劉昭儀／不像話的豆芽菜

豆芽菜是好相處的食材。不但易取得，價格相對便宜，更有豐富的植物性蛋白、膳食纖維和多種維生素，主婦們可讓優質的豆芽菜一年四季忠實地堅守牛棚待命，不論先發或救援，都能稱職地為全家人美味登場！

豆芽鬚摘不摘？營養與精緻的拔河

不過，下鍋料理前，大家都如何處理豆芽菜呢？百搭的豆芽菜是料理界的千面女郎，豐儉由人。關於前置處理，到底要不要掐頭去尾？就營養角度而言，頭尾是芽菜新生營養素的集中處，去除芽鬚或種子莢殼會流失大量營養素；但某些菜肴的呈現要兼顧色香味，或強調純粹的口感時，必須單留莖，也就是所謂的「銀芽」。

這時便讓下廚者猶豫，到底要狂野的原汁原味？還是要精修收斂的呈現呢？

我的母親堅持豆芽要整理乾淨才能優雅上桌。所以從小我就被分派負責摘豆芽，不但要兩手濕答答地折雙頭外，得一直低頭垂頸，火眼金睛將一大盆的雜亂無章去蕪存菁，真是考驗耐心的苦差事啊（捶肩）！但當媽媽將白嫩的豆芽料理美美端上桌，又瞬間感到料理升級，一切辛苦終究值得。

前陣子去韓國吃了許多美食，比如湯飯、排骨湯、醒酒湯等等，湯頭裡總是豪邁撒了許多豆芽，且是頭尾皆未整理，以一種原汁原味的狂野姿態，在鐵製或陶製的大湯碗，襯托其他食材的氣勢磅礴，不容小覷其中的滋味與深意。品嘗過後果然沒讓人失望，以舌尖味蕾的滿足，貼近在地的飲食文化。

到底要讓小豆芽完整任性地做自己？還是撥亂反正、規矩做良民？不只在料理，家長們教養孩子、陪伴他們成長的過程中，應該不只一次的問過自己吧？就像我的母親認為，豆芽就是要沒有雜質、晶瑩剔透的呈現；如果現實上為圖方便快速，甚至是希望保留完整營養，而將豆芽的原本樣貌端上桌，她會搖搖頭笑著說：「不像話！」但若舉起筷子試吃，也許會有令人意想不到的好滋味呢！不同的料理會有不同的食材配置與口感口味，若是堅持不處理莢殼芽鬚，導致美食走味，豈不是辜負了努力長大的豆芽們？

豆芽料理工序，也如教養變通之道

家長們的雲端資料庫，總是建立在過去的成長經驗與現有的框架中；孩子們的未來，卻是在他們自行摸索、建構的3D真實世界。兩者之間如何連接延續，將過去的智慧轉化成未來有效的實力，就考驗著家長們的因勢利導與靈活變通。

當孩子們逐漸成長，更要平等地將孩子們的想法納入重要的考慮因素，甚至讓孩子們透過不斷嘗試，找到自己的方向。即使家長們明知山有虎，只要在可控制風險的範圍，都要讓孩子親上虎山，才能明白自身行走的地圖中，歹路不可行、大路通羅馬的路標與定位。

豆芽如何料理，要吃了才知道。什麼時候吃、在哪裡吃、跟誰吃、如何搭配菜色吃……都會影響豆芽透過味蕾傳導到大腦神經通路的滋味。對孩子的陪伴與引導，更須依個別孩子的意願、能力、節奏，甚至客觀環境、現實條件和時間度量等，都是家長綜合考量的因素。比起好相處的豆芽料理，可是複雜千萬倍。

於是，當孩子漸漸長大，能在不同狀況下，決定自己要在未來的人生中掐頭去尾規格化，或原汁原味地做自己，孩子通常是直覺地根據過去成長歷程，從家長給予純粹的愛、信任與支持中，尋找不同的答案。他們會因此勇敢動手做，端出屬於他們的料理。

跟孩子一起做道簡單的豆芽料理吧！不用執著、拘泥或比較，天馬行空地嘗試亦無妨。讓孩子熟悉家常料理慣用的形式或工序，但也從旁放手讓他們隨興發揮，然後端上桌一起品嘗。或許被媽媽認為不像話的豆芽菜，會成為你家餐桌的米其林。