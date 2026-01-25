木樂／你說我會不會上新聞?

在我家，廚房是先生的領地。有時他會帶著兒子一起備餐做飯，而披薩一直是「清冰箱料理」首選。兒子從三歲起就會墊著椅子和爸爸並肩，雙手埋進麵糰裡，分不清是揉還是玩，但神情認真專注，像個專業廚師。冰箱裡的食材任他亂刀切過，撒上厚厚一層乳酪絲送進烤箱，簡單卻充滿參與感的晚餐就上桌了。

某天先生無法在晚餐前到家，懶惰做飯的我問兒子要不要出去吃，他想也不想地回答：「在家做就好，省錢。」原想著那就煮碗麵吧，沒想到他堅定表示要做披薩。一本正經地說：「又不麻煩，揉麵糰、發酵、切料、放乳酪絲就可以烤了啊！」我嘆了一口氣：「好吧，我在旁邊看你做。」但大廚表示：「不行，妳也要幫忙揉麵糰，沒有人可以不勞而獲地吃晚餐。」我只好意思意思地揉了幾下，他滿意地接回去繼續完成，成品母子倆都非常滿意。

這天，先生又因為參加工作坊不在家，中午時兒子再次表示：「在家煮就好！」我原先還想掙扎一下地說：「那我負責去買食材，你負責煮。」沒想到他搬來專屬的小板凳，取下湯鍋、裝水、開火。接著打開冰箱，用一種料理節目中大廚會出現的口氣說：「不用啊，冰箱裡還有，我們就吃『奶油洋蔥紅蘿蔔高麗菜麵』吧！」

我看了一眼冰箱，心想這根本是變形版的清冰箱料理無誤。沒想到他一邊挖奶油，一邊興奮地分享：「其實我沒在湯麵裡加過奶油，媽媽妳有聞到了嗎？好香欸！」說完，還撒了點義大利香料。

傍晚先生回家時，他便迫不及待地炫耀自己很有實驗精神地發明了一道超好吃的奶油湯麵，還決定晚餐再復刻一遍給爸爸吃。晚餐桌上，吃著跟中午一模一樣的湯麵，我忍不住對先生感嘆：「你能想像嗎？這兩天我們家的三餐，有一半是還差一個月才滿六歲的小孩做的。」

兒子在旁邊聽了，眼睛亮晶晶地問：「那你說，如果記者知道這件事，我會不會上新聞？」