真然／一碗虱目魚肚粥的陪伴

最近因工作調動，在周間較有時間返家陪伴父母晚餐。這樣的日子，對我來說是一份難得的幸福。

每次回家，我總會打開外送平台，點一碗虱目魚肚粥給母親。她雖然因為失智記性不好，但只要看到虱目魚肚粥端上桌，眼神便會亮起來，說：「這好吃。」那一刻，我知道，記憶會淡去，但味蕾記得，幸福的感覺也依然存在。

將近九十歲的父親已經重聽，晚餐時他常待在房裡沉睡，不太願意起身。我都得站在床邊大聲喊，他才會迷迷糊糊地睜開眼，等發現是我，便立刻笑起來，急忙坐直身子。而母親吃粥時，總固執地想把魚肚夾給我。她近來身體瘦弱，夾菜時手會顫抖，我總勸她：「媽媽，我自己會夾。」但她不肯，好像一定要親手夾進我碗裡才算盡了母親的心意。看著她努力的神情，我忽然明白，即使病症奪走了許多記憶，愛依舊深刻在她的靈魂裡。

晚餐大多是外籍看護準備的，清淡簡單，但因為有人陪伴，父親願意起身，母親也願意多吃一些，那張小小的餐桌忽然變得熱鬧起來。人到中年，還能坐在父母身邊陪他們吃一頓飯，儘管只是短短的相聚，卻讓我格外珍惜。原來幸福並不遙遠，它就藏在一碗虱目魚肚粥裡，藏在一張餐桌的陪伴裡。