琉森湖的視角：樣本習作（Brunnen, from the Lake of Lucerne: Sample Study）約瑟夫•馬洛德•威廉•透納（Joseph Mallord William Turner），1843-5。(圖片來源：TATE)

阿波羅和達芙妮的故事（Story of Apollo and Daphne）約瑟夫•馬洛德•威廉•透納（Joseph Mallord William Turner），1837。(圖片來源：TATE)

「歡呼吧！幽冥號捕鯨船！又獲一鯨！」（‘Hurrah! for the Whaler Erebus! Another Fish!’）約瑟夫•馬洛德•威廉•透納（Joseph Mallord William Turner），1846．(圖片來源：TATE)

藍色瑞吉山之日出（The Blue Rigi, Sunrise）約瑟夫•馬洛德•威廉•透納（Joseph Mallord William Turner），1842．(圖片來源：TATE)

注意事項：

1. 獎項：《色彩魔術師：透納》電子書五本、《威廉‧透納特展：崇高的迴響》門票五張，獲獎者可得一本電子書及一張門票，共計5名。電子書將於琅琅書店贈送，實體展覽門票將由聯合線上寄出（寄送僅限台灣）。

2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

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