【愛書任務】「光之畫家」威廉·透納特展六月底即將開幕，投票抽免費電子書和展覽票！
「古典主義能夠淋漓盡致地描繪平穩的地中海，卻無法描摹北方暴風的力量……」
畫筆穿透風暴與雲霧，將自然化為情感的狂想曲，他是色彩的魔術師，超越時代界限，掀起風景畫的革命浪潮。威廉．透納（William Turner, 1775-1851），一位木訥寡言的倫敦紳士，卻透過狂野奔放的色彩創造出動人心魄的自然畫卷。他以無與倫比的天賦顛覆了古典藝術的框架，開啟浪漫主義的大門。
透納的作畫理念，是一場與傳統藝術的背離，也是對光影與色彩的極致追求。
他所處的19世紀初，古典主義嚴謹細膩的風格仍占主導，而透納卻選擇跳脫精確的輪廓，投入自然的流動變幻之中。他畫中的風景如詩如夢，光與色在畫布上躍動，猶如捕捉大自然的呼吸。他走在一條孤獨卻自由的路上，筆下的模糊與混沌卻吸引著後世的法國印象派大將，那竟是比印象派更印象派，比抽象藝術更抽象的風景……
作者韓秀的文字如流動的畫筆，描繪透納在詩意與光影間探索自我的過程與時代的碰撞。在古典與現代之間，透納憑著堅定不移的意志走過無數的質疑與批評，將每一抹色彩都昇華為感覺，在生命裡布下了根系。自然的力量與人類命運聯結，風景便超越了單純的再現，成為思想的載體。沿著字句間，走進那段色彩交響的時代，無論是震撼的海上風暴，還是靜謐的夕陽晚照，每一筆都流淌著透納的靈魂與力量。
本次愛書任務由「琅琅悅讀」主辦，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間至6/30 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！
注意事項：
1. 獎項：《色彩魔術師：透納》電子書五本、《威廉‧透納特展：崇高的迴響》門票五張，獲獎者可得一本電子書及一張門票，共計5名。電子書將於琅琅書店贈送，實體展覽門票將由聯合線上寄出（寄送僅限台灣）。
2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。
3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！
5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。
琅琅悅讀‧贈書／印象派啟蒙大師透納如何自成一格？投票抽「威廉‧透納特展」門票、《色彩的魔術師：透納》電子書
中獎名單：
備取名單：
展覽資訊：
「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏
展覽時間：2025.6.27-10.12
展覽地點：中正紀念堂 一、二展廳
udn售票官網：https://ufl.tw/gznwm
展覽FB：https://www.facebook.com/turnertaipei2025/
展覽IG：https://www.instagram.com/turner_taipei2025/
★售票連結｜https://pse.is/7f8nv6
【參展藝術家】
約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）
(以下依姓氏字母順序)
約翰．亞康法（John Akomfrah）
愛德華．伯汀斯基（Edward Burtynsky）
彼得．多伊格（Peter Doig）
奧拉弗．埃利亞松（Olafur Eliasson）
霍德華．霍奇金（Howard Hodgkin）
羅尼．霍恩（Roni Horn）
彼得．蘭永（Peter Lanyon）
理查德．朗（Richard Long）
麗莎．米爾羅伊（Lisa Milroy）
科妮莉亞．帕克（Cornelia Parker）
凱蒂．帕特森（Katie Paterson）
馬克．羅斯科（Mark Rothko）
沃爾夫岡．提爾曼斯（Wolfgang Tillmans）
潔西卡．沃博伊斯（Jessica Warboys）
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